Samsung Galaxy Z Trifold, üçlü katlanabilir tasarımıyla serinin yönünü değiştiren bir model olarak öne çıkıyor. Cihaz açıldığında 3.9–4.2 mm inceliğe ulaşıyor ve bu da onu bugüne kadarki en ince Galaxy yapıyor. Katlandığında 12.9 mm kalınlığa çıkan telefonun ağırlığı 309 gram. Gövde yapısında titanyum menteşe, gelişmiş zırh alüminyum çerçeve ve fiberglass arka kapak tercih edilmiş. Model, IP48 dayanıklılık sertifikası ve 200 bin katlama döngüsüyle uzun vadeli kullanım beklentilerine yönelik üretilmiş.

Z Trifold’un 10 inç QXGA+ Dynamic AMOLED 2X ana ekranı 1–120 Hz arasında çalışıyor. Bu panel, üç uygulamanın aynı anda kullanılabilmesine imkân tanıyan geniş bir çalışma alanı sunuyor. Ancak çerçevelerin Fold 7’ye göre daha kalın olduğu ve ekran kırışıklıklarının belirgin şekilde hissedildiği belirtiliyor. Kapak ekranı ise 6.5 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X yapıda ve 2600 nits seviyesine ulaşan parlaklığıyla dış kullanım için daha esnek bir çözüm getiriyor. Gorilla Glass Ceramic 2 koruması, kapak ekranını fiziksel darbelere karşı güçlendiriyor.

Donanım tarafında cihaz, 3 nm üretimli Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciyle geliyor. 16 GB LPDDR5X RAM yapısı ve 512 GB ile 1 TB UFS 4.1 depolama seçenekleri performans ve okuma-yazma hızlarını artırmayı hedefliyor. Kamera sistemi, 200 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş ve 10 MP 3x telefoto lenslerden oluşuyor. Kapakta ve ana ekranda yer alan 10 MP kameralar, kullanıcıların katlanmış veya açık modda çekim yapmasına imkân tanıyor.

Batarya tarafında 5.600 mAh üç hücreli bir yapı bulunuyor. 45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj destekleri, telefonun günlük kullanım döngüsünü hızlandırıyor. Kutudan şarj adaptörünün ve kılıfın çıkması, paket içeriğinde ek maliyet gerektirmeyen bir yapı sunuyor. Yazılım olarak Android 16 ve One UI 8 kullanılıyor; Galaxy AI özellikleri ve 7 yıllık güncelleme desteği uzun vadeli yazılım desteğini güçlendiriyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G desteği bulunuyor. Ek olarak Samsung DeX’in harici monitöre ihtiyaç duymadan kullanılabilmesi, büyük ekran avantajıyla birleştiğinde üretkenlik odaklı bir senaryo oluşturuyor. Galaxy Z Trifold, Aralık 2025 itibarıyla Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD gibi sınırlı pazarlarda satışa çıkacak. Global lansman ise 2026’nın ilk çeyreğinde gerçekleşecek ve fiyatın 2500–3000 dolar aralığında olması bekleniyor.

