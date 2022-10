YouTuber Colour, kovboy oyunu Red Dead Redemption 2’yi Stadia’da oynayarak 5.900 saatten fazla zaman geçirdi. Colour, oyun yayın hizmetinin Ocak 2023’te kapanacak olması nedeniyle, oyunun çevrimiçi çok oyunculu modunda kaydettiği tüm ilerlemeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

YouTuber Perşembe günü attığı bir tweet’te “ne kadar sinirli olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını” yazdı ve RDR2’nin Stadia versiyonuna harcadığı saatlerin ekran görüntüsünü paylaştı. Bu rakam 246 güne denk gelen 5.907 saattir. Colour bu saatlerin çoğunu Red Dead Redemption 2 Online’da geçirdi.

No you don't understand how seriously pissed off I am pic.twitter.com/UZ157WLmru

— Colour (@ItsColourTV) September 29, 2022