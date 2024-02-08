Starfield beta testine katılan oyuncular için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Oyunun yeni bir Steam Beta güncellemesi ile FSR 3 desteği sunuluyor. Bu gelişme, oyunun performansını artırmak ve daha sorunsuz bir oyun deneyimi sunmak için yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FSR 3 (FidelityFX Super Resolution), oyunun çerçeve oluşturma sürecini iyileştirmeyi hedefleyen bir teknolojidir. Bu teknoloji, DLSS 3 gibi mevcut olan diğer çerçeve oluşturma yöntemlerine benzer bir şekilde çalışır ve oyunun daha yüksek çözünürlüklerde daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu da oyuncuların daha detaylı ve akıcı bir görsel deneyim yaşamalarını sağlar.

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Bununla birlikte, Starfield’ın yeni güncellemesi sadece FSR 3 desteği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda XeSS desteğini de içeriyor. Bu da oyunculara daha fazla seçenek sunuyor ve farklı donanım ve ayarlarla oyunu en iyi şekilde deneyimleme imkanı tanıyor.

Güncelleme ayrıca bazı sinir bozucu kaydetme dosyası kararlılığı sorunları için düzeltmeler içeriyor. Bu, oyuncuların oyunu daha güvenilir bir şekilde kaydedip ilerleme kaydetmelerini sağlayarak oyun deneyimini daha keyifli hale getirecek önemli bir düzeltme olarak kabul ediliyor.

Starfield’ın beta testine katılan oyuncular, bu güncellemeyi heyecanla bekliyorlar ve yeni özelliklerin oyun deneyimlerini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyorlar. Bu güncelleme, oyunun resmi çıkışından önce yapılan önemli bir adım olarak da değerlendiriliyor ve oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

İçindekiler Starfield güncellemesi ile gelen yenilikler

Starfield güncellemesi ile gelen yenilikler

Grafik

AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 3 (FSR 3) desteği eklendi. (PC)

Intel Xe Süper Örnekleme (XeSS) desteği eklendi. (PC)

DLSS performans modunu kullanırken bulutların titriyor gibi görünmesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi. (PC)

Bir silahla nişan alırken veya görev değiştirirken oluşabilecek küçük görsel artefakt düzeltildi.

Bilinen sorunlar

Kayıtlar yüklenirken FormID’lerin nasıl serbest bırakılacağı değiştirildi. Bu, birçok konumu ziyaret eden kayıtlar için kararlılığı artıracaktır.

Gemide değişiklik yaparken, Gemi Oluşturucu menüsündeki tüm eşyaların kargo ambarına taşınmasını gerektiren bir çökme sorunu giderildi.

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