Apple bildiğiniz gibi ülkemizde sürekli zam yapması ile kullanıcıların büyük tepkisini toplaya devam ediyor. Son zamlardan sonra iPhone 15 Pro Max fiyatı 89.999 TL’ye kadar çıkmıştı. Amiral gemisi rakiplerinden daha yüksek fiyatlar talep eden Apple daha fazla bu zamlara dayanamadı. Bugün iPhone 15 Pro Max’in fiyatı çeşitli alışveriş sitelerinde 81.199 TL’ye kadar düştü. Neredeyse 9.000 TL daha uyguna satılmaya başlanan bu modelin 256 GB’lık baz model olduğunu belirtelim.

iPhone 15 Pro Max’te 6,7 inçlik OLED Super Retina XDR ekranıyla ve 1000 nit maksimum parlaklığa sahip ekran yer aldığını belirtelim. Bu ekran, 1600 nit’e kadar en yüksek parlaklığı ve 2000 nit’e kadar en yüksek dış mekan parlaklığını sağlayarak HDR içeriklerde olağanüstü bir deneyim sunuyor. True Tone ve Dynamic Island gibi özelliklerle desteklenen ekran, ProMotion teknolojisi sayesinde 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızları sunuyor. Ayrıca, Seramik Kalkan korumasıyla da ekranın dayanıklılığı artırılıyor.

Donanım tarafında, iPhone 15 Pro Max modeli altı çekirdekli A17 işlemciye ve 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip Pro 3 nm çipiyle güçlendiriliyor. Bu çip, performans ve verimlilik açısından önemli bir artış sağlarken, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Ayrıca, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklılık sunan iPhone 15 Pro Max modeli, kullanıcıların günlük yaşamlarında daha rahat bir kullanım deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Kamera özellikleri açısından da oldukça iddialı olan iPhone 15 Pro Max modeli, 48 MP geniş açılı ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı ikincil kamera ve 12 MP telefoto kamera ile birlikte geliyor. Bu kameralar, video kaydı için ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme ve Dolby Vision ile HDR video kaydı gibi özellikler sunarak kullanıcılara profesyonel düzeyde bir deneyim vaat ediyor.

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Bağlantı özellikleri açısından da son derece güçlü olan iPhone 15 Pro Max modeli, 5G, Gigabit sınıfı LTE, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi teknolojilerle donatılmış durumda. Ayrıca, MagSafe kablosuz şarj özelliği ve hızlı şarj desteğiyle de kullanıcıların günlük kullanımını kolaylaştırıyor.

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iPhone 15 Pro Max özellikleri