SpaceX’in Starlink uydu internet takımyıldızı, Almanya’da çarpıcı indirme hızları sunmaya devam ediyor. Binlerce uydudan oluşan ağ, kayda değer indirme hızları sayesinde halka açıldıktan kısa bir süre sonra her yerde tanınırlık kazandı. Ancak, dünyanın ilk ticari olarak başarılı alçak Dünya yörüngeli (LEO) uydu interneti olan Starlink’i çevreleyen yutturmaca, milyonlarca kullanıcının SpaceX’in hizmetine şirketin kapasite ekleyebileceğinden daha hızlı kaydolmasına yol açtı. Bu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli bölgelerinde, yüksek talep alanlarında performans düşüşlerine neden oldu. Yine de, Starlink ara sıra herkese gerçek potansiyelini hatırlatıyor ve bugünün internet testleri tam da bunu kanıtlıyor.

Bugünkü test, yakın zamanda Almanya kırsalına taşındıktan sonra bir Starlink kullanıcı terminali alan bir Reddit kullanıcısından geliyor. Avrupa ülkelerindeki Starlink testleri, kısmen daha az trafik sıkışıklığı ve uydu yerleşimi nedeniyle genel olarak önemli sonuçlar verdi. SpaceX, sonunda binlerce uyduya sahip olmayı hedefleyerek takımyıldızı yavaş yavaş inşa ediyor. Bu, uyduların düzensiz dağılımına yol açarak belirli alanlarda daha yüksek hızlardan yararlanıyor.

Almanya’da 500 Mbps’yi aşan Starlink indirme hızları yeni değil; birkaç kullanıcı geçmişte benzer veriler bildirdi. İlk raporlardan biri, 2021’de Kassel’deki bir kullanıcının sonuçlarını Reddit’te paylaştığı zaman geldi. Testler, tümü 500 Mbps’yi aşan ve en iyi çalışma hızı 560 Mbps’ye ulaşan üç indirme hızı testinden oluşuyordu.

Bu testlerin ardından bir başka Alman kullanıcı, daha fazla kullanıcının çevrimiçi olduğu ve ağın yoğun olduğu gün ortasında yapılan bir testte 250 Mbps indirme hızı bildirdi. Ancak, bu testler sadece bir ay sonra ortaya çıkan bir hız koşusu ile karşılaştırıldığında sönük kalır. Bu kez Almanya’nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Münih’ten bir kullanıcı, 649 Mbps’ye ulaşan indirme hızlarıyla şimdiye kadar görülen en yüksek sonuçlardan bazılarını elde ettiklerini Twitter’da paylaştı.

Yeni sonuçlar, Münih indirme hızı testinin en iyi sonuçlarıyla neredeyse eşleşiyor. Reddit kullanıcısı DankSquared2, Almanya kırsalına taşındıktan sonra hafta sonu sonuçlarını paylaştı. İlk test, Starlink’in 562 Mbps indirme hızı sağladığını gösterdi; bu, çoğu kullanıcının deneyimleyeceğinden daha yüksek. Bunun tek seferlik bir olay olmadığından emin olmak için kullanıcı testi yeniden çalıştırdı ve indirme hızı önemli ölçüde arttı. Yukarıda paylaşılan ikinci test, Starlink’in 638 Mbps’lik indirme hızıyla iki yıl önceki Münih sonuçlarını neredeyse yakaladığını gösteriyor. Ancak, yükleme hızı ikinci çalıştırma için düştü. İlk çalıştırmada 208 Mbps’ye ulaştılar ancak ikinci çalıştırmada indirme hızı artarken yükleme hızı 177 Mbps’ye düştü.

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Almanya, uyduların konumlandırılması nedeniyle olağanüstü Starlink performansına sahip görünüyor. Yine de çoğu kullanıcının günümüz testlerinde görülen hızları yaşaması pek olası değil. Ookla’dan indirme testi verileri, 2022’nin dördüncü çeyreği itibarıyla Almanya’daki medyan indirme hızının yaklaşık 94 Mbps olduğunu gösteriyor. Ookla’ya göre bu sonuçlar, hızların yıllık %13 oranında düşmesi nedeniyle tıkanıklığın etkilerini yansıtıyor.