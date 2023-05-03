Popüler çevrimiçi oyun platformu Steam’de oyuncuların favori oyun serilerinden olan Call of Duty serisinde özel indirimler başladı. CoD indirimlerinin yanında, diğer birçok büyük yapımda indirim geçidi başladı. Patron Çıldırdı! İşte indirimli oyunlar!

İşte Steam’de İndirime Giren Tüm Oyunlar!

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Call of Duty: WWII 209,00 TL 68,97 TL (%67) Call of Duty: Black Ops III 209,00 TL 68,97 TL (%67) Call of Duty: World at War 49,00 TL 36,75 TL (%25) Call of Duty: Infinite Warfare 209,00 TL 68,97 TL (%67) Call of Duty: Ghosts 139,00 TL 45,87 TL (%67) Call of Duty: Black Ops II 139,00 TL 45,87 TL (%67) Call of Duty: Modern Warfare 3 99,00 TL 49,50 TL (%50) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) 49,00 TL 36,75 TL (%25) Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) 49,00 TL 24,50 TL (%50) Call of Duty: United Offensive 49,00 TL 36,75 TL (%25) Call of Duty 2 49,00 TL 36,75 TL (%25) Call of Duty 49,00 TL 24,50 TL (%50) Call of Duty Franchise Collection 2.940,00 TL 1.289,17 TL (%56)

Call of Duty: Black Ops II

Call of Duty: Black Ops II, 2012 yılında yayınlanan bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyun, 2025 yılında geçmekte ve oyuncular, dünya çapında gerçekleşen bir dizi görevde yer alan özel kuvvetler askeri David Mason’ı kontrol ediyor.

Oyuncular, seçimlerinin hikayenin sonucunu etkileyeceği birçok farklı yolculukta mücadele ederken, 1980’lerde geçen flashback sahnelerinde ise Mason’ın babası Alex Mason’ın yerine geçiyorlar. Oyun, çoklu oyuncu modlarına sahip ve savaş simülasyonu sevenler için oldukça popüler bir seçim. Ayrıca oyun, seriye yenilikler getiren futuristik teknolojilere ve silahlara sahip olmasıyla da dikkat çekmekte.

Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII, 2017 yılında yayınlanan ve II. Dünya Savaşı sırasında geçen bir oyun. Oyuncular, ABD 1. Piyade Tümeni’ne mensup genç bir asker olan Ronald “Red” Daniels’ı kontrol ediyorlar. Oyuncular, Normandiya çıkarmasıyla başlayan bir dizi savaş görevinde yer alırken, Avrupa’daki çeşitli yerlerde Nazi Almanyası’na karşı mücadele ediyorlar. Oyun, tek oyunculu bir modun yanı sıra çoklu oyuncu modlarına da sahip ve savaş simülasyonu sevenler için oldukça popüler bir seçim. Ayrıca oyun, II. Dünya Savaşı atmosferine sadık kalması ve tarihsel doğruluğu korumasıyla da dikkat çekmekte.

Call of Duty 2

2005 yılında yayınlanan Call of Duty 2 oyunu II. Dünya Savaşı sırasında geçmekte ve oyuncular, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin askeri birimlerinde görev yapan üç farklı askeri karakteri kontrol ediyorlar. Oyuncular, Kuzey Afrika’dan Rusya’ya ve Fransa’ya kadar çeşitli meydan savaşlarına katılarak Nazi Almanyası’na karşı mücadele ediyor. Oyun, tek oyunculu bir modun yanı sıra çoklu oyuncu modlarına da sahip ve savaş simülasyonu sevenler için oldukça popüler bir seçim. Ayrıca oyun, gerçekçi savaş atmosferi, tarihsel doğruluk ve savaş araçlarına sadık kalmasıyla dikkat çekmekte. Steam’de İndirime Giren Diğer Oyunlar:

Halo Infinite (Campaign) 590 TL 295 TL (%50) Halo: The Master Chief Collection 399,90 TL 159,96 TL (%60) Ori and The Will of The Wasps 299 TL 59,80 TL (%80) Gears 5 599 TL 209,65 TL (%65) Age of Empires IV: Anniversary Edition 299 TL 179,40 TL (%40) Sea of Thieves 2023 Edition 399 TL 199,50 TL (%50) State of Decay: Yose 199 TL 49,75 TL (%75) Grounded 399 TL 299,25 TL (%25) Hellblade: Senua’s Sacrifice 49 TL 12,25 TL (%75) Pentiment 199 TL 133,33 TL (%33) Forza Horizon 4 199 TL 65,67 TL (%67) Minecraft Dungeons Ultimate Edition 399 TL 251,37 TL (%37) Dying Light 2 Stay Human 349 TL 174,50 TL (%50) Call of Duty: Modern Warfare II 1099 TL 714,35 TL (%35) Deep Rock Galactic 115 TL 51,15 TL (%67) Red Dead Redemption 2 1150 TL 379,50 TL (%67) Hades 235 TL 117,50 TL (%67) Far Cry 5 405 TL 60,75 TL (%85)

Bu yazımızda Steam’de indirime giren tüm oyunları sizlerle paylaştık. Steam bayramda da birçok oyunun fiyatında indirime gitmişti, Steam şimdi yeni indirimlerle oyuncuları sevindirecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İndirime giren oyunları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!