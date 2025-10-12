Galaxy Buds 4 sonunda gün yüzüne çıktı. Henüz resmi olarak tanıtılmasa da, sızan görseller ve yazılım ipuçları Samsung’un yeni nesil kulaklıklarında ciddi bir değişim planladığını ortaya koyuyor. Peki bu yeni model, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı yoksa sadece küçük bir güncelleme mi olacak?

Galaxy Buds 4 tasarımı nasıl olacak?

Son One UI 8.5 sürümünde keşfedilen bir simge, Galaxy Buds 4 modelinin varlığını doğruladı. Dosya adı “list_ic_earbuds_buds4” olan bu ikon, kulaklığın temel hatlarını ilk kez gözler önüne serdi. Görsele göre yeni model, Buds 3 serisindeki saplı tasarım çizgisini koruyor ancak daha yumuşak geçişlere sahip, köşeleri daha yuvarlatılmış bir gövdeyle geliyor.

İkon üzerinde görülen silikon uçlar, aktif gürültü engelleme (ANC) performansının güçlendirileceğine dair ipuçları da veriyor. Bu da Buds 4’ün yalnızca tasarım değil, ses deneyimi tarafında da önemli yeniliklerle karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Buds 4’ün Pro versiyonu için de benzer bir tasarım dili bekleniyor, ancak daha gelişmiş mikrofon sistemi ve ses işleme özellikleriyle fark yaratması muhtemel.

Samsung’un son çıkan kulaklığı Galaxy Buds 3 serisi, özellikle mikrofon kalitesiyle dikkat çekmişti. Bu nedenle yeni modelin, aynı çizgiyi daha ileri taşıması bekleniyor. Şirketin özellikle Bluetooth bağlantı stabilitesi ve pil ömrü üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu da günlük kullanımda çok daha uzun süreli bir kablosuz deneyim sunabilir.

Henüz resmi tanıtım tarihi açıklanmasa da, Galaxy Buds 4 2025’in ilk çeyreğinde, yeni Galaxy S serisiyle birlikte duyurulması güçlü bir ihtimal. Samsung’un yazılım tarafında da One UI 8.5 ile entegrasyon geliştirdiği göz önüne alındığında, kulaklığın ekosistem içinde daha akıllı ve kişiselleştirilebilir özellikler sunması bekleniyor.

Yeni modelle birlikte şirketin tasarım anlayışında daha sade ama premium bir çizgiye yöneldiği görülüyor. Bu da Samsung’un artık sadece teknik güç değil, kullanıcı deneyimini merkeze alan bir tasarım felsefesi benimsediğini gösteriyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buds 4 gerçekten fark yaratacak mı, yoksa sadece küçük bir yenileme olarak mı kalacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takipte kalın!