Yapay zeka şu sıralar teknoloji gündeminin en sıcak konularından biri. Popüler müzik dinleme platformu Spotify da yapay zeka teknolojilerindeki bu yükselişi gördü ve yapay zeka destekli kişisel DJ özelliğini duyurdu. Spotify’ın kişisel DJ’i size özel şarkılar ve podcast bölümleri önerebiliyor ve sizinle konuşabiliyor!

Spotify Kişisel DJ Konusunda İddialı!

Geçtiğimi gün bir blog yazısı paylaşan şirket, bu yazıda DJ özelliğini açıklamış. Yeni özelliğin yapay zekanın gücünü kullanarak kullanıcılara yeni müzikler önereceğini söyleyen firma, bu DJ’in aynı zamanda gerçekçi bir sese sahip olduğunu ve kullanıcı ile konuşabildiğini de eklemiş.

Beta olarak kullanıma sunulan bu özelliği henüz bütün kullanıcılar deneyemiyor. Eğer Spotify’ın Beta programına katıldıysanız, uygulamanızı güncelledikten sonra bu özelliği kullanabilirsiniz. Firma, ayrıca yeni DJ’i tanıtan bir video de yayınlamış. Eğer DJ’in neye benzediğini görmek istiyorsanız bu videoya bir göz atın.

Spotify bu DJ’in farklı yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden güç aldığını söylüyor. Buna göre, DJ’in hayata geçmesinde Spotify’ın kendi kişiselleştirilmiş öneriler sunma teknolojilerinin yanında birçoğumuzun ChatGPT’den tanıdığı OpenAI teknolojisi ve firmanın yakın zamanda satın aldığı Sonantic firmasının yapay zeka ses motorundan yararlanılmış.

Firmanın yayınladığı videoda kişisel DJ’in sesini duymak da mümkün. Spotify’ın Get Up Morning podcast serisini dinleyenler bu sesin serinin sunucusu Xavier Jernigan‘a ait olduğunu anlayacaktır. Aynı zamanda şirketin “Kültürel İlişkiler Başkanı” olan Jernigan şimdilik kişisel DJ’in tek ses seçeneği. Ancak ilerleyen dönemlerde yeni sesler de eklenecek.

Spotify’ın yeni özelliğini kullanmak isteyen Beta kullanıcıları, ana ekrana giderek DJ adlı karta tıkladıktan sonra bu özelliği deneyebiliyor. DJ size müzik önerileri yapıyor ve kendini tanıtıyor. Ardından sizin için hazırladığı önerileri sesli olarak size anlatabiliyor. Eğer önerileri beğenmezseniz alt köşedeki DJ butonuna basarak önerileri değiştirebiliyorsunuz.

Yapay zeka teknolojilerin bu tür kullanımlarını ilerde çok daha yaygın şekilde görebiliriz. Bir süredir emekleme aşamasında olan yapay zeka artık yürüme aşamasına geldi ve koşmaya başlaması an meselesi. Bizler de yapay zekanın bu ilerleyişini yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kişisel DJ kulağa hoş geliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!