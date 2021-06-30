İnternet
Elon Musk, Gelecek Yıl İçinde 500.000 Starlink Kullanıcısına Ulaşmayı Hedefliyor
Elon Musk’ın, SpaceX uyduları aracılığıyla bütün dünyaya internet ulaştırmak üzere yola çıktığı projesi olan Starlink, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde dikkatleri çoktan üzerine çekmeyi başararak; hali hazırda pek çok müşteri edindi. Fakat Elon Musk, Starlink’in bununla sınırlı kalmayacağını ve önümüzdeki yıl içinde 500.000 kullanıcıya ulaşabileceğini düşündüğünü belirtti. Peki Starlink, gerçekten de önümüzdeki 12 ay içinde 500.000 aktif kullanıcıya ulaşmayı başarabilir mi?
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Mobile World Congress’te konuşan Elon Musk’tan Starlink beklentisi
Elon Musk, dün yani 29 Haziran salı günü, MWC’de (Mobile World Congress) gerçekleştirdiği konferansta SpaceX ve Starlink hakkında da demeçler verdi. Starlink girişimiyle bütün dünyaya uydu üzerinden internet erişimi sağlayabilme hedefiyle yola çıkan Elon Musk, bu amaç uğruna 1.800 SpaceX uydusunun 2018 yılından başlayarak dünyanın çeşitli noktalarında konumlandırıldığını ve konumlandırılmaya da devam edeceğini belirtti. Musk, bir kilometre taşı olarak da 69,420 aktif Starlink kullanıcısına ulaşmaktan gayet memnun. Musk ayrıca şuan için 12 ülkede hizmet veren Starlink’in, hizmet verdiği ülke sayısını da artırmayı amaçlıyor. Fakat Musk’a göre gidişat bu kadar yavaş bir şekilde olmayacak. Starlink’in hızlı bir ivme yakalayacağını öngören Musk, Starlink’in önümüzdeki 12 ay içinde, yani gelecek MWC’ye doğru 500.000 aktif kullanıcıya ulaşacağını düşünüyor. Peki yarım milyon aktif kullanıcıya ulaşmak bir hayal mi yoksa gerçek olabilir mi? Bu noktada bir şey diyemiyoruz fakat söz konusu Elon Musk olunca her an her şeyin olması mümkün gibi gözüküyor.
Starlink’in en önemli özelliği, nerede olduğunuz fark etmeksizin internete erişim sağlayabilmeniz. Gerek kırsal bir kesimde, gerek hiçbir internet altyapısına sahip olmayan bir yerde Starlink üzerinden internete erişim sağlayabiliyorsunuz. Fiyatlarsa global olarak bireysel kullanıcılar için aylık 99 USD olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca internete daha rahat bağlanabilmenizi sağlayan Starlink routerını içeren paketi de satın alırsanız ilk seferde 499 USD’lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Böylelikle 100 Mbps download ve 20 Mbps upload hızlarına ulaşabilmeniz de mümkün hale geliyor. Starlink’e yönelik ciddi eleştirilerin döndüğü nokta tam da bu fiyat konusu. Kullanıcılar böyle bir internet için bu kadar yüksek bedeller ödemek istemiyor. Fakat Musk’ın açıklamalarına göre, geçerli Starlink fiyatları maliyetlere kıyaslandığında şuanda yarı yarıya daha az durumda. Hatta Musk’ın şuanki amacı şirketi kar ettirmekten çok, sadece iflas etmesinin önüne geçmek şeklinde. Hatta Starlink’in en büyük rakibi OneWeb de, geçtiğimiz yıl iflas noktasına gelmişti fakat bir şekilde ayakta kalmayı başararak hala kullanıcılara internet sunabiliyor.
Musk, 2 büyük telekom şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu!
