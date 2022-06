Spotify, uygulamaları için yeni bir Topluluk geliştiriyor. Bu özellik, kullanıcının arkadaşlarının gerçek zamanlı olarak ne tür müzik dinlediğini ve son zamanlarda hangi çalma listelerini güncellediklerini görmesini sağlayacak.

Topluluk hakkında çok fazla resmi ayrıntı bulunmazken, Spotify, yalnızca özelliğin testin ilk aşamalarında olduğunu söyledi. Ancak iOS kullanıcıları Safari tarayıcısına “spotify:community” yazarak yeni özelliği deneyebilir.

Spotify Topluluğu bu “spoiler” de olduğu gibi devam ederse, çalma listesi güncellemelerini gösteren yatay bir çizgi, ardından ne dinlediklerini gösteren dikey olarak kayan bir arkadaş listesi var. Kişi o sırada gerçekten müzik dinliyorsa, hareketli bir eşitleme çubuğu simgesi görünecektir. Ancak, özellik şu anda tam olarak işlevsel görünmüyor.

Another subtle update to the #NewSpotify Community tab: now you get a quick (and less computationally expensive) list of who's Listening Now, with a secondary page ("See more") devoted to the compete list.

Want to try this? SuperFollow me to find out how!#SocialAudio pic.twitter.com/Peiwe15ZbK

— ˗ˏˋ Chris Messina ˎˊ˗ (@chrismessina) June 18, 2022