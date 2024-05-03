Togg, T10X modelini çeşitli finansman seçenekleriyle kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Şirket, Nisan ayında tanıtılan ve uzun menzil sunan T10X V2 modeline yönelik kampanyasını genişleterek devam ettiriyor. Bu kapsamda, T10X V2’nin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil versiyonları da anlaşmalı bankalarda 800 bin TL kredi için %0 faiz ve 12 ay vade seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. Ayrıca, sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak kampanyada, isteyen kullanıcılar %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecekler.

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T10X, yakın zamanda OTA (Over The Air – Havadan) olarak yüklenen yeni yazılım sürümü 1.4.0 ile akıllı özelliklerine yeni eklemeler getirdi. Kullanıcılar, yeni güncelleme ile uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaları tam ekran ve farklı renk temalarıyla kullanabilecekler. Ayrıca, T10X’e oturum açarken manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açma imkanı sunuluyor.

Nisan ayında başlayan özel finansman desteği sınırlı sayıda T10X için devam ediyor. Üstelik şimdi tüm versiyonlarda geçerli. < 🚘 > Detaylar #Trumore’da. Trumore’u indirmek için: https://t.co/C4dQwhRmcF pic.twitter.com/0jWQbaK7u7 — Togg (@Togg2022) May 2, 2024

Aynı cihazı kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da aktif hale getirildi. T10X, dört farklı profil oluşturma imkanı tanıyarak her kullanıcı profili için ana ekrandaki uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlıyor. Ayrıca, yeni yazılım ile iklimlendirme programlarını önceden planlama ve kabin ısısını yolculuğa başlamadan önce istenilen seviyeye getirme özelliği de kullanıcılara sunuluyor.

Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden, T10X için 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. Bu yıl için T10X için çekiliş yapılmıyor; teslimatlar, sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.