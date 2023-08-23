Starfield, bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olarak adını duyurdu. Her geçen gün oyun hakkında yeni şeyler duyarken ve oyunun çıkışına yaklaşırken heyecan daha da artıyor. Xbox, oyunun çıkışına sayılı günler kala canlı aksiyon fragmanını yayınladı. Starfield beklemeye değecek!

Starfield’dan Yeni Canlı Aksiyon Fragmanı! Oyun Dünyasında Büyük Heyecan Yarattı!

Gamescom etkinliği geçtiğimiz gün başladı ve oyun dünyasının en yeni gelişmeleri ve fragmanları bu etkinlikte oyun severlerle buluştu. Tekken, Little Nightmares III, Assassin’s Creed: Mirage ve Call of Duty gibi oyunların oynanış videolarından, Starfield’ın fragmanına kadar pek çok heyecan verici içerik paylaşıldı.

Gamescom’un açılış gecesinde, Bethesda Game Studios’un yönetmeni ve baş yapımcısı Todd Howard, Starfield’ın 6 Eylül’de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ayrıca, Gamescom’a özel olarak, oyunun açılış bölümlerini izlemek isteyenler için 400 kişilik bir tiyatro salonu inşa edildiğini açıkladı.

Bu etkinlikte Starfield’ın ilk canlı aksiyon fragmanı da yayınlanmış oldu. Xbox ve Bethesda işbirliğiyle hazırlanan canlı aksiyon fragmanı, Starfield’ın evreninde bir maceracı olarak yaşayacağınız deneyimleri ve duyguları yansıtıyor. Fragman, oyuncuları bekleyen heyecanı ve atmosferi öne çıkararak büyük ilgi uyandırdı.

Starfield hakkında son zamanlarda birçok haber ve duyuru yapıldı. Xbox, bu yazın başlarında yaptığı oyun tanıtımında Starfield’a özel bir sürüm içeren Xbox Series X paketlerini duyurdu. Ancak, oyunun Ekim ayındaki piyasaya sürülmesi planlandığı için bu konsolun gerçek lansmanı için biraz daha beklememiz gerekecek.

Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Aynı zamanda Xbox Game Pass aboneleri için de erişilebilir olacak. Heyecanla beklenen bu oyun, uzak galaksilere yolculuk yapmak isteyen oyun severler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni oyundan gelen fragman sizi tatmin etti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!