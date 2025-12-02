Mobil oyun dünyasında bu kadar büyük bir yapımın telefona uyarlanması elbette merak uyandırıyor. Peki RDR1 mobil gerçekten Türkiye’deki oyunculara nasıl bir deneyim sunacak? Telefonlarımız bu oyunu kaldırabilecek mi, yoksa yeni bir cihaz alma zamanı mı geldi? Bu soruların yanıtları, özellikle amiral gemisi telefon kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor.

RDR1 mobil sistem gereksinimleri açıklandı! Telefonum RDR kaldırır mı?

RDR1 mobil için açıklanan teknik şartlar, 2022 sonrasında çıkan birçok amiral gemisi telefonun bu oyunu rahatlıkla çalıştırabileceğini gösteriyor. Özellikle Galaxy S22 serisi, Galaxy S23 serisi, OnePlus 10, OnePlus 11, OnePlus 13, Realme GT7 ve Vivo X200 gibi modeller, işlemci gücü ve bellek kapasitesi sayesinde yükün altından rahatlıkla kalkıyor.

Türkiye pazarında bu cihazların yaygın oluşu da oyuncuların yüzünü güldürmüş durumda. Oyunun dosya boyutunun yüksek olması sebebiyle depolama tarafında da dikkatli olmak gerekiyor, ancak pek çok kullanıcının modern telefonlarında bunu sorun etmeyeceği aşikâr.

RDR1 mobil için açıklanan gereksinimler ise şöyle:

Android Gereksinimleri

minimum Android 11

En az 6 GB RAM (8 GB önerilir)

Snapdragon 7/8 serisi veya Dimensity 9000+

Önerilen: Snapdragon 8 Gen 1 / Gen 2+

iOS Gereksinimleri

minimum iPhone 11

Önerilen: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 serileri

Depolama

8 – 15 GB boş alan

Türkiye’de mobil oyunculuğun hızla büyüdüğü bir dönemde RDR1 mobil gibi bir devin sahneye çıkması, sektörde büyük bir hareketlilik yaratmış durumda.

Oyunun hem Android hem iOS tarafında geniş cihaz desteğine sahip olması, büyük bir oyuncu kitlesinin erişimine olanak tanıyor. Özellikle Galaxy S23 ve OnePlus 11 gibi güçlü işlemcilere sahip modellerde performansın üst düzey olacağı şimdiden tahmin ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? RDR1 mobil Türkiye’de mobil oyun ekosistemini nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!