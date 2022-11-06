Starlink’te hayal kırıklığı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink internet kullanımına kota koyacak. Aralık ayından itibaren Starlink, müşteriler yoğun saatlerde ayda 1 TB’tan fazla veri kullandığında ev kullanıcıları için uydu internetini sınırlayacak. 1TB aşıldıktan sonra kullanıcılar daha düşük hızlara sıfırlanacaktır.

Bu değişiklik yeni adil kullanım politikasının bir parçası ve şimdilik sadece ABD ve Kanada’daki kullanıcılar için geçerli. Sabah 7 ile akşam 11 arasında bir müşterinin ne kadar kullandığı takip edilecektir. 1 TB sınırı aşılırsa, Öncelikli Erişim fatura döneminin geri kalanı için Temel Erişim olarak değiştirilecektir.

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Temel Erişim, kullanıcıların interneti kullanmaya devam edebilecekleri, ancak daha düşük hızlarda kullanabilecekleri anlamına gelir. Yoğun olmayan saatlerde (gece 11’den sabah 7’ye kadar) yapılan tüketimler limite dahil edilmeyecektir. Starlink’e göre, kullanıcıların yüzde 10’undan azı 1 TB’tan fazla veri kullanıyor.

Daha fazla Öncelikli Erişim verisi almak için kullanıcıların GB başına 25 sent ödemesi gerekiyor. Kullanıcıların veri kullanımı Starlink uygulaması veya web sitesi üzerinden görüntülenebilir. Limitin aşılması durumunda ek Öncelikli Erişim verileri satın alınabilecek.