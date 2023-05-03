Popüler çevrimiçi oyun platformu Steam’de oyuncuların favori oyun serilerinden olan Call of Duty serisinde özel indirimler başladı. CoD indirimlerinin yanında, diğer birçok büyük yapımda indirim geçidi başladı. Patron Çıldırdı! İşte indirimli oyunlar!
İçindekiler
İşte Steam’de İndirime Giren Tüm Oyunlar!
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Call of Duty: WWII
|209,00 TL
|68,97 TL (%67)
|Call of Duty: Black Ops III
|209,00 TL
|68,97 TL (%67)
|Call of Duty: World at War
|49,00 TL
|36,75 TL (%25)
|Call of Duty: Infinite Warfare
|209,00 TL
|68,97 TL (%67)
|Call of Duty: Ghosts
|139,00 TL
|45,87 TL (%67)
|Call of Duty: Black Ops II
|139,00 TL
|45,87 TL (%67)
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|99,00 TL
|49,50 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
|49,00 TL
|36,75 TL (%25)
|Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
|49,00 TL
|24,50 TL (%50)
|Call of Duty: United Offensive
|49,00 TL
|36,75 TL (%25)
|Call of Duty 2
|49,00 TL
|36,75 TL (%25)
|Call of Duty
|49,00 TL
|24,50 TL (%50)
|Call of Duty Franchise Collection
|2.940,00 TL
|1.289,17 TL (%56)
Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Black Ops II, 2012 yılında yayınlanan bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyun, 2025 yılında geçmekte ve oyuncular, dünya çapında gerçekleşen bir dizi görevde yer alan özel kuvvetler askeri David Mason’ı kontrol ediyor.
Oyuncular, seçimlerinin hikayenin sonucunu etkileyeceği birçok farklı yolculukta mücadele ederken, 1980’lerde geçen flashback sahnelerinde ise Mason’ın babası Alex Mason’ın yerine geçiyorlar. Oyun, çoklu oyuncu modlarına sahip ve savaş simülasyonu sevenler için oldukça popüler bir seçim. Ayrıca oyun, seriye yenilikler getiren futuristik teknolojilere ve silahlara sahip olmasıyla da dikkat çekmekte.
Call of Duty: WWII
Call of Duty: WWII, 2017 yılında yayınlanan ve II. Dünya Savaşı sırasında geçen bir oyun. Oyuncular, ABD 1. Piyade Tümeni’ne mensup genç bir asker olan Ronald “Red” Daniels’ı kontrol ediyorlar. Oyuncular, Normandiya çıkarmasıyla başlayan bir dizi savaş görevinde yer alırken, Avrupa’daki çeşitli yerlerde Nazi Almanyası’na karşı mücadele ediyorlar.
Oyun, tek oyunculu bir modun yanı sıra çoklu oyuncu modlarına da sahip ve savaş simülasyonu sevenler için oldukça popüler bir seçim. Ayrıca oyun, II. Dünya Savaşı atmosferine sadık kalması ve tarihsel doğruluğu korumasıyla da dikkat çekmekte.
Call of Duty 2
2005 yılında yayınlanan Call of Duty 2 oyunu II. Dünya Savaşı sırasında geçmekte ve oyuncular, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin askeri birimlerinde görev yapan üç farklı askeri karakteri kontrol ediyorlar.
Oyuncular, Kuzey Afrika’dan Rusya’ya ve Fransa’ya kadar çeşitli meydan savaşlarına katılarak Nazi Almanyası’na karşı mücadele ediyor. Oyun, tek oyunculu bir modun yanı sıra çoklu oyuncu modlarına da sahip ve savaş simülasyonu sevenler için oldukça popüler bir seçim. Ayrıca oyun, gerçekçi savaş atmosferi, tarihsel doğruluk ve savaş araçlarına sadık kalmasıyla dikkat çekmekte.
Steam’de İndirime Giren Diğer Oyunlar:
|Halo Infinite (Campaign)
|590 TL
|295 TL (%50)
|Halo: The Master Chief Collection
|399,90 TL
|159,96 TL (%60)
|Ori and The Will of The Wasps
|299 TL
|59,80 TL (%80)
|Gears 5
|599 TL
|209,65 TL (%65)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|299 TL
|179,40 TL (%40)
|Sea of Thieves 2023 Edition
|399 TL
|199,50 TL (%50)
|State of Decay: Yose
|199 TL
|49,75 TL (%75)
|Grounded
|399 TL
|299,25 TL (%25)
|Hellblade: Senua’s Sacrifice
|49 TL
|12,25 TL (%75)
|Pentiment
|199 TL
|133,33 TL (%33)
|Forza Horizon 4
|199 TL
|65,67 TL (%67)
|Minecraft Dungeons Ultimate Edition
|399 TL
|251,37 TL (%37)
|Dying Light 2 Stay Human
|349 TL
|174,50 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare II
|1099 TL
|714,35 TL (%35)
|Deep Rock Galactic
|115 TL
|51,15 TL (%67)
|Red Dead Redemption 2
|1150 TL
|379,50 TL (%67)
|Hades
|235 TL
|117,50 TL (%67)
|Far Cry 5
|405 TL
|60,75 TL (%85)
Bu yazımızda Steam’de indirime giren tüm oyunları sizlerle paylaştık. Steam bayramda da birçok oyunun fiyatında indirime gitmişti, Steam şimdi yeni indirimlerle oyuncuları sevindirecek gibi görünüyor.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İndirime giren oyunları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!