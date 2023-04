Steam beta güncellemeleri etkin olan kullanıcılar, bu haftaki güncellemelerde kullanıcı arayüzünde bazı önemli değişiklikler fark edebilirler. Valve masaüstü ve oyun içi kullanıcı arayüzlerini baştan yazdı ve Steam arayüzüne yeni özellikler eklemenin yanında mevcut olanlarda da önemli değişiklikler yaptı. Yeni özellikler sayesinde oyuncular bayram edecek!

İşte Yeni Steam Özellikleri!

En son Steam İstemci Beta güncellemesi, masaüstü arayüzünün ve oyun içi yer paylaşımının büyük bir bölümünü yeniliyor. Yeni güncelleme Steam’in daha fazla bileşenini Valve’ın yeni kullanıcı arayüzü stiliyle uyumlu hale getiriyor ve bazı kullanışlı yeni işlevler ekliyor.

Elden Ring gibi oyunların ayrıntılarını hatırlamak için kağıda veya telefonlarının not defteri uygulamasına not almak zorunda kalan oyuncular, yeni özellik sayesinde artık bunu oyundan uzaklaşmadan yapabilecekler. Valve, bir not defteri kısayolu ekleyerek kullanıcıların oyun içi yer paylaşımında zengin metin düzenlemesi seçenekleriyle notlar almasına olanak tanıdı.

Kullanıcılar oyun başına birden fazla not yazabiliyor. Notlara çevrimdışı modda da erişilebiliyor, oyun ayrıntıları sayfasında görüntülenebiliyor ve birden fazla sistemde senkronize edilebiliyor.

Ayrıca, oyuncular not defterini ayarlanabilir saydamlık sayesinde ayrı bir pencereye sabitleyerek oyun oynarken notları görüntüleyebilecekle. Bu özellik, kullanıcıların forum konularını, kılavuzları, Steam müzik çalarını veya bir web tarayıcısı penceresini sabitlemelerine izin veren herhangi bir kısayol olarak da çalışabiliyor. Valve, oyuncuların oyun içindeyken video akışlarını izlemek için sabitlenmiş tarayıcı pencerelerini de kullanabileceğini söylüyor.

Yeni bir oyuna genel bakış kısayolu, o anda çalışmakta olan oyun hakkında detaylı bir bilgilendirme ekranı sunuyor. Kılavuzlara, başarı listelerine, oyunla ilgili son haberlere ve daha fazlasına ait kısayollar burada yer alıyor. Ayrıca, Valve ekran görüntüsü yöneticisini de tamamen elden geçirdi.

Buna ek olarak, Valve tüm yer paylaşım özelliklerini önemli bir revizyonla yeniden düzenledi. Kullanıcılar daha hızlı erişim için bunları ekranın altındaki bir dizi simgeden veya yan taraftaki bir listeden açmayı seçebilirler.

Masaüstü kullanıcı arayüzü de artık farklı görünüyor. Valve, Büyük Resim modu ve Steam Deck’in yeni kullanıcı arayüzüyle daha uyumlu görünmesi için başlığın, ayarlar ekranının, sunucu tarayıcısının ve diğer öğelerin görünümünü değiştirdi. Masaüstü istemci penceresinin üst kısmındaki bildirim kutusu artık istek listesindeki oyunlarda geçerli olan indirimleri gösteriyor.

Steam İstemci Beta’sını deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Arayüz > İstemci Beta Katılımı yolunu izleyerek, açılır menüden “Steam Beta Güncellemesi “ni seçerek Steam İstemci Beta’sını etkinleştirebilirler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Steam'in yeni arayüzünü nasıl buldunuz?