Yapay zekâ dünyası yeniden hareketlendi. Peki ChatGPT bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Türkiye’de milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı bu yapay zekâ aracı, şimdi de reklam iddialarıyla gündemde. Acaba ChatGPT arayüzünde yakın zamanda yeni bir reklam modeli mi göreceğiz? Şimdilik detaylar sınırlı ancak ortaya çıkan bulgular kullanıcıları hem meraka hem de tartışmaya sürüklüyor.

ChatGPT için reklamlı dönem başlıyor!

ChatGPT cephesindeki son gelişmeler, platformun Android uygulamasının yeni beta sürümünde bulunan satırlarla gün yüzüne çıktı. Uygulamada keşfedilen “SearchAd” ve “SearchAdsCarousel” etiketleri, OpenAI’ın reklam tabanlı bir gelir modeli için ciddi hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

Özellikle arama sonuçlarına bağlanan yeni sistem, ChatGPT Search özelliği çalıştırıldığında kullanıcıların karşısına kaydırılabilir reklam şeritlerinin çıkabileceğine işaret ediyor. Bu yapı, tıpkı e-ticaret uygulamalarındaki ürün dizilimlerini anımsatan bir düzenle çalışacak gibi duruyor.

Türkiye’de yoğun şekilde kullanılan ChatGPT arama özelliği, reklamların konuşma bağlamıyla eşleştirilmesi sayesinde kişiselleştirilmiş içerikler sunacak gibi görünüyor. Sızıntılarda bahsi geçen “AdTarget” parametreleri, reklamların kullanıcı davranışlarına, arama terimlerine ve sohbet içeriğine göre hedeflenebileceğini doğruluyor.

Bu sistemin, halihazırda Bing Ads üzerine kurulu olan yapı ile entegre çalışacağı tahmin ediliyor. Yani bu yapay zeka kullanıcıya sadece sonuç üretmekle kalmayıp aynı anda bağlam odaklı reklam göstermeye de başlayabilir.

Şu an için bu özellik yalnızca gizli test ortamında bulunuyor. Ne OpenAI tarafından resmi bir açıklama yapıldı ne de özelliğin tam olarak ne zaman yayına alınacağı netlik kazandı. Ancak sızıntılar, yeni reklam modelinin ilk etapta ücretsiz kullanıcılarında test edileceğini gösteriyor.

Özellikle ticari değeri yüksek aramalarda bu reklam görünürlüklerinin artırılması bekleniyor. Türkiye’de ücretsiz kullanım tercih eden geniş kullanıcı kitlesi göz önüne alındığında, bu değişikliğin oldukça büyük bir etkiye sahip olacağı açık.

Ayrıca Android uygulamasındaki bu ipuçlarının, yakın gelecekte iOS ve web sürümüne de entegre edilmesi bekleniyor. Bu da uygulamanın ekosisteminin tamamında yeni bir gelir evresinin başlamasına işaret ediyor. Reklamlı yapı kimi kullanıcılar için alışılması güç olsa da OpenAI’ın sürdürülebilirlik stratejisi açısından kaçınılmaz görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ChatGPT uygulamasına gelecek reklam modelinin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini öngörüyorsunuz? Türkiye’de bu değişim nasıl karşılanır? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!