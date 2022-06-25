24 Haziran 2021’de Microsoft, çok konuşulan Windows 11’i resmi olarak duyurdu. Bir yıl önce ürün, marka tarihindeki en güvenli ve en hızlı işletim sistemi olarak sunuldu.

Minimalist bir görünüme sahip olan yazılım, daha modern estetiği ve Windows 10X içgüdüsünden ilham almasıyla büyük ilgi gördü. Dünyanın en popüler işletim sistemi aynı zamanda performans özellikleri ve diğer sistemlerle çok daha fazla entegrasyon getirdi.

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Yeni widget’lar

Yeni Windows 11 widget’ları daha dinamik, daha çeşitli ve bir dizi farklı ayar içeriyor. Haber, hava durumu, trafik, alıntılar, hesap makinesi ve daha fazlasıyla ilgili içerik kartlarını sabitleyebilir, sabitleyebilir, düzenleyebilir, yeniden boyutlandırabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca Microsoft tarafından geçen ay duyurulan üçüncü taraf widget’ları kullanma olasılığıydı. Teknoloji devine göre entegrasyon 2022 yılında gerçekleşecek.

Odak modu

Windows 11, Odak Modu’nu iyi bir haber olarak kazandı. iOS 15 gibi işletim sistemlerinde bulunan yapılandırma, kullanıcının önemli etkinliklere odaklanmasına yardımcı olur.

Dikkat dağınıklığını en aza indiren, ekranda odaklanma zamanlayıcısı sağlayan, Rahatsız Etmeyin özelliğini açan, görev çubuğu uygulamalarının yanıp sönmesini engelleyen, görev çubuğundaki uygulamalarda rozet bildirimlerini devre dışı bırakan özellik ve daha fazlası.

Oyuncu özellikleri

Windows 11 duyuru etkinliğinde Microsoft, işletim sisteminin oyuncular göz önünde bulundurularak nasıl geliştirildiği hakkında konuşmak için sunumun bir bölümünü kullandı. Bunu kanıtlamak için şirket, Xbox Serisinde bulunan Xbox Velocity mimarisinin aynı teknolojisini yazılımda tanıttığını açıkladı.

DirectStorage’ın sunduğu işlevsellik, Windows 11’in işlemciyi aşırı yüklemeye gerek kalmadan GPU tarafından oyun kaynaklarının sıkıştırmasını açmasına olanak vererek, oyunlar için büyük bir performans kazancı ve daha düşük yükleme süreleri sağlar.

İşletim sisteminin oyuncu tarafında ayrıca Otomatik HDR (otomatik olarak Yüksek Dinamik Aralık iyileştirmelerini uygular) ve Xbox Game Pass hizmeti entegre edildi.

Merkezi başlat menüsü

Görsel açıdan Windows 11’in en büyük yeni özelliklerinden biri Başlat Menüsü. İşlevsellikte pek fazla değişiklik olmadan, tıpkı rakibi Linux gibi, ekranın ortasında doğal olarak yapılandırıldığı için dikkat çekti.

Microsoft, yazılımın ana menüsünün ortada bırakılmasının kullanımını daha pratik ve çok daha çevik hale getirdiğini söyleyerek değişikliği savundu. Windows Lastest web sitesi, markanın kullanıcılara, kullanıcıların kendilerinden gelen geri bildirimler ve talepler nedeniyle Start’ı merkezileştirdiğini söyleyen e-postalar gönderdiğini bile ortaya çıkardı.

Android desteği

Başlat Menüsünün merkezileştirilmesi konusu tartışmalıysa, birçok kişi menüyü sola çevirmeyi tercih ettiğinden, bu yenilik hakkında herhangi bir tartışma yoktur. Windows 11’in Android platformuna yerel erişime sahip olacağının ortaya çıkması, birçok insanı olanaklardan memnun etti.

Microsoft’un en yeni işletim sistemi, insanların Amazon Appstore’da bulunan Android platform uygulamalarını doğrudan yeni Windows Store’dan çalıştırmasına olanak tanıyor.

Gelecek: Windows 11 22H2

Duyurusunun üzerinden bir yıl geçmesine ve neredeyse 9 ay boyunca kullanıcılara sunulmasına rağmen, Windows 11’in daha kat etmesi gereken uzun bir yol var. En çok beklenen haberlerden biri de bu yılın ikinci yarısında geleceğine söz verilen 22H2 güncellemesi.

Güncelleme zaten test aşamasında ve tüm özellikler tam olarak ortaya çıkmamış olsa da, yeni özelliklerden bazılarını bilmek zaten mümkün. 22h2 güncellemesi, yeni akıllı panoyu, Bildirim Alanı simgelerini silme, masaüstü iyileştirmeleri, yeni görünen Dosya Gezgini ve Görev Yöneticisi sekmeleri gibi özelliklerin yanı sıra hata düzeltmeleri ve optimizasyonları duyuracak.

Kaynak: Neowin