Elon Musk, SpaceX’in Starship’in uzun zamandır beklenen yörünge test uçuşunu önümüzdeki ayın başlarında tamamlamaya çalışabileceğini belirtti. Cumartesi günü Twitter takipçilerinden birinden gelen “Teksas’a döndün mü? Starship neredeyse hazır mı?” sorusuna yanıt olarak Musk, özel uzay firmasının Mart ayında bir fırlatma girişimi hedeflediğini söyledi.

“Kalan testler iyi giderse, önümüzdeki ay bir Starship fırlatma girişiminde bulunacağız” diye tweet attı.

SpaceX Ocak ayında, muhtemelen astronotları Mars’a götürebilecek olan derin uzay roketi Starship için ilk tam uçuş benzeri kostümlü provasını tamamladı.

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Uzay şirketi 395 fit (120 metre) uzunluğundaki Starship ile Teksas’ın güneyindeki Starbase tesisinde bir “ıslak kıyafet provası” gerçekleştirdi.

“Starship, Starbase’de ilk tam uçuş benzeri ıslak kıyafet provasını tamamladı. İlk kez entegre bir Gemi ve Güçlendirici 10 milyon pounddan fazla itici yakıtla tamamen yüklendi” dedi.

Bu arada NASA ve SpaceX, dört astronotu altı aylık bir süre için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderecek olan Crew-6 görevi için fırlatma tarihi olarak 26 Şubat’ı belirledi.

NASA’nın bir blog yazısına göre Crew-6, SpaceX Dragon kapsülü Endeavour’u NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak bir Falcon 9 roketinin üzerine gönderecek.