Starlink İnternet Servisi Ekim Ayında Beta Sürecinden Çıkıyor

SpaceX CEO’su Elon Musk, uydu üzerinden internet servisi Starlink’in gelecek ay içerisinde açık beta sürecinden çıkacağını duyurdu. Cuma günü attığı tweet ile açıklamayı yapan Musk, Haziran ayında Mobil Dünya Kongresi’nde Ağustos ayında beta sürecinin biteceğini açıklamıştı. Ayrıca Musk, aynı açıklamasında servisin 12 ay içerisinde muhtemel 500,000 kullanıcının üzerine çıkacağını beklediğini de söylemişti.

Starlink sistemi takımyıldızına yerleştirilen alçak Dünya yörüngesindeki yaklaşık 12,000 uydunun yaydığı ışınlar ile geniş bant internet servisi sunuyor. Ekipmanları 499 dolar tutuyor ve kullanıcılardan da hizmet için aylık olarak 100 dolar gibi bir ücret talep ediliyor. Hizmetin halka açık beta testleri Ekim 2020’de başlamıştı. Ve bunun üstüne Musk, SpaceX’in 14 farklı ülkedeki kullanıcılarına 100,000 Starlink ekipmanını gönderdiğini duyurmuştu. Starlink ekipmanları arasında bir uydu anteni ve Wi-Fi modem yer alıyor. Beta testinin bitmesiyle de çok daha fazla ülke Starlink’e erişebilecek. Starlink, Musk’ın yarım milyon hedefine ulaşabilecek mi henüz bilinmiyor ama beta sürecinin bitmesiyle birlikte muhtemelen hali hazırda aşılan 100,000 rakamı daha da büyüyecek.

Starlink internet servisi dünya çapında kırsal bölgelerde yaşayıp internet hizmetine ulaşamayan tüketicilere doğrudan satılacak şekilde planlandı. Hizmet, 100Mbps indirme ve 20Mbps yükleme hızları sunuyor. Bu iyi bir imkan gibi gözükse de Starlink servisini kullanan kişilerden karışık yorumlar gelmeye devam ediyor.

Ayrıca hatırlamak gerekiyor ki Musk’ın genelde verdiği tarihlerde aşırı iyimser olduğunu kendisi de kabullenmiş durumda. Özellikle de şirketleri ile ilgili verdiği ürün çıkış tarihleri genellikle fazlasıyla gecikiyor.