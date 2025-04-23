Teknoloji devi Nvidia, oyun dünyasına sunduğu devrim niteliğindeki DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisini daha da yaygınlaştırıyor. Yakın zamanda duyurulan DLSS 4.0’ın heyecanı sürerken, şirket, birçok yeni oyunun daha bu yenilikçi teknolojiden faydalanacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamalara göre, DLSS desteği sunan oyun ve uygulama sayısı 769’a ulaşmış durumda, bu da oyuncular için önemli bir gelişme anlamına geliyor.

DLSS Desteği Yeni Oyunlara Eklendi!

Nvidia’nın geliştirdiği DLSS teknolojisi, düşük çözünürlükte işlenen karelerin yapay zeka yardımıyla yüksek çözünürlüğe çıkarılmasını sağlayarak, gözle görülür bir kalite artışı sunuyor. DLSS 4.0 ise bu temel prensibe “Multi Frame Generation” özelliğini ekleyerek, ekran kartlarının daha az kaynak kullanarak daha fazla kare üretmesine olanak tanıyor. Bu sayede oyunlarda hem performans artışı sağlanıyor hem de ekran kartının bellek (VRAM) kullanımı düşürülüyor.

DLSS Destekli Yeni Oyunlar

Steel Seed: DLSS 4.0

4.0 The Talos Principle: Reawakened DLSS 3.0

3.0 RuneScape: Dragonwilds DLSS 3.0

3.0 Tempest Rising DLSS

Clair Obscur: Expedition 33 DLSS

Commandos: Origins DLSS

Daha önce gündeme gelen GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte tanıtılan DLSS 4.0, aslında RTX 40 serisi ekran kartlarıyla da uyumlu olacak. Ancak, çoklu kare oluşturma özelliği başlangıçta bu seride yer almayacak. Buna rağmen, Nvidia’nın RTX 40 serisi için de kare oluşturma tekniğini geliştirdiği belirtiliyor. Yeni DLSS sürümünün genel olarak daha küçük çaplı FPS artışları, daha düşük VRAM tüketimi ve minimize edilmiş gecikme süreleri sunması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda bu listeye yeni oyunların eklenmesi de sürpriz olmayacaktır. Nvidia’nın bu hamlesi, PC oyunculuğu deneyimini daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

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