MWC’de gerçekleşen toplantıda Musk, 2 büyük telekom şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Fakat Musk, şirketlerin adıyla ilgili ser verip sır vermedi. Musk’a göre Starlink, 5G teknolojisinin yanında tamamlayıcı bir niteliğe sahip ve 5G’ye entegre bir kullanımla hayatlarımızı çok daha kolay bir hale getirebilir. Ayrıca Elon’a göre Starlink, 5G teknolojisi ve fiber internet teknolojisi arasında bir konuma sahip. Yani 5G’nin olmadığı ve yine mobil halde olduğunuz bir ortamda Starlink, ev gibi sabit mekanlarda da fiberin avantajları var. Ama bu 2 teknolojinin kapsayamadığı noktalardaki boşluğu pek tabi ki Starlink doldurmayı amaçlıyor.
Elon Musk’ın Starlink’e inancı yüksek
Starlink kar etmeye başlayana kadar belki 5 milyar dolar belki 10 milyar dolar daha yatırım almak zorunda kalacak diyen Elon, şirkete yatırım yapmaya devam etmek zorunda olduklarını da ekledi. Toplamda 20 – 30 milyar dolara çıkması beklenen yatırımdan sonra ise Musk’a göre Starlink ivme yakalamaya başlayacak. Sonrasındaysa Musk, şirketin ciddi bir atılım yapmayı başarabileceğini tahmin ediyor. Hatta öyle ki zaman içinde Starlink, SpaceX’e olan bağlılığını bile ciddi ölçüde azaltabilir.
Çoğumuzun da bildiği üzere Elon Musk’ın en büyük hayallerinden biri de turistik uzay seyahatleri düzenlemek. Bu hayal şuanda kulağa her ne kadar ulaşılamaz gibi gözükse de; insan oğlunun yapılamaz denilen birçok şeyi yaptığına birçok kere tanık olduk. Bize kalırsa, en kötü ihtimalle bizler o günleri göremesek bile; Elon Musk’ın bu hayali elbet bir gün gerçekleşecektir. Fakat o gün gelene kadar Starlink girişimi de başta olmak üzere, Elon Musk’ın bile hala çözmesi gereken birçok problem var.
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İnternet
Louvre Müzesi tüm koleksiyonunu internete yükledi!
Louvre Müzesi dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinin başında geliyor. Ancak, tıpkı birçok diğer tarihi alan ve müze gibi, geçtiğimiz sene Covid-19 pandemisi yüzünden Louvre için pek de iç açıcı değildi. Öyle ki, büyük bölümünü kapıları kapalı geçirdiği 2020 yılı Louvre’un son yıllarda gördüğü açık ara en düşük ziyaretçi sayısını getirmişti. Fakat, görünüşe göre müze yönetimi bu sorunun üstesinden gelmenin yolunu buldu. Müze, tüm koleksiyonu ücretsiz olarak internet kullanıcılarının beğenisine sunuyor…
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Louvre Müzesi, 482 bin eserlik koleksiyonu ile online ziyaretçilerini bekliyor
Aslında, müzeyi dijitalleştirme çalışmaları Louvre için yeni değil. Öyle ki, dijitalleştirme süreci hakkında konuşan müze başkanı Jean-Luc Martinez, çalışmaları “Aslında bu süreç için yıllardır çalışıyorduk. Louvre’un stratejisi her zaman halka daha iyi şekilde hizmet etmek olmuştur. Bu adımın da bu amaca hizmet edeceğine ve müzeye daha kolay erişme imkanı tanıyacağına inanıyoruz.” şeklinde yorumladı. Buna ek olarak, başkan Martinez, koleksiyonun kapsamı hakkında da iddialı konuştu. Martinez konu hakkında, “En bilinmeyen, toz tutmuş parçaları bile yükledik siteye.” şeklinde konuştu.
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Bu adresten erişebileceğiniz Louvre’un online koleksiyonu an itibariyle tam 428 bin parçaya sahip. Her ne kadar bu eserlerin hepsi henüz açıklama ve ek bilgilere sahip olmasa da, şimdiden yarısından fazlası bu bilgilere sahip. Müze yetkilileri çok yakın zaman da bu çalışmaların tamamlanacağını söylemekte. Buna ek olarak, online koleksiyonun müzede bulunan eserlerden çok daha fazlasını içerdiğini de belirtelim. Öyle ki, müzelerde, bazı çalışmalar depoda veya başka müzelere geçici olarak verilmiş olabiliyor. İşte Louvre’un online koleksiyonu bu parçaları da içeriyor. Hatta, koleksiyonda Louvre’un işlettiği başka müzelerden çalışmalar bile mevcut.
