Apple, merakla beklenen 2024 yılındaki ilk etkinliğini duyurdu! 7 Mayıs’ta gerçekleşecek olan etkinlik, iPad meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, Apple CEO’su Tim Cook, etkinlikte iPad Pro ve iPad Air’in yanı sıra güncellenmiş aksesuarlarını da tanıtacak. İşte etkinlikle ilgili beklenenler ve daha sonrasında olabilecekler;

Yeni iPad Modelleri

En dikkat çekici özelliklerden biri, yenilenmiş tasarımı ve daha keskin bir ekrana sahip olmasıyla öne çıkan yeni iPad Pro olacak. Bu model, OLED ekran teknolojisine sahip ilk iPad olma özelliğini taşıyacak. 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelecek olan iPad Pro’lar, iddialara göre Apple’ın yeni M4 işlemcileriyle güçlendirilecek ve yapay zeka yeteneklerini daha da artıracak. Bu yeni çiplerin detayları, Haziran ayında yapılacak olan daha kapsamlı bir açıklamayla birlikte ortaya çıkacak.

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Her iki iPad Pro modelinin de incelmesi bekleniyor; büyük olan model yaklaşık %20, küçük olan model ise yaklaşık %15 daha ince olacak. OLED ekran teknolojisine geçişin, bu incelmeleri tetiklemesi öngörülüyor. Daha ince bir tasarım, pil için daha az alan anlamına gelebilir ancak OLED ekranın verimlilik kazanımlarıyla denge sağlanması bekleniyor.

iPad Air da güncelleniyor; bu güncellemeler arasında iPad Pro’nun boyutlarına eşleşen yeni 12,9 inçlik bir seçenek de bulunuyor. Yeni ve mevcut 10,9 inçlik modellerin her ikisinin de M2 çipinden güç alması bekleniyor.

Yeni aksesuarlar

Apple Pencil: Yenilenen Apple Pencil, kullanıcıların etkileşim sırasında ince titreşimleri hissetmelerine olanak tanıyan dokunsal geri bildirim özelliğine sahip olabilir. Ayrıca Bul entegrasyonuyla birlikte ek işlevsellik sunması bekleniyor.

Magic Keyboard: Muhtemelen alüminyumdan yapılmış ve daha dayanıklı bir tasarıma sahip olacak olan Magic Keyboard’un, iPad’i bir dizüstü bilgisayara daha çok benzetebileceği ve daha büyük bir trackpad’e sahip olacağı tahmin ediliyor.

10. nesil iPad’in daha ekonomik bir versiyonu üzerinde çalışılıyor ve fiyatının 9. nesil modele daha yakın olması hedefleniyor. Ancak bu modelin bu yılın sonuna kadar çıkması beklenmiyor. Daha hızlı bir işlemciye sahip güncellenmiş bir iPad mini de geliştirme aşamasında ancak büyük olasılıkla bu etkinlikte tanıtılmayacak.

iPad Pro’nun yeni yapay zeka özellikleri tanıtılabilir ancak tam açıklamanın Haziran ayında yapılacak olan Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda gerçekleşmesi bekleniyor.

Yenilenmiş düşük maliyetli AirPod’lar üretime yaklaşıyor ancak yeni iPhone’larla birlikte sonbahara kadar piyasaya sürülmeyecek. Bu etkinlikte Mac güncellemeleri beklenmiyor, ancak iPad Pro’nun 2024’ün sonlarına doğru Mac’ler için de hedeflenen M4 çipini içerebileceği düşünülüyor.

Mark Gurman, pandemi dönemindeki satış artışının ardından iPad satışlarında bir düşüş yaşandığını vurguluyor; bu düşüş özellikle son çeyrekte %17’lik bir azalışla belirginleşti. Apple, bu yeni modellerle tüketicilerin ilgisini canlandırmayı amaçlıyor.