Bilim kurgu tutkunlarının merakla beklediği Love Death and Robots, heyecan verici yeni bölümleriyle geri dönüyor. İlk tanıtım fragmanı geçtiğimiz yayınlanan Love Death and Robots 4. sezon, kısa sürede büyük ilgi topladı. İşte Love Death and Robots 4. sezon fragmanı ve çıkış tarihi!

Love Death and Robots 4. sezon fragmanı ve çıkış tarihi

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında Love Death and Robots 4. sezon fragmanı yoğun şekilde konuşulmaya başladı. Tim Miller ve David Fincher gibi iki usta ismin arkasında olduğu bu yapım, her bölümüyle farklı tarzlarda hikâyeler sunarak izleyiciyi şaşırtmayı başarıyor.

Toplamda 10 bölümden oluşacak sezon, yalnızca bilim kurgu değil; aynı zamanda korku ve kara mizah türlerinden de beslenen öykülerle ekranlara gelecek. Netflix’in bu sezonda da beklentileri boşa çıkarmayacağı düşünülüyor.

Love Death and Robots 4. sezon çıkış tarihi ise 15 Mayıs olarak açıklandı. Bu sezon, teknolojinin insan doğasıyla olan çarpışmasını daha da derinlemesine irdeleyecek gibi duruyor. Love Death and Robots 4. sezon, hem sanatsal hem de tematik açıdan sınırları zorlayan bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