Louvre’un online koleksiyonundan sizler için seçtiğimiz örnekler
Madem Louvre’u gezmek artık ücretsiz, koleksiyonu sizler için biraz inceleyelim dedik. İşte sevdiğimiz eserlerden bazıları:
#1- The Monkey Painter- Alexander-Gabriel Decamps
Bu çalışma 17. yüzyıldan. O dönemde resim çalışmalarına hayvanların yeni yeni girdiği ve trend olduğu söyleniyor. Bu eser de bu akımın en meşhur örneklerinden biri.
#2- Coronation of Napoleon- Jacques-Lois David
Bu eser ise Napoleon’un resmini ilk çizen ressam olan Jacques-Lois David’ten. Birçok sanat uzmanı, bu eserinde müzedeki en önemli üç eserden biri olduğunu söylüyor. Resim, Napoleon’un taç giyme törenini tasvir etmekte. Resimdeki mekan ise meşhur Notre Dame Katedrali. Son olarak, dönemin Papasının da resimde mevcut olduğunu belirtelim.
#3- Mona Lisa- Leonardo Da Vinci
Bu eseri bilmeyen yoktur dersek abartmış olmayız herhalde. Hatta, dünyanın en meşhur resim çalışması demek bile doğru olabilir. Her ne kadar birçoğumuz eser hakkında bilgi sahibi olsa da, resmi biraz daha detaylı incelemekte fayda var. Öncelikle, meşhur ressam Da Vinci’den başlayalım. Leonardo Da Vinci birçok uzmanın İtalya’nın “sanat zirvesi” şeklinde tanımladığım “Yüksek Rönesans (High Renaissance)” döneminin belki de en önemli sanatçısı. Bir noterin çocuğu olarak dünyaya gelen Da Vinci, resimden heykele kadar birçok alanda eser verdi. Bu eserlerden belki de en meşhuru, hatta Louvre’un online koleksiyonun muhtemelen en ilgi çekecek parçası başlığımızın konusu “Mona Lisa”. Hatta, birçok uzman bu eserin sadece resim çalışmaları arasında değil, genel olarak bile dünyanın en bilinen eseri olduğunu söylemekte. Ayrıca, Mona Lisa’nın güncel değerinin 660 milyon ABD Doları olduğunu da belirtelim.
Peki Mona Lisa’yı bu kadar önemli ve meşhur kılan ne? Aslında, Mona Lisa 20. yüzyılın başına kadar bu kadar da popüler değildi. Tabi, eser yine oldukça popüler ve saygı duyulan bir çalışmaydı fakat günümüzdeki kadar sükse yapmamıştı. Louvre Müzesi 1911’de kötü bir olaya şahitlik etti ve hırsızlar Mona Lisa’yı müzeden çaldı. İşte bu olay belki de sanat eserinin bilinirlik açısından dönüm noktası oldu. Bu olay o dönem dünyada adeta bir sansasyon yarattı. Tıpkı bugünlerde biz nasıl koronavirüs haberlerini takip ediyorsak, o dönem de insanlar Mona Lisa’nın akıbetinin peşindeydi. Neyse ki, Mona Lisa kurtarıldı. Tabi, bu kötü olay, her şeyden sonra, belki de o kadar kötü değildi…
Kaynak: France24, NPR, TheTourGuy
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İnternet
Google Chrome çoklu pencere yönetimini değiştirecek
Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları bir kerede açılan çoklu pencere yönetimini kolaylaştırmayı planlıyor.
