Meta’nın X rakibi uygulaması Threads bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki kullanıcılara bir uyarı göstermeye başlamıştı. Ülkemizdeki yasal zorunluluklarını yerine getirmeyen Threads’ın ülkemizden bir süreliğine çekileceği resmi olarak açıklanmıştı. Uyarında 29 Nisan 2024 tarihi işaret edilmişti. Bugün geldi çattı ve X’in en büyük rakibi bugün itibariyle ülkemizde kullanılmaz hale geldi.

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Threads yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Rekabet Kurumu’nun (TCA) aldığı karar doğrultusunda Threads, 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren artık Türkiye’deki kullanıcıların kullanımına sunulmayacak. Bu, Türkiye’deki kişilerin Threads uygulamasını indiremeyeceği, Threads.net’ten Threads’e erişemeyeceği, bir Konu profili oluşturun veya mevcut Konu profillerini kullanın.

Threads profili oluşturduysanız ve Türkiye’de bulunuyorsanız profiliniz devre dışı bırakılır ancak silinmez. Profiliniz devre dışı bırakıldığında, profiliniz ve içeriği (örneğin: gönderileriniz, diğer gönderilerle olan etkileşimleriniz) siz ve Konular’daki diğer kişiler tarafından görülemez. Şu anda profilinizi yeniden etkinleştiremeyeceksiniz. Bunun Instagram hesabınızı ve verilerini etkilemeyeceğini unutmayın.

Profiliniz devre dışı bırakıldığında Konu bilgilerinizin bir kopyasını istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ayrıca Threads profilinizi silmeyi de seçebilirsiniz. Not: Birden fazla Konu profili oluşturduysanız ek profillerinizi yönetmek için threads.net adresini ziyaret edin.

Yakın gelecekte Threads’i Türkiye’ye geri getirmek için çalışıyoruz.