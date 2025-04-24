Samsung S25 Edge ile ilgili yeni bir sızıntı, uzun süredir beklenen modelin tanıtım tarihini ve satış planını ortaya çıkardı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 Edge çıkış tarihi artık netleşmeye başladı. Peki Samsung S25 Edge ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi ne zaman?

Galaxy S25 Edge ne zaman çıkacak?

Kullanıcılar Galaxy S25 Edge ne zaman çıkacak diye merakla sorarlarken beklenen sorunun yanıtı çok yakında öğrenilecek. Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi, Samsung’un 13 Mayıs 2025 tarihinde yapılması beklenen Unpacked etkinliğinde açıklanacak gibi duruyor.

Şu anda sadece Güney Kore ve Çin pazarlarında satışa sunulması beklenen Galaxy S25 Edge için ön siparişlerin 14 Mayıs 2025 tarihinde başlaması öngörülüyor. İlk etapta yalnızca 40.000 adet üretilecek olması, stok sorunlarını da beraberinde getirebilir.

Galaxy S25 Edge özellikleri neler?

Galaxy S25 Edge hakkında gelen son bilgiler oldukça iddialı. Yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlendirilmesi beklenen telefon, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasitesi ile performans açısından üst segmentte konumlanacak.

Kamera tarafında ise 12 MP + 200 MP çift sensörlü yapısıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge, mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcıları hedef alıyor. Cihazın en dikkat çeken yanlarından biri ise ultra ince tasarımı; hatta söylentilere göre bu model, Z Fold 6’nın neredeyse yarısı kadar kalınlıkta olacak.

Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen Galaxy S25 Edge, önümüzdeki günlerde global lansmanla birlikte daha fazla detay kazanması muhtemel.

İlginizi Çekebilir: iPhone 16e satışları yüz güldürdü! iPhone 16 Pro üzdü!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.