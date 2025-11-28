IMEI kayıt ücreti 2026 yılına girerken yeniden gündemin merkezinde. Yurt dışından telefon getirmeyi düşünenler için bu tutar çok kritik bir konu haline geldi. Peki IMEI kayıt ücreti yeni yılda ne kadar olacak? Artış oranı neye göre belirlendi? Zamlar cep telefonu kullanıcılarını nasıl etkileyecek? Tüm merak edilenleri adım adım ele alıyoruz.

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

IMEI kayıt ücreti 2026 yılı için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Bu düzenleme, Türkiye’de yurt dışından getirilen telefonları kullanmak isteyen herkes için doğrudan belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Yeni belirlemeyle birlikte 2026 IMEI ücreti 2025’teki 45.614 TL seviyesinden 2026’da 57.241 TL’ye çıkıyor.

1 Ocak 2026’dan itibaren, yurt dışından getirilen her cihazın Türkiye’de aktif olarak kullanılabilmesi için bu ücretin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca kullanıcıların, zamdan etkilenmemek için 31 Aralık 2025’e kadar e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması şart. Aksi hâlde 2026 IMEI ücreti otomatik olarak yeni tarifeye geçiyor.

Bu artış, Türkiye’de son yıllarda hızla yükselen akıllı telefon fiyatlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, özellikle yurt dışından cihaz getirme alışkanlığı olan kullanıcıların planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açacak gibi duruyor.

Tarihsel süreç incelendiğinde, IMEI kayıt ücreti son on yılda büyük bir değişim yaşamış durumda. Bu noktada değişen ekonomik şartlar, kur hareketleri ve yeniden değerleme oranları belirleyici rol oynuyor.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri neler?

İşte yıllara göre IMEI kayıt ücreti listesinin güncel ve derli toplu hâli:

2015: 131,50 TL

2018: 500 TL

2019: 1.500 TL

2020: 1.838,70 TL

2021: 2.006,20 TL

2022: 2.732,40 TL

2023: 6.091,30 TL

2023: 20.000 TL

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

2026: 57.241 TL

