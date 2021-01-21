Uygulama
Spotify ve Shazam uygulamaları iPhone’da birbirine nasıl bağlanır?
Spotify, en büyük müzik dinleme uygulamalarından biri. Shazam ise müzikseverlerin yeni şarkılar keşfetmesini ve dinlenen şarkıları sesli tanıma özelliğiyle bulmasını sağlayan, sıkça kullanılan bir uygulama. Ancak Shazam’ın güzel yanları sadece şarkıları tanıyıp isimlerini bulmakla sınırlı değil. 2018 yılında Apple tarafından satın alınan Shazam, şarkı dışında, müzik videoları ve dizi gibi bazı medya içeriklerini de tanıyabiliyor. Aradığımız içerikleri bulma konusunda bize bu kadar yardımcı olan bir uygulamayı, Apple cihazlarınızda Spotify hesabınızla nasıl bağlayabileceğinizi rehberimizde anlattık…
Hazır müzikten bahsetmişken, dinlediğiniz şarkılardan daha da keyif almanız için hazırladığımız tam kablosuz bluetooth (TWS) kulaklık listemize göz atmak için bu linki takip edebilirsiniz.
İşte iki uygulamayı birbirine bağlamak için izlemeniz gereken adımlar
Shazam, kolay arayüzü sayesinde büyük Shazam butonuna dokunduğunuzda şarkıları hızlıca tanıyor. Bulduğunuz şarkıları ise Spotify’da ve Apple Music’te dinlemeye izin veriyor. İşte 3 adımda Spotify hesabınız ile Shazam uygulamasını birbirine bağlamanın yolu:
#1 – Öncelikle hem Spotify’ın hem de Shazam’ın Apple cihazınızda indirilmiş olduğundan emin olun.
#2 – Daha sonra Shazam uygulamasını açın, ve ekranın sol üst köşesinden “Kütüphane”ye dokunun. Oradan ise yine sol üst köşedeki “Ayarlar” simgesine dokunun.
#3 – Ayarlar açıldığında, “Akan” sekmesinde Spotify yazısının hemen yanındaki “Bağlan”a tıklayın. “Bağlan” dedikten sonra, Spotify‘ınız açılacak. Spotify‘ınız Shazam için gerekli izinleri onaylayıp onaylamadığınızı soracak. “Kabul ediyorum” yazan yeşil butona dokunursanız hesaplarınız birbirine bağlanmış olacak.
Hesapları bağlama işlemi tamamlandıktan sonra, Shazam’ladığınız şarkıları Shazam üzerinden olduğu gibi sadece 30 saniye önizleme olarak değil, Spotify’da başından sonuna kadar dinleyebileceksiniz. Bunu yapmak içinse tek gereken Shazam’da şarkı tam ekran olduğunda Spotify yazan butona dokunmak.
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Shazam aramalarınızı bir adımla Spotify listesi yapın
Bunlara ek olarak, Shazam’ın Spotify’da “Shazam parçalarım” listesi oluşturmasını da sağlayabilirsiniz. Bu listeyi oluşturmak için yine Shazam ayarlarından, “Shazamları buna eşitle: Spotify” ayarını açık konuma getirmeniz gerekiyor. Bu listeyi oluşturduktan sonra Shazamladığınız bütün şarkıları Spotify’da bir liste içinde toplayabileceksiniz.
Eğer bu adımları izlerken bir sorunla karşılaşırsanız, yorumlarda bize yazmayı unutmayın.
Kaynak: MacRumors
Google Play Store artık uygulama trendlerini gösteriyor
Kullanıcıların hangi uygulamaların revaçta, hangi uygulamaların ise düşüşte olduğunu bilmek istemeleri normal karşılanabilir. Google Play Store için gelen yeni bir özellik ise tam da bunu sağlıyor.
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Uygulamaların yanında çıkacak olan yeni bir simge o uygulamanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bunu ise uygulama sıralaması listesinde uygulama yanında aşağı veya yukarı ok şeklinde bir simge göstererek yapıyor. Yukarı doğru olan ok işareti uygulamanın revaçta olduğunu gösterirken, ok aşağı doğruysa düşüşü işaret ediyor.
Simge uygulamanın kaç sıra birden yükselip düştüğünü ise kişiye göstermiyor. Aynı şekilde yukarı veya aşağı ivme kazanan uygulamanın ivme süresini de bizlere söylemiyor.
Uygulamaların trend durumunu görmek için öncelikle Google Play Store uygulamasını açın. Üst taraftaki başlıklarda Üst Sıralar kısmına gelin. Oradan ise belli kategorilerde en üst sıralardaki uygulamaları görebiliyorsunuz. Örneğin Ücretsiz En Popüler kısmına baktığınız zaman, uygulamaların yanında görebileceğiniz yukarı veya aşağı ok uygulamanın revaçta ya da düşüşte olduğunu gösteriyor.
Büyük ihtimalle bir uygulamanın trend olması veya düşüşte olması insanların uygulamayı indirip indirmemekle alakalı fikirlerini değiştirmeyecektir. Ancak yine de bu tip bilgileri merak edebilecek olanlar artık Google Play Store üzerinden onlara kolaylıkla erişebiliyor olacak.
Genel
WhatsApp alternatifi Signal, AppStore’da 1 numaraya oturdu!
