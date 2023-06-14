Daha öncesinde size 15.000 TL’ye kadar alınabilecek akıllı telefonları listelemiştik. Şimdi ise her segmentin en iyi telefonlarını, Eren’in seçtiği en alınabilir telefonları listeliyoruz. Tabiki bu listedeki telefonlar sizin bir telefondaki istek ve önerilerinize göre değişkenlik gösterebilir. Eğer siz de “bu listede olabilirdi” dediğiniz telefonlar var ise yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eren’in seçtiği telefonlar:

Giriş Segment: vivo Y22S

Orta Segment: Samsung Galaxy A34 5G

Orta Üst Segment: HONOR 70

Amiral Katili: Xiaomi 12T

Amiral Gemisi: Samsung Galaxy S23

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