Yıllar önce Samsung, Miracast adı verilen bir protokol kullanarak bir ekran yayınlama özelliği geliştirdi. Bu, Samsung Galaxy telefonlarına ekranlarını Samsung TV’lere ve diğer popüler ekranlara yayınlama olanağı veriyordu. Ancak bu teknoloji Google’ın kendi Chromecast cihazlarıyla çalışmıyordu. Bir sonraki büyük güncelleme olan One Uı 6.0 güncellemesi ile bütün bunlar değişiyor!

One UI 6.0 Güncellemesiyle Ekran Paylaşmak Çok Kolay Olacak!

Samsung’un bir sonraki işletim sistemi güncellemesi Android 14 tabanlı One UI 6.0, şu anda beta sürümünde Galaxy S23 kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. One UI 6, kullanıcıların ekranlarını ve telefondaki herhangi bir uygulamayı hem Chromecast hem de Miracast uyumlu ekranlara yayınlamalarına olanak tanıyarak, uyumlu donanıma sahip olma konusunda endişelenmeden yayın yapmayı nihayet kolaylaştırıyor.

Paylaşılan bilgilere göre, bu özellik varsayılan olarak etkin değil ancak Ayarlar > Bağlı cihazlar > Akıllı Görünüm‘e gidip sağ üstteki üç noktaya dokunarak Akıllı Görünüm Laboratuvarları’na gittikten sonra Chromecast desteğini etkinleştirerek hızlı bir şekilde açılabiliyor.

Bu özellik aslında One UI 5.1’de kullanıma sunulmuştu. Ancak geliştiricilerin uygulamalarını yaklaşan özellik ile test edebilmeleri için özel bir geliştirici kodunun arkasına gizlenmişti. One UI 6.0 ile birlikte, tüm kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek. Ancak bu hala bir “laboratuvar” özelliği olduğundan, bazı uygulamaların yayın yaparken biraz garip davranmasını bekleyebilirsiniz.

One UI 5.1 sürümüne sahip Samsung telefonlarından birini kullanıyorsanız One UI 6.0 piyasaya sürülmeden önce birazdan anlatacağımız adımları izleyerek bu özelliği hemen şimdi kullanabilirsiniz.

Akıllı Görünüm bölümüne girdikten sonra, sağ üstteki üç noktaya tıklayın ve Ayarlar’a basın, ardından Akıllı Görünüm Hakkında’yı seçin. Bu ekranda, geliştirici seçenekleri görünene kadar “Smart View” metnine on kez dokunun, ardından erişim kazanmak için #00rtsp00 kodunu girin. Burada, Google Cast’i etkinleştirme seçeneğini bulacaksınız. Bunu açtıktan sonra gönül rahatlığıyla bu özelliği kullanabilirsiniz.



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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un bu özelliğini yararlı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!