Çin hükümeti, ülkedeki tüm teknoloji şirketlerinin ChatGPT veya ilgili hizmetleri kendi platformları üzerinden sunmasını yasakladı. Devlet medyası, ABD merkezli ChatGPT’nin Çin egemenliğine zarar verebilecek yanlış bilgiler yaydığını düşünerek bu kararı verdiklerini açıkladı.

20 Şubat tarihinde devlet medyası China Daily, Weibo’da ChatGPT’nin ABD hükümetine dezenformasyon yayma ve kendi jeopolitik çıkarları için küresel anlatıları manipüle etme konusunda yardım eli uzatabileceğini yazdı.

Hükümet özellikle Tencent ve Alibaba grubu gibi teknoloji devlerine ChatGPT hizmetlerini kendi platformlarında doğrudan ya da üçüncü bir taraf aracılığıyla sunmayı durdurmaları talimatını verdi. Ayrıca hükümet, bir sohbet robotu veya ilgili yapay zeka hizmeti başlatmak isteyen herhangi bir şirketin önce düzenleyicilere rapor vermesi ve izinlerini alması gerektiğini duyurdu. Duyurulan karara göre hiç kimsenin izin alınmadan Çin’de ChatGPT tarzı hizmetler başlatmasına izin verilmeyecek.

İnsanlık tarihinin en hızlı büyüyen uygulaması ChatGPT, Çin’de bir sansasyon haline geldi. Uygulama ülkede resmi olarak mevcut olmasa da, birçok kullanıcı VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak ChatGPT’ye erişti. Bazı üçüncü taraf geliştiriciler de ChatGPT’den kısmi hizmetler sunduğunu iddia eden mini programlar yayınladı. Bu programlar WeChat’te (Çin’de Tencent’e ait WhatsApp’ın bir muadili) yoğun bir şekilde dolaşıma sokuldu.

Yeni düzenlemelerin duyurulmasının ardından Tencent, Çin’de ChatGPT ve ilgili hizmetleri sağlayan tüm tarafları yasakladı. Oyun sektöründe Çinli düzenleyicilerin gazabını çoktan görmüş olan şirket, hükümete karşı daha fazla risk almak istemiyor. Bu nedenle dev marka, sohbet robotu veya yapay zeka sistemiyle hafif bir benzerliği olan tüm programlarını ve diğer hizmetleri yasaklamakta oldukça kararlı davrandı.

Çin hükümetinin teknoloji şirketlerinin üzerine sert bir şekilde gitmesi hiç kimse için bir sürpriz değil. İnternet sansürü ve kontrolüyle ünlü olan hükümet, ChatGPT gibi bir yapay zeka programının ülkeye girmesine asla izin vermeyeceği çoğu kişi tarafından tahmin ediliyordu.

Çin’de izin verilmesi halinde, insanların ChatGPT’ye siyasi açıdan hassas sorular sorması kaçınılmaz gözüküyor. Bu tür sorulara verilecek yanıtlar hükümet için kabul edilebilir olmayabilir. Bildiğiniz üzere, mevcut hükümet bu tür durumlarda hizmet sağlayıcısını ya da platformu sorumlu tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle birçok teknoloji şirketi şimdiden ChatGPT ve ilgili hizmetlerden uzak durmaya başladı.

