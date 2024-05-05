ABD merkezli teknoloji devi Google, Pixel serisinin uygun fiyatlı modeli olan Pixel xa serisini bir süredir piyasaya sürüyordu. Marka en son geçtiğimiz yıl Pixel 7a’yı piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Pixel 8a üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun tüm özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Pixel 8a nasıl olacak?

Akıllı telefon 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunacak. Tasarım tarafında ise akıllı telefon 152,1 x 72,7 x 8,9 mm boyutlarında ve 188 gram ağırlığında olacak. Pixel 8a’nın dört rengi olacak:

Lime Green

Porcelain

Obsidian

Bay

*Soldan sağa: Lime Green, Porcelain, Obsidian, Bay

Pixel 8a kaputun altında kendi ürettiği Tensor G3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameranın Samsung üretimi olması bekleniyor. Ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Bu kameranın ise Sony üretimi olacağı tahmin ediliyor. Ön tarafta ise akıllı telefon, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacak.