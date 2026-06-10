Apple, WWDC 2026’da Apple Intelligence’a dev güvenlik özelliği eklediğini duyurdu. Yapay zeka sistemi artık kalın şifreleri otomatik olarak değiştirecek ve kullanıcıların manuel işlem yapmasını gerektirecek.

Yeni Özellik Nasıl Çalışıyor?

Apple Intelligence, Parola uygulamasında (Passwords) entegre edilen yeni fonksiyonla, sistem güvenlik riski tespit ettiğinde şifreleri kendisi yeniden oluşturuyor. iPhone, iPad ve Mac’te çalışan özellik, elemleştirilmiş şifreleri tespit_edip yüksek güvenlikli alternatiflerle değiştiriyor.

Sistem, kullanıcıların hesaplarının risk altında olduğunu algıladığında otomatik olarak yeni,password oluşturur ve ilgili web sitesi veya servisle güvenli bağlantı kurarak şifre değişimini gerçekleştirir. Apple’ın açıklamasına göre, “Parola uygulaması artık kullanıcılar için şifreleri otomatik olarak düzeltebilecek”.

Önceki Versiyonla Fark Ne?

Önceki Apple güvenlik özellikleri sadece kalın şifreleri tespit_edip kullanıcıya uyarıveriyordu. Safari ve Parola uygulamaları, zayıf veya exponé şifreleri belirleyebiliyor, güvenli alternatif oluşturmayı öneriyordu ama değişimi manuel olarak yapmanız gerekiyordu.

Apple Intelligence güncellemesiyle bu süreç tamamen otomatiğe geçti. AI, teknik adımları kendisi işlerken kullanıcı sadece kontrolü elinde tutuyor. Apple, “kullanıcılar hala hesaplarıyla ilgili değişiklikler üzerinde kontrol sahibi” olduğunu vurgularken, AI’nın “zaman alıcı teknik adımları destekleyici rolde” olduğunu belirtti.

Hangi Cihazlarda ve Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Yeni özellik iOS 26, iPadOS 26 ve macOS’te Parola uygulamasına entegre olacak. Güncelleme, Apple’ın işletim sistemlerinin sonbahar aylarında kullanıcıya sunulmasıyla aktif hale gelecek.

Özellik, iPhone, iPad, Mac ekosistemininde çalışırken Safari ile güvenli bağlantı kurarak şifre değişimini gerçekleştiriyor. Apple Intelligence ve Safari’nin birlikte çalışmasıyla, AI web siteleriyle güvenli bağlantı oluşturup riskli hesapları güçlü şifrelerle koruyor.