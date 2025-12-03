Türkiye’de bilinen fal ve astroloji uygulamalarının girişimcisi Sertaç Taşdelen hakkında yeni bir gelişme açıklandı. Peki bu karar sürecin nasıl ilerlediğini gösteriyor? İlk duruşmada neler yaşandı ve Taşdelen için hangi adli kontrol şartı uygulandı? Detaylar resmi açıklamalara göre netleşmeye başladı.

İçindekiler Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi

Sertaç Taşdelen, Faladdin ve Binnaz isimli uygulamaların kurucusu olarak biliniyor ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu. İddianamede, Taşdelen’in bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı iddiasına yer verilmişti. Taşdelen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde Taşdelen ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Taşdelen, şirketlerinin yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Savunmada, Faladdin ve Binnaz uygulamalarının operasyonlarının teknolojik altyapıya dayandığı, yaklaşık 40 kişilik bir mühendis ekibiyle çalışıldığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir: Dua Lipa Android görünce yüzünü ekşitti! İşte o anlar!

Mahkeme sürecinde Taşdelen, şirketlerinden yurt dışına para aktarılmadığını ve alınan hizmetlerin reklam harcamalarıyla sınırlı olduğunu söyledi. Duruşmada son sözü sorulan Taşdelen, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Sertaç Taşdelen için ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına ve bu kapsamda tahliyesine karar verdi. Soruşturma dosyasında MASAK ve Ticaret Bakanlığı raporlarının bulunduğu, suç gelirlerinin yurt dışına çıkarıldığı iddialarının yer aldığı aktarıldı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Faladdin davasındaki bu yeni gelişme sürecin nasıl ilerleyeceğine dair sizce ne söylüyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!