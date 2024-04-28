YouTube’un en popüler isimlerinden biri olan ve Fortnite gibi popüler yapımlarda bile karşımıza çıkan MrBeast, son yayınladığı videoda terkedilmiş bir şehirde 7 gün hayatta kaldığını iddia etmişti. Ancak, ortaya çıkan bilgiler, videonun gerçekte Hırvatistan’daki turistik bir bölgede çekildiğini ve pek de iddia edildiği gibi zorlu bir deneyim olmadığını gösteriyor. MrBeast aslında kolpacıymış. İşte fenomen YouTuber‘ın kolpa videosu.

MrBeast “Terkedilmiş Bir Şehirde 7 Gün Hayatta Kalma” Videosu Sahte Çıktı, Ünlü YouTuber Kolpacı Çıktı



MrBeast videoları genellikle zorlu şartlara dayanma ve hayatta kalma temasını işliyor. “Terkedilmiş Bir Şehirde 7 Gün Hayatta Kaldım (Survived 7 Days In An Abandoned City)” videosu da bu tarz yapımlardan biriydi. Ancak, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformunda yayınlanan videonun ardından ortaya çıkan gerçekler, MrBeast’in iddialarının aslında bir kurgu olduğunu gösterdi.

Videoda terkedilmiş olduğu iddia edilen yerin, aslında Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde bulunan ve yerel turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Kupari isimli bir sahil bölgesi olduğu ortaya çıktı. Bu bölge, sadece birkaç binadan oluşan ve 1991-1995 yılları arasında yaşanan Hırvatistan Savaşı’nda zarar görmüş bir alandan ibaretti. X üzerinden paylaışan bilgilere göre kontrolü bakanlık tarafından sağlanan bu bölge, halkın ziyaretine açık ve hatta bir bar bile bulunuyor.

Videonun çekildiği yerin aslında bir turistik bölge olduğunu ortaya çıkaran başka bir bilgi de, bölgede bulunan otel kompleksinin sıkça ziyaret edilen bir gezi noktası olduğuydu. Ortaya saçılan bilgilere göre, MrBeast videonun inandırıcılığını arttırmak için bölgeye para ödeyerek turistlerin ve yerlilerin gelmemesini sağlamış. Bu bilgi, videonun gerçekliğini sorgulayanların dikkatini çekti.

Fenomen yayıncının videoları genellikle zorlu şartlara dayanan gösterişli yapımlarla tanınsa da, bu son videonun gerçeklikle pek de örtüşmediği ortaya çıktı. Bölgeden gelen bilgilere göre, videoda gösterilen 7 günlük süre, aslında üst üste çekilmemiş ve daha uzun bir zaman dilimine yayılmıştı. Ayrıca, videoda gösterildiği gibi helikopterle gidildiği iddiası da gerçeği yansıtmıyordu; çünkü bölgeye arabayla erişim de mümkün.

MrBeast’in bu son videosu, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı ve videonun gerçeklik payının sorgulanmasına neden oldu. Henüz ünlü YouTuber’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bakalım YouTuber skandal iddialar için nasıl cevap verecek. Bu haber, MrBeast hayatta kalma videolarının gerçekliğini sorgulatıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce fenomen YouTuber bu iddialara nasıl cevap verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!