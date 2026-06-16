Hyundai, Çin pazarına yönelik geliştirdiği yeni elektrikli modeli Ioniq V’nin teknik detaylarını açıkladı. Model, en üst donanımda 66.8 kWh batarya paketi ve 650 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor.

İki Farklı Motor ve Menzil Seçeneği

Ioniq V, start’da iki farklı 800V elektrikli ünite ile gelecek:

Motor Gücü Batarya Kapasitesi Menzil (CLTC) 190 HP (140 kW) 53.5 kWh 520-540 km 228 HP (168 kW) 66.8 kWh 620-650 km

Uzun menzilli versiyonunda 66.8 kWh kapasiteli batarya ile 650 km’ye kadar sürüş menzili sağlıyor. Verilere göre bu donanıma sahip Ioniq V, CLTC ölçüm standardına göre 650 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor.

E-GMP Platformu ve 800V Mimari

E-GMP (Electric-Global Modular Platform) platformu üzerine inşa edilen Ioniq V, yüksek verimli elektrikli güç aktarma sistemi ve 800V elektrik mimarisiyle dikkat çekiyor.

800V mimari sayesinde aracın 105 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor ve 24 dakika içinde 10-80% şarj yapılabilir.

Lamborghini Countach Tarzı Tasarım

Ioniq V, Lamborghini Countach tarzı benzersiz ve klinik tasarıma sahip. Klinoid şekilli ön yüz ve aerodinamik jantlar, modelin öne çıkan tasarım unsurları arasında.

Çerçevesiz kapılar, yarı gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan aydınlatma imzası, modelin tasarım unsurlarını tamamlıyor.

Boyutlar ve Aks Mesafesi

Ioniq V’nin garantileri:

Uzunluk : 4.900 mm (192.9 inç)

Genişlik : 1.890 mm (74.4 inç)

Yükseklik : 1.470 mm (57.9 inç)

Aks mesafesi : 2.900 mm (114.2 inç)

Masa: 1.707-1.809 kg.

2.900 mm’lik aks mesafesi, geniş iç hacim ve konfor sağlıyor.

27 İnç Ultra İnce 4K Ekran ve Cyber Eye HUD

İç mekânda 27 inç ultra ince 4K ekran bulunuyor. Bu merkezi dokunmatik ekran, sağa doğru uzanarak hem sürücü hem de yolcu tarafından kullanılabiliyor.

“Cyber Eye” head-up display (HUD) sistemi ve gelişmiş ambiyans aydınlatma gibi üst segment özellikler yer alıyor.

Momenta Destekli L2+ Sürüş Sistemleri

Araçta Momenta destekli L2+ sürüş sistemleri, çift yapay zekâ model entegrasyonu ve gelişmiş bağlantı teknolojileri bulunuyor.

Bu ekosistemde:

Qualcomm Snapdragon 8295 kokpit çipi

CATL batarya çözümleri

Baidu Wenxin büyük dil modeli

Volcano Engine altyapısı birlikte çalışıyor.

2026’da Çince Yollara Çıkacak

Yeni Hyundai Ioniq V ikinci yarısında 2026 yılında Çin pazarında satışa çıkacak.

Model, markanın yeni elektrikli araç stratejisinin önemli parçası ve Çin pazarına özel geliştirilmiş bir elektrikli sedan.

Menzil Uzatıcı (EREV) Versiyonu da Bulunacak

Hyundai’nin Çin’e özel geliştirdiği Ioniq V, 800V mimari ve elektrikli/EREV seçenekleriyle MIIT kayıtlarında ortaya çıktı.

EREV (Electric Range Extender Vehicle) versiyonu, elektrikli motor + benzinli jeneratör kombinasyonu ile menzili uzatacak.