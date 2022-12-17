Google’ın sahip olduğu müzik yayın platformu YouTube Music yakında kullanıcılara özel bir radyo oluşturma olanağı sağlayabilir.

Şu anda, kullanıcıların mevcut kuyruklarını aşinalık, tür, ruh hali, enerji seviyesi ve daha fazlasına göre doğrudan “Şimdi Çalınıyor” ekranından özelleştirmelerine zaten izin veriyor.

9to5Google’a göre, bazı YouTube Music kullanıcıları sınırlı bir dağıtımın bir parçası olarak ana akışta “Radyo oluştur” özelliğini keşfetti.

YouTube Music’in ilk kurulum sürecine benzer bir deneyim, kullanıcıların “müziğinizi ayarlamasına” izin vermek için daha sonra görünecektir. Kullanıcılar seçimlerini yaptıktan sonra, YouTube Music onlara üç “Şarkı seçimi” seçeneği sunacak: Tanıdık, Karışım ve Keşfet.

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Rapora göre, benzer şekilde “Filtreler” de- Popüler, Deep cuts, Yeni çıkanlar, Pump-up, Chill, Upbeat, Downbeat ve Focus’u içerecek. Temmuz ayında YouTube Music, kullanıcıların dinleme davranışlarına göre kuyruk ve radyo güncellemelerinin alınmasına yardımcı olan yeni bir özellik olan Dinamik kuyruğu test etti.

Kullanıcılar mevcut şarkının yarısındayken yeni bir parçaya atlarsa YouTube Music çalma sırasını değiştirecek. Ayrıca, haziran ayında YouTube Music’in web uygulamasına, kullanıcıların özellikle belirli çalma listelerine eklerken şarkıları toplu olarak daha kolay yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik eklendi.