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İnternet tarayıcılarına uzun zaman önce gelen “sekmeler” özelliği internet deneyimini önemli ölçüde geliştirmiş durumda. İnsanlar her seferinde yeni bir pencere açmak yerine yeni bir sekmeyle internette daha düzenli gezinebiliyorlar. Ancak bu sefer de çok sayıda sekmenin yönetilmesi problemi ortaya çıkabiliyor. Şimdiyse özellikle bu şekilde çoklu sekme ve çoklu pencere kullanan kullanıcılar için iyi haberler var.
Chromium tabanlı iki tarayıcı Microsoft Edge ve Google Chrome; çoklu tarayıcı pencereleri arasındaki geçişi ve yönetimi kolaylaştıracak yeni bir özellik almaya hazırlık yapıyorlar. İki tarayıcıda da aynı şekilde çalışacak özellik kullanıcılar tarafından hoş karşılanacağa benziyor.
“Pencere isimlendirme” adlı işlev Edge ve Chrome tarayıcılarının 90.versiyonlarında yerlerini alacak. Şu anda ise tarayıcıların beta versiyonlarında denemeye açık halde. Ayrıca varsayılan aktif halde olduğundan dolayı denemek için gizli ayarlara girmek gerekmiyor.
Özellik, sekme tarayıcısı için kullanılan işlevleri tarayıcı sekmesine de getirerek benzer bir işleyiş sağlıyor. Örneğin bir tarayıcıda bir konu hakkında çeşitli sekmelerin açılmasının yanında; başka bir konu hakkında bir diğer pencere açılabiliyor. İsimlendirme işleviyle de bu pencerelerin düzeni sağlanabiliyor.
Ayarlar>Daha fazla araç>Pencere isimlendirme adresinden; ya da pencerenin köşesine sağ tıklayarak Bu pencereyi isimlendir kısmından özellik aktifleştirilebiliyor. Sonrasında verilen isim Windows görev çubuğunda yer alıyor ve farenin üzerine getirilmesiyle erişilebiliyor. Ayrıca özellikle birlikte kullanıcıya tarayıcıyı kapatıp açtığı zaman bıraktığı yerden devam etme seçeneği de sunuluyor.
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Güncelleme
WhatsApp arşivlenen sohbetler için önemli değişiklikler getiriyor
WhatsApp uygulaması bildiğiniz üzere göz önünde olmasını istemediğiniz sohbetleri arşivlemenize izin veriyor. Yakın zamanda ise şirket arşivlenen sohbet sayısını görmeyi kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla beraber artık arşivde olan ve yeni mesaj alan sohbetler de arşivden çıkmayacak.
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Bu alanda geçen senenin sonlarına doğru Arşivlenen Sohbetler için Tatil Modu isimli bir özellik duymuştuk. Buna göre kısa süreliğine sohbet bildirimlerini durdurmak mümkün olacaktı. Ardından “Sonra Oku” diye adlandırılan bu özellik dışında başka geliştirmeler ve yenilikler de yolda gibi.
Öyle ki iOS için WhatsApp uygulamasının beta versiyonunda sözü geçen özellik orijinal ismiyle görülebiliyor. Ek olarak WABetaInfo özelliğin çalışmasıyla alakalı başka değişiklikler de tespit etmiş durumda.
Bunlar arasında ise arşivlenen kaç sohbetin yeni mesaj aldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. Diğer taraftan, örneğin arşivdeki bir sohbete mesaj gelmesi durumunda sohbetin arşivden çıkma durumunu görebiliyorduk. Gelecek yeni özelliklerle birlikte ise bu durum artık gözlemlenmeyecek.
Her ne kadar bazı kullanıcılar arşivlenen sohbetlerden bildirim almak isteyebilecek olsa da; arşivi daha kalıcı bir çözüm olarak kullanmak isteyen kişilere ve genel anlamda kullanıcılara sohbetleri üzerinde daha geniş bir kontrol imkanı tanınması iyi bir gelişme diyebiliriz gibi.
Şimdilik bahsettiğimiz değişiklikler sadece WhatsApp iOS versiyonunda gözükmeye başlamış durumda. Ancak bu işlevlerin zamanla uygulamanın Android ve masaüstü versiyonlarına gelmesi de oldukça muhtemel.
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