Türkiye, bölgesel istikrar ve kardeşlik adımları kapsamında Suriye’ye önemli bir destek daha sunmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Şam’da yaptığı açıklamalar, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki iş birliğini ileri taşımanın yanı sıra, bölgede barış umutlarını da güçlendiriyor.

Türkiye Suriye’ye internet sağlayacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ziyaretinde sıcak bir karşılama ile ağırlandı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye’nin teknik altyapı deneyimini Suriye ile paylaşması yönünde önemli adımlar atıldı. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye’den gönderilecek internet desteği ile Suriye’nin dijitalleşme süreci hız kazanacak. Özellikle savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde iletişim altyapısının güçlendirilmesi, bölge için hayati bir rol taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu;

“Biz mevkidaşım ve İletişim Bakanı ile gerekli görüşmeleri yaptık. Öncelikle Türkiye’den bir internetin Suriye’ye verilmesi konusunda bir çalışma yapılıyor. Suriye’ye internet desteği sağlanacak. Bütün uçaklar Suriye’ye full olarak gelip gidiyor. İlave seferler yapılıyor. Bir diğer yandan Şam Havayolları’nın Türkiye’ye uçma talebi var. Belli kriterler sağlandıktan sonra onu da inşallah hayata geçireceğiz.”

Öte yandan, Şam Havayolları’nın Türkiye’ye yeniden sefer başlatma planları da masaya yatırıldı. Yapılan görüşmelerde, bazı kriterlerin karşılanması koşuluyla Şam merkezli uçuşların tekrar başlatılabileceği ifade edildi. Böylece, Suriye ile Türkiye arasındaki hava ulaşımının da ivme kazanması bekleniyor. Yeni havayolu anlaşmaları, bölge turizmine ve ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacak.

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Türkiye’nin son yıllarda bölge ülkelerine yönelik geliştirdiği yapıcı politikalar, özellikle iletişim ve ulaşım gibi stratejik alanlarda büyük yankı uyandırıyor. Şam’da atılan bu adımlar, yalnızca Suriye için değil, tüm Orta Doğu için yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Türkiye, teknoloji ve altyapı desteğiyle bir kez daha bölgesel barış ve kalkınma için kilit bir aktör olduğunu ortaya koyuyor.

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