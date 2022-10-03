YouTuber Colour, kovboy oyunu Red Dead Redemption 2’yi Stadia’da oynayarak 5.900 saatten fazla zaman geçirdi. Colour, oyun yayın hizmetinin Ocak 2023’te kapanacak olması nedeniyle, oyunun çevrimiçi çok oyunculu modunda kaydettiği tüm ilerlemeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

YouTuber Perşembe günü attığı bir tweet’te “ne kadar sinirli olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını” yazdı ve RDR2’nin Stadia versiyonuna harcadığı saatlerin ekran görüntüsünü paylaştı. Bu rakam 246 güne denk gelen 5.907 saattir. Colour bu saatlerin çoğunu Red Dead Redemption 2 Online’da geçirdi.

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No you don't understand how seriously pissed off I am pic.twitter.com/UZ157WLmru — Colour (@ItsColourTV) September 29, 2022

Colour, ilk gönderisinin devamında geliştirici Rockstar Games’e Red Dead Online’daki karakterini oyunun başka bir versiyonuna tek seferlik transfer edip edemeyeceğini soruyor. YouTuber’ın bir videoda açıkladığına göre bunun nedeni, çevrimiçi çok oyunculu modun platformlar arası ilerlemeyi desteklememesi. Colour, Red Dead Online’daki ilerlemesini yanında götüremezse, Red Dead Redemption 2’nin başka bir sürümünde her şeye yeniden başlamak zorunda kalacak. Bu aynı zamanda, Stadia versiyonundan elde edilen kozmetikler ve oyun içi para gibi tüm öğelere artık erişemeyeceği anlamına geliyor. Hem Rockstar Games hem de Google henüz Colour’ın durumu hakkında yorum yapmadı.

18 Ocak 2023 tarihinde Stadia’nın varlığı sona erecektir. Bu yılın başlarında Google, hizmetin kullanılmaya devam edeceğini söylemişti. Yine de Stadia kullanıcıları hizmete yatırdıkları tüm parayı geri alacaklar. Bu, Google Store’dan satın alındığı sürece satın alınan tüm oyun ve eklentilerin yanı sıra donanımı da içeriyor.