WhatsApp, tartışmalı bir şekilde aldığı yeni gizlilik politikası kararıyla, kullanıcılarını birer birer kendinden uzaklaştırırken, alternatifleri uygulama marketlerinde yükselmeye devam ediyor. Öyle ki, Elon Musk tarafından önerilen Signal uygulaması, AppStore’da 1 numaraya yerleşti bile. Detaylar haberimizde…
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WhatsApp adım adım gerilerken, Signal tırmanışı tamamladı
Elon Musk, “Signal kullanın” diye tweet attıktan sonra, WhatsApp alternatifi Signal uygulaması için kullanıcılar arasında adeta bir indirme yarışı başladı. Uzun süreli Signal kullanıcıları ise, bildirimleri yüzünden telefonlarını şaşkınlıkla izlemeye devam ediyorlardı, çünkü arkadaşlarının birer birer uygulamaya geldiklerine şahit oluyorlardı.
Apptopia adlı uygulama marketi veri analizi firmasına göre, Elon Musk’ın tweetinin hemen ardından, Signal uygulaması 63.345 kere indirildi. Tweet’ten bir önceki gün ise indirilme sayısı, iOS ve Android cihazlar için toplam 45.086. Elon Musk’ın tweet’i 24 saati doldurduğunda ise, esas rekor indirilme rakamları ortaya çıktı, ve bu rakamın 90.000 civarında olduğu söyleniyor. Daha öncesinde söz konusu Signal uygulaması için rekor indirilme 1 Haziran 2020’de, Black Lives Matter protestolarının başladığı dönem görülmüştü.
Geçtiğimiz haftasonu, Signal uygulamasını indirenlerin sayısı arttıkça artarken, uygulamanın ABD AppStore’unda 1. sıraya oturduğu gözlendi. Son verilere göre de ABD ve Kanada’da Apple AppStore’da şu an en çok indirilen uygulama Signal. Bu sıralama ise Signal için bir ilk, uygulama daha önce hiç birinci sıraya yerleşmemişti. Bu yazının yazıldığı saatte ise ABD Google Play Store’da Signal 7. sırada ve Android tarafında da hızlı tırmanışına devam etmekte.
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Türkiye’de ise 3. sırada!
Ülkemizde de son günlerde en çok konuşulan konu hangi mesajlaşma uygulamasının gizliliğimize en büyük özeni gösterdiği. Öyle ki, herkes WhatsApp’ten vazgeçmeye başlayıp yeni arayışlara girdi bile. Daha önce adını bile duymadığımız, ancak Elon Musk sayesinde dünyadaki herkes gibi farkına vardığımız Signal uygulaması, ülkemizdeki AppStore listelerinde 3. sıraya ulaşmış durumda.
Uygulama
Android arka plana video nasıl eklenir?
Bildiğiniz gibi Live Wallpapers ya da Canlı Duvar Kağıtları özelliği sayesinde Android telefonlarda arka plana fotoğraf yerine video da eklenebiliyor. Bunun için ise bir uygulamadan yardım almak gerekiyor.
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Telefonunuz için bir farklılık oluşturmak istiyorsanız veya hoşunuza giden bir duvar kağıdı bulamadıysanız, arka plan olarak bir video eklemeyi düşünebilirsiniz. Android telefonların sistemi kendisinde böyle bir şey barındırmasa da bir uygulama aracılığıyla basit bir şekilde hareketli duvar kağıtları oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk adımımız bu uygulamalardan birini telefona kurmak olacak.
Android arka plana video eklemek için uygulama önerisi
Google Play üzerinde bununla alakalı birçok uygulama mevcut. Aralarında ise belki en iyisi olmasa da ücretsiz olan ve özellikleriyle oldukça yeterli bir deneyim sunan Video Live Wallpaper uygulamasını deneyebilirsiniz. Platform üzerinde şu anda 4.6 yıldıza sahip uygulamanın; diğer benzer uygulamalarda sık görülmeyen, videoları telefona uydurabilmek için keserek düzenleme işlevi de mevcut. Dolayısıyla kalite olarak da bir adım öne geçebiliyor.
Uygulama oldukça basit işliyor ve gerekli olan her işleve sahip. Uygulamanın açılmasının ardından Choose Video ile telefonda mevcut olan bir video seçilebiliyor. Video seçildikten sonra açılıyor ve istediğiniz kısmı kesebilme imkanı da veriliyor. Bu işlemin ardından ise sağ üstte resimli alana dokunulduğunda video duvar kağıdı hazırlanmış oluyor.
Sonrasında ön izleme ile her şeyin yolunda olduğu kontrol edilebiliyor. Ardından ise Apply tuşuna bastığınızda işiniz tamamlanmış oluyor. Duvar kağıdına başka ayarlamalar yapmak istemeniz durumunda sol alttaki ayarlar sekmesine basıp geri dönmek de mümkün. Yine uygulamanın içerisinde videonun nasıl gösterileceği ile alakalı olarak birçok seçeneğinin olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Bu arada bir zaman sonra fikrinizi değiştirir ve ayarlamalarda bazı farklılıklar yapmayı düşünürseniz bütün süreci tekrardan uygulamanız gerekmiyor. Video Live Wallpaper uygulamasını açmanız ve gerekli ayarlamaları yapmanız durumunda yapılan düzenlemeler anlık olarak arka plana da yansıyacaktır.
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