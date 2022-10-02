Twitter, iklim değişikliğini inkar eden tüm reklamları platformundan yasaklayacağını duyurdu. Google’da halihazırda yürürlükte olan bir politikayı yankılayan sosyal ağ, blogunda yayınladığı bir yazıyla, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel fikir birliğiyle çelişen iddialar içeren reklamların “uygunsuz ve yasaklanmış” olarak kabul edileceğini açıkça belirtti.

Şirket, iklim inkârcılığının platformunda paraya dönüştürülmemesi gerektiğini ve “yanlış tanıtılan reklamların iklim krizi hakkındaki önemli konuşmalara zarar vermemesi gerektiğini” söyledi.

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Twitter ayrıca kararını, insan kaynaklı iklim değişikliği bilimini değerlendirmekten sorumlu Birleşmiş Milletler organı olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) gibi yetkili kaynaklara dayandırdığı konusunda uyardı.

En son IPCC raporu, küresel ısınmanın sınırlandırılması ve kritik 1.5 santigrat derecelik sıcaklık artışının önüne geçilmesi için dünyanın sera gazı emisyonlarını tümüyle azaltmak üzere hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtmektedir.

2021 yılında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında şirket, platformun Keşfet, Araştırma ve Trendler bölümlerindeki yetkili bilgi merkezlerinin yanı sıra konuya adanmış bir konu başlığı başlatmıştı.

Twitter, kullanıcılarının iklim değişikliği konusunda güvenilir bilgi bulmalarına yardımcı olmanın yollarını aramaya devam edecek.