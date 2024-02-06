Şimdilerde retro oyun dediğimiz o dönemlerden bu zamana dövüş oyunları, oyun dünyasının benzersiz bir parçasını oluşturuyor. Her oyun türü içinde, kemik çatırdatan hareketler, kanla ıslanmış ölümler ve kombo girişine odaklı çekirdek oyun; Killer Instinct ve canlı sanat tarzı, kinetik kombo kırma oyunu ve en iyileri arasında Street Fighter ile Mortal Kombat var. Ve tabii ki, Tekken. Tekken, daha fazla seçenek, daha fazla yön, daha fazla hareket, daha fazla mekanik ve bir dizi ayı karakteri sunan eşsiz bir dövüş oyunu olarak karşımıza PS1 ile çıkmıştı. Şimdi ise karşımıza Tekken 8 çıkıyor. Tekken 8 dengeli karakterleri, oyun çekirdek görevlerini ve mükemmel öğretici modları ile bu gücü somutlaştırıyor.

İçindekiler Tekken 8 inceleme

Tekken 8 inceleme

Tekken 8 hikaye modu ve arcade quest dışında Tekken 8, keşfedilecek çeşitli çevrimdışı ve çevrimiçi modlar sunuyor. Arcade Quest, çekirdek oyun becerilerini öğrenirken ve ustalaşırken Tekken dövüş devresinin saflarını yükseltme fırsatı sunarken, farklı oyun salonlarından NPC’leri almak da mümkün.

Bu, turnuva oyununu yeni oyunculara tanıtmak ve Isı ölçer gibi daha belirsiz mekanikleri keşfetmek için harika bir yol. Combo ölçer, başlangıçta büyük bir açılış zırhlı hareketi ve ardından seçenekler sunan bir metreyi başlatır. R1’e basılarak özel bir imza hareketi gerçekleştirilebilir, aynı zamanda mesafeyi kapatmak için ısı da kullanılabilir.

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Bu, geleneksel olarak savunma ağırlıklı olan Tekken’de daha agresif bir hücum tarzına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda saldırgan zihniyeti ödüllendirir. Bandai Namco, sadece karışıma biraz ısı eklemekle kalmayıp, aynı zamanda geri kazanılabilir sağlığı getirerek oyun dinamiklerini zenginleştirdi. Bu değişiklik, her yumruk çatışmasını stratejik bir dengeleme eylemi ve gerçek bir savaşa dönüştürüyor.

Bu, Tekken oyun stilini temelden değiştirdi. Artık beklemek ve grev yapmak yerine açılışları yapma vakti geldi. Geri kazanılabilir sağlık, combo barı ile uyumlu bir şekilde çalışarak oyunu daha çekici hale getiriyor. Başlangıçta sarsıcı olabilir, ancak açılış telaşını geçtikten sonra, Tekken 8 bu sistemlerle daha iyi hale geliyor. Mevcut eğitim modları, yeni gelenlere yardımcı olurken, Özel Stil gibi basit düğme girişleri ile bazı önceden belirlenmiş kombinasyonları çekmek, savaşkan hissedenler için harika bir seçenek.

Ne yazık ki, bu hücum oyun tarzı, özellikle Kazyua ve Hwoarang gibi baskın karakterler için bir hayal kırıklığı yaratabilir. Okuma ve yan adım atma zor olabilir, ancak engelleme ve uyandırma saldırıları olmaması, bu karakterleri cezalandırmayı zorlaştırıyor. Ancak bu durum, karakter dengesinin iyi olduğunu gösteriyor. Üç yeni dövüşçü eklenmesine rağmen, Tekken 8 tanıdık ve çok yönlü bir kadroyu koruyor.

Yeni eklemeleri seviyorum; Victor, BM casusu bir Fransızdır ve siber katana kullanır. Azucena, kahveye düşkün bir MMA dövüşçüsüdür ve Reina, açıkça Heihachi’nin yerini alacak bir karakterdir. Üçünden Victor favorim. Muazzam flaş hareketleri, kılıç kurulumları ve hızlı bıçaklama karışımı, oyundaki en tatmin edici kombinasyonlardan bazılarını sunuyor.

Eğer yeni tasarımları beğenmiyorsanız, temel karakter özelleştirmesi geri döndüğü için endişelenmeyin. Özelleştirme bazı karakterler için sönük olabilir, ancak bu karakterleri daha da gülünç hale getirmek için her zaman eğlenceli bir yol sunuyor. Özellikle, en sevdiğim yeni eklemelerden biri olan AI hayalet savaşçıları ile birleştirildiğinde.

Bu, oyunculardan öğrenen ve çevrimiçi rakiplerin gölgelerine ve hatta karanlık benliğinize meydan okuyan gerçek zamanlı bir AI savaşçısıdır. Çeşitli AI gölgelerini alarak ve taktiklerinizi değiştirerek bana uyum sağlamalarını beklemek ilginç bir deneyimdi.