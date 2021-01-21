Spotify ve Shazam uygulamaları iPhone’da birbirine nasıl bağlanır?

Spotify, en büyük müzik dinleme uygulamalarından biri. Shazam ise müzikseverlerin yeni şarkılar keşfetmesini ve dinlenen şarkıları sesli tanıma özelliğiyle bulmasını sağlayan, sıkça kullanılan bir uygulama. Ancak Shazam’ın güzel yanları sadece şarkıları tanıyıp isimlerini bulmakla sınırlı değil. 2018 yılında Apple tarafından satın alınan Shazam, şarkı dışında, müzik videoları ve dizi gibi bazı medya içeriklerini de tanıyabiliyor. Aradığımız içerikleri bulma konusunda bize bu kadar yardımcı olan bir uygulamayı, Apple cihazlarınızda Spotify hesabınızla nasıl bağlayabileceğinizi rehberimizde anlattık…

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İşte iki uygulamayı birbirine bağlamak için izlemeniz gereken adımlar

Shazam, kolay arayüzü sayesinde büyük Shazam butonuna dokunduğunuzda şarkıları hızlıca tanıyor. Bulduğunuz şarkıları ise Spotify’da ve Apple Music’te dinlemeye izin veriyor. İşte 3 adımda Spotify hesabınız ile Shazam uygulamasını birbirine bağlamanın yolu:

#1 – Öncelikle hem Spotify’ın hem de Shazam’ın Apple cihazınızda indirilmiş olduğundan emin olun.

#2 – Daha sonra Shazam uygulamasını açın, ve ekranın sol üst köşesinden “Kütüphane”ye dokunun. Oradan ise yine sol üst köşedeki “Ayarlar” simgesine dokunun.

#3 – Ayarlar açıldığında, “Akan” sekmesinde Spotify yazısının hemen yanındaki “Bağlan”a tıklayın. “Bağlan” dedikten sonra, Spotify‘ınız açılacak. Spotify‘ınız Shazam için gerekli izinleri onaylayıp onaylamadığınızı soracak. “Kabul ediyorum” yazan yeşil butona dokunursanız hesaplarınız birbirine bağlanmış olacak.

Hesapları bağlama işlemi tamamlandıktan sonra, Shazam’ladığınız şarkıları Shazam üzerinden olduğu gibi sadece 30 saniye önizleme olarak değil, Spotify’da başından sonuna kadar dinleyebileceksiniz. Bunu yapmak içinse tek gereken Shazam’da şarkı tam ekran olduğunda Spotify yazan butona dokunmak.

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Shazam aramalarınızı bir adımla Spotify listesi yapın

Bunlara ek olarak, Shazam’ın Spotify’da “Shazam parçalarım” listesi oluşturmasını da sağlayabilirsiniz. Bu listeyi oluşturmak için yine Shazam ayarlarından, “Shazamları buna eşitle: Spotify” ayarını açık konuma getirmeniz gerekiyor. Bu listeyi oluşturduktan sonra Shazamladığınız bütün şarkıları Spotify’da bir liste içinde toplayabileceksiniz.

Eğer bu adımları izlerken bir sorunla karşılaşırsanız, yorumlarda bize yazmayı unutmayın.

Kaynak: MacRumors