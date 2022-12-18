Spotify, dünyanın en iyi müzik platformlarından birisi konumunda. Dünya çapında milyonlarca şarkıya ve içeriğe anında erişim sağlayan Spotify, aynı zamanda podcast hizmeti de sunuyor.

Günümüzde çoğu kişi müzik dinlemek için Spotify uygulamasını kullansa da bazı kullanıcılar alternatif uygulamalara yönelebiliyor. Bu sebeple Spotify benzeri uygulamalar hangileri, bu sorunun cevabını arıyorlar.

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Spotify hem ücretli hem de ücretsiz kullanılabilen bir uygulamadır. Ancak ücretsiz sürümünde müzik çalarken araya giren reklamlar nedeniyle kullanıcılar rahatsız olabiliyor. Ayrıca uygulamada her müziği bulmak bazen mümkün olmayabilir. Bu nedenle kullanıcılar, Spotify alternatifi uygulama arayışı içerisinde oluyorlar. Biz de sizler için en iyi Spotify benzeri uygulamalar hangileri, bunları derledik.

Apple Music

100 milyondan dan fazla müziğe sahip bir kütüphanesi olan Apple Music, en iyi müzik uygulamaları arasında. Uygulamada grupları takip etmek, listelere ulaşmak ve yorum yazmak da mümkün. Uygulama ilk ay ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Apple Music sadece şarkı değil podcast dinlemenize de olanak sağlıyor.

YouTube Music

YouTube, bir süre önce kendi sistemini geliştirerek YouTube Music uygulamasını kullanıcılara sundu. YouTube Music ile birlikte kullanıcılar artık belli bir ücret ödeyerek istedikleri videoyu arka planda oynatabilecek. Yani artık YouTube üzerinden dinlenen tüm müzikler, uygulama ekranında kalmak zorunda olmadan arka planda çalabiliyor. En geniş müzik kütüphanesine sahip.

Deezer

Deezer, çoğu müzik şirketiyle anlaşması olan ve milyonlarca kullanıcı bulunan bir uygulama. Spotify gibi hem ücretli hem de ücretsiz planı bulunan uygulamanın aylık ücreti 22.99 TL, aile aboneliği ise 34,99 TL. Uygulamaya abone olmadan önce 30 gün deneyebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın reklamları Spotify oranla daha az rahatsız edici. Kullanıcılar uygulamanın ara yüzünden de oldukça memnun.

Fizy

Turkcell’in müzik servisi olan Fizy, tüm operatörleri kullanan kullanıcılar için açık. Farklı abonelik türleri sunan uygulamanın ücretsiz versiyonu da var. Uygulama içinde milyonlarca müzik bulunuyor. Ara yüzü oldukça sade ve kullanışlı. Uygulamaya üye olan kullanıcılar ilk ay ücretsiz 16,99 TL, karşılığında üye olabilirler.

Soundcloud

Soundcloud, tüm dünya üzerinde aktif olarak kullanılan Spotify benzeri uygulamaların arasında yer alıyor. En yeni ve trend müziklerin yer aldığı uygulama ücretsiz olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca uygulamada herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Uygulama özgün müzikleri keşfederek kullanıcılarına sunuyor. Uygulamada müziğin yanında podcast dinlemek de mümkün.

Spotify benzeri en iyi uygulamalar listemizin sonuna geldik. Uygulamaların ücretsiz deneme sürümlerini kullanarak size en uygun olan ara yüz ve sisteme sahip olanı seçebilirsiniz.