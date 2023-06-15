Ünlü dijital oyun platformu Steam, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiren özelliklerle dolu bir güncelleme yayınladı. Beta test kullanıcılarından gelen değerli geri bildirimleri içeren güncelleme, çeşitli Steam platformları arasında kod paylaşımını kolaylaştırmak için yepyeni bir çerçeve sunuyor. İşte detaylar.

İçindekiler Steam yeni ve modern bir görünüm kazanıyor

Steam yeni ve modern bir görünüm kazanıyor

Bazı değişiklikler hemen görünmese de, kod paylaşımı yeni özelliklerin daha hızlı uygulanmasına ve yinelenmesine katkıda bulunuyor. Güncelleme ayrıca Steam genelinde diyalog kutuları, menüler, yazı tipleri ve renklerin güncellendiği görsel bir yenileme de içeriyor. Bu yeni kat boya genel kullanıcı deneyimini geliştiriyor ve Steam’e eskisinden daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Bildirim sistemi de bir yükseltme alarak bildirimleri kullanıcılar için daha kullanışlı ve ilgili hale getirdi. Yeşil çan simgesi artık yalnızca yeni bir içerik olduğunda yanıyor ve “Tümünü görüntüle” sayfası kullanıcıların geçmiş bildirimleri incelemesine olanak tanıyor. Özelleştirilebilir bildirim ayarları, kullanıcılara bildirim aldıkları diğer platformlara benzer şekilde Steam deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Oyun içi yer paylaşımı, daha fazla kullanım ve özelleştirme seçenekleri sunan yeni bir kullanıcı arayüzü ile tamamen elden geçirildi. Kullanıcılar artık arkadaş sohbeti, başarı ilerlemesi, kılavuzlar, tartışmalar, tarayıcı ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebiliyor. Kişiselleştirilmiş kaplama ayarları oyunlar arasında kaydedilerek kişiye özel bir deneyim sunuluyor.

Notlar özelliğini tanıtan Steam, oyuncuların zengin metin biçimlendirmesi ve görüntü desteğiyle oyuna özel notlar almasını sağlıyor. Bu notlar oyun başına kaydedilir ve oyun içi yer paylaşımının hem içinden hem de dışından erişilerek kolaylık ve esneklik sağlar. Ayrıca, notlar Steam Deck de dahil olmak üzere birden fazla cihaz arasında senkronize edilir.

İlginizi çekebilir: HER SEGMENTTEN BİR TELEFON SEÇTİK! | En favori telefonlar!

Çoklu görevleri geliştirmek için Steam artık kullanıcıların oyun ekranının üstüne kaplama pencereleri sabitlemelerine izin veriyor. Bu özellik, ilerlemeyi takip etmek, kılavuzları izlemek veya oyun oynarken multimedya içeriğinin keyfini çıkarmak için mükemmeldir. Yer paylaşımı ayrıca oyunla ilgili etkinliklerin kapsamlı bir görüntüsünü sağlayan bir Oyuna Genel Bakış paneli de içeriyor. Kullanıcı arayüzü iyileştirmelerine ek olarak Steam, kontrolcü deneyimini de geliştirdi. Steam Deck’teki güncellenmiş kontrolcü yapılandırıcısı artık bir gamepad bağlandığında yer paylaşımında kullanılabilir. Kullanıcılar masaüstü platformlarda oyun oynarken kontrolcü ayarlarını kolayca özelleştirebilirler.

Mac ve Linux kullanıcıları da bu güncellemeden faydalanacak, çünkü Steam artık kullanıcıların bu platformlarda donanım hızlandırmayı etkinleştirmesine izin vererek daha akıcı animasyonlar ve daha duyarlı bir kullanıcı arayüzü sağlıyor.