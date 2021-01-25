Spotify, YouTuber David Dobrik’in sesli kitap kayıtlarına ev sahipliği yapıyor

Spotify, ses hedeflerini geliştiriyor. Bünyesine podcast‘ler ve müzikler dışında sesli kitap seçeneğini de barındırıyor. Bu seçenek daha önce de uygulamada bulunuyordu. Fakat artık, YouTuber David Dobrik ve aktris Hilary Swank‘ın sesli kitap kayıtları da uygulamada mevcut.

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Spotify sesli kitap hedeflerinde ilerliyor

Şirket, yalnızca uygulamada bulunan dokuz sesli kitabın yayınlanmasıyla sesli kitap deneylerini ilerlettiğini duyurdu. Uygulamada yayınladığı bu kitapların tamamının, kamu malı olmasının yanında, sesli kitaplar birçok kullanıcıya daha hızlı ulaşacak. Kamu malı olan eserler arasında, Mary Shelley‘nin Frankenstein‘ını anlatan David Dobrik ; Forest Whitaker , Frederick Douglass‘ın Amerikalı bir Köle olan Frederick Douglass’ın Yaşamı Anlatısı’nı okuyarak ; ve Hilary Swank, Kate Chopin’in Uyanış’ı anlatılıyor. Bunun yanında uygulama, Sitting with the Classics adlı bir ses dizisi yayınlıyor. Yayınlanan bu ses dizisi, Harvard profesörü Glenda Carpio’nun modern bir dinleyici için hikayelerin tarihlerini ve anlatılarını açıkladığı bir gösteri.

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Bilindiği üzere uygulama, sesli kitap üzerine birçok denemede bulundu. Şirket ilk olarak, birçok hayranı ve okuyucusu olan, Harry Potter serisinin Felsefe Taşı bölümünü yayınlamak için, JK Rowling‘in Wizarding Worl ile ortaklık kurmuştu. Haftalık olarak yayınlanan bölümlerde, serinin birçok oyuncusu yer aldı ( Daniel Radcliffe, Dakota Fanning, Claudia Kim ve David Beckham). Yayınlanan bu seri ne yazık ki artık Spotify’da bulunmuyor. Şirket bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

J. K. Rowling: Harry Potter adlı fantastik roman serisinin yazarı. Rowling’in Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabı hem de yazarını büyük bir üne kavuşturdu. Türkiye’de basımı Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılmıştır. Romanlar, son derece büyük bir ilgiyle okundu ve bir anda çok satan kitapların başına yükseldi. Rowling ise kitap yazarak dolar milyarderi olan ilk yazar ve Birleşik Krallık’ın en zengin kadını unvanlarını elde etti.

Sesli kitapları takip etme kararı, özellikle şirketin kamu malı çalışmalarla başlaması nedeniyle, Spotify’ın bunları lisanslamak için ödeme yapması gerekmediği gerçeği göz önüne alındığında bu durum biraz ilginç. Bu durum, şirket için daha düşük riskli bir yatırım ve bazı analistlerin müşterilere hisse senetlerini satmalarını tavsiye etmeye başladıkları için podcasting çabalarının yüksek getiri getirdiğini görmedikleri göz önüne alındığında buna ihtiyaç duyulabilir.

Şirketin bünyesine katacağı birçok eser var. Özellikle kamu malı olan bu eserler birçok kullanıcı ve okuyucuya ulaşacağında şirketin bu konudaki yatırımları artacak gibi duruyor. Bunun yanında kullanıcılar özellikle gelecek yeni eserleri merakla bekliyor. Şirketin hangi kitapları bünyesine alacağı ise merak konusu.