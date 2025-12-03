Yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları, türleri ve dinleme alışkanlıklarınızı özetleyen Spotify Wrapped 2025 resmen yayınlandı. Peki Spotify 2025 Özet nasıl bakılır, Spotify Wrapped 2025 nasıl bakılır, Spotify 2025 özetime nasıl bakarım?

Spotify Wrapped 2025 nasıl bakılır? Spotify 2025 özetine nasıl erişebilirim?

Telefonunuzda Spotify uygulamasını açın veya bu bağlantıya tıklayın, açılan sayfadan uygulamaya gidin. Kendi hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun. Alt menüden “Ana Sayfa” bölümüne geçin. Ana sayfanın üst kısmında görünen renkli “Wrapped 2025” kartını veya hikâye tarzı alanı bulun. Bu karta dokunarak Wrapped hikâyenizi başlatın. Hikâye formatındaki slaytları sağa kaydırarak yıl özetinizi adım adım izleyin. Wrapped kartını ana sayfada göremiyorsanız, sayfayı birkaç kez aşağı kaydırarak “Yıl özetin”, “Sizin için hazırlandı” gibi başlıkların altını kontrol edin. Hâlâ bulamazsanız, uygulama içindeki arama çubuğuna “Wrapped 2025” yazarak çıkan özel Wrapped alanını açın. Wrapped sunumunun sonunda size özel oluşturulan çalma listelerini kaydedin veya kitaplığınıza ekleyin.

Spotify Wrapped 2025 neden görünmüyor?

Spotify Wrapped 2025’i göremiyorsanız, bunun birkaç teknik veya kullanım kaynaklı sebebi olabilir. Öncelikle, kullandığınız uygulamanın güncel sürümde olduğundan emin olmanız gerekir.

Eski sürümlerde Wrapped kartı düzgün görünmeyebilir veya hiç çıkmayabilir. Uygulamayı güncelledikten sonra tekrar açıp ana sayfaya dönerek Wrapped bölümünü kontrol etmek iyi bir başlangıçtır.

Bir diğer önemli nokta, o yıl içinde yeterli seviyede müzik dinleyip dinlemediğinizdir. Wrapped, aktif dinleme verilerine dayalı olarak hazırlanan bir özet olduğu için, uzun süre boyunca hesabı kullanmamış veya çok sınırlı dinleme yapmış hesaplarda kapsamlı bir özet göstermeyebilir. Ayrıca yıl boyunca aynı hesapla giriş yapmış olmanız ve profiller arasında sık sık değişim yapmamanız da verilerin tutarlı oluşması açısından önemlidir.

Hesabınızda birden fazla profil veya cihaz kullanıyorsanız, Wrapped’ın bağlı olduğu ana hesabı açtığınızdan emin olun. Farklı profillerde dinlediğiniz içerikler karışık görünebileceği için, en çok kullandığınız hesap üzerinden kontrol yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Spotify özetinizde en çok dinlenen şarkıcı kim? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!