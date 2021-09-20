Haber
Starlink İnternet Servisi Ekim Ayında Beta Sürecinden Çıkıyor
SpaceX CEO’su Elon Musk, uydu üzerinden internet servisi Starlink’in gelecek ay içerisinde açık beta sürecinden çıkacağını duyurdu. Cuma günü attığı tweet ile açıklamayı yapan Musk, Haziran ayında Mobil Dünya Kongresi’nde Ağustos ayında beta sürecinin biteceğini açıklamıştı. Ayrıca Musk, aynı açıklamasında servisin 12 ay içerisinde muhtemel 500,000 kullanıcının üzerine çıkacağını beklediğini de söylemişti.
Elon Musk, Gelecek Yıl İçinde 500.000 Starlink Kullanıcısına Ulaşmayı Hedefliyor
Starlink sistemi takımyıldızına yerleştirilen alçak Dünya yörüngesindeki yaklaşık 12,000 uydunun yaydığı ışınlar ile geniş bant internet servisi sunuyor. Ekipmanları 499 dolar tutuyor ve kullanıcılardan da hizmet için aylık olarak 100 dolar gibi bir ücret talep ediliyor. Hizmetin halka açık beta testleri Ekim 2020’de başlamıştı. Ve bunun üstüne Musk, SpaceX’in 14 farklı ülkedeki kullanıcılarına 100,000 Starlink ekipmanını gönderdiğini duyurmuştu. Starlink ekipmanları arasında bir uydu anteni ve Wi-Fi modem yer alıyor. Beta testinin bitmesiyle de çok daha fazla ülke Starlink’e erişebilecek. Starlink, Musk’ın yarım milyon hedefine ulaşabilecek mi henüz bilinmiyor ama beta sürecinin bitmesiyle birlikte muhtemelen hali hazırda aşılan 100,000 rakamı daha da büyüyecek.
Starlink internet servisi dünya çapında kırsal bölgelerde yaşayıp internet hizmetine ulaşamayan tüketicilere doğrudan satılacak şekilde planlandı. Hizmet, 100Mbps indirme ve 20Mbps yükleme hızları sunuyor. Bu iyi bir imkan gibi gözükse de Starlink servisini kullanan kişilerden karışık yorumlar gelmeye devam ediyor.
Ayrıca hatırlamak gerekiyor ki Musk’ın genelde verdiği tarihlerde aşırı iyimser olduğunu kendisi de kabullenmiş durumda. Özellikle de şirketleri ile ilgili verdiği ürün çıkış tarihleri genellikle fazlasıyla gecikiyor.
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Donanım
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
Bu videomuzda Gigabyte ve Vatan Biglisayar ile sizler için RX 6700 XT fiyatına fiyat/performans odaklı üst düzey bir sistem hazırladık.
Sistemin stok durumu ve güncel fiyatı için; https://hwp.to/VatanGigabyte
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
Sistem özellikleri;
İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X
Ekran Kartı: Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC
Anakart: Gigabyte B450M S2H
Bellek: GSkill Ripjaws V 16 GB 3000 MHz
Depolama: Kioxia Exceria 500 GB NVMe SSD
Soğutma: AMD Wraith Prism & 4 adet 120 mm RGB fan
Kasa: Cougar MX440 Mesh RGB & 750 Watt 80 Plus
AMD tabanlı hazırladığımız sistem, gücünü AMD Ryzen 7 3700X işlemcisinden alıyor. 8 çekirdek 16 izlek ile istediğiniz tüm işlemleri rahatlıkla yapabilen bu işlemciye Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC eşlik ediyor. 2K oyunculuk odaklı sistemde FHD oyunlarda yaptığımız testlerde bile 60 fps’in altına inmeyerek kendini ispatlamış oldu.
Sistemi Gigabyte B450M S2H mikro ATX anakarta inşa ederek GSkill Ripjaws V 16 GB 3000 MHz tek modül bellek taktık. Bu sayede 32 GB’a yükseltmek istediğinizde aynı bellekten alarak yükseltme yapabilirsiniz. SSD tercihimiz ise Kioxia Exceria 500 GB NVMe SSD oldu. Fiyat/performans odaklı bu SSD’nin yanı sıra 4 adet sata girişi ile depolama alanını kolayca çoğaltabilirsiniz. Kasada aynı zamanda 2 adet 2,5 inç SSD bölümü de yer alıyor.
Kasa ve güç kaynağı için fiyat odaklı Cougar’dan MX440 Mesh RGB yerleştirerek 4 RGB fanlı soğutma için yeterli olan ve 750 Watt güç kaynağı da içeren bir kasa tercih ettik. Böylece şık, güzel ve etkin bir sistem orataya çıkmış oldu.
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Kripto Para
44 Bin Dolar Desteğini Kaybeden Bitcoin İçin Sırada Ne Var?
Kripto para piyasası haftanın ilk gününe oldukça kötü başladı. Piyasada %10’ları aşan değer kayıpları yaşanırken ortalık da kırmızıya büründü. Lider kripto para birimi Bitcoin kısa bir süre önce 50 bin dolar seviyesini aşmışken bugün ise 44 bin dolar desteğini kaybetti. 44 bin dolar desteğinin altına düşen BTC fiyatı, 42.5000 dolara kadar geriledi. Yazı sırasında ise 43.800 dolardan işlem görüyor. Önemli bir desteğin altına düşen Bitcoin için sırada neler var?
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Coinbase ve Tradingview’daki veriler incelendiğinde lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatının 42.500 dolara kadar düştüğü görülüyor. Son 24 saat içerisinde %8’den fazla düşüş yaşayan BTC fiyatının yanında genel kripto piyasası kayıpları ise %15’leri aştı. Lider kripto para Bitcoin’in önemli bir desteği olarak görülen 44 bin doların kaybı, fiyatın bundan sonraki hareketleri için neyin habercisi olacak? Bitcoin’i ve piyasayı neler bekliyor?
Twitter hesabından çeşitli verile ve analizler paylaşan Material Scientist adlı kullanıcıya göre Bitcoin’in direkt olarak hedefi 40 bin dolar. En büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın üzerindeki alım-satım emirlerini inceleyip analiz eden analiste göre 40 bin dolar seviyesinde güçlü bir alım baskısı var. Diğer yandan ise 51 bin dolar seviyesinde de oldukça güçlü bir satış baskısı var. Bitcoin fiyatı ani bir yükseliş ile bu seviyelere çıkarsa sert bir düşüş yaşayabilir.
44 bin dolar seviyesini kaybeden Bitcoin’in 40 bin doların altına düşmeyerek devam etmesi güvenli bir ortam olarak görülüyor. Ancak fiyatın 40 bin doları da kaybetmesi durumunda 36 bin dolar seviyesine ani bir iniş gerçekleşebilir.
Bitcoin’deki Düşüşün Sebebi Ne?
Çeşitli piyasa yorumcuları ve uzman analistler piyasanın aşırı ısındığını vurguluyor. Ortalama long/short oranının long ürünler için %98 oranında kalması, piyasanın aşırı ısındığına işaret ediyor. Bununla birlikte RSI’ın da uzun vadede overbought (aşırı alım) gösterdiğini işaret ediyorlar. Ayrıca zincir üstü verileri izleyen platformlar da kripto varlık alım satım platformlarındaki fonların arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, genellikle piyasa katılımcıları tarafından negatif bir gösterge olarak kabul edilir ve satış ile sonuçlanacağı şeklinde yorumlanır.
Bitcoin’in yaşadığı düşüş ile beraber altcoinlerde de önemli kayıplar yaşandı. Altcoinlerde de çift haneli kayıplara neden olan düşüş ile birlikte son 24 saatte 1.252.416.480 dolar tasfiye oldu.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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