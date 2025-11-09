Spotify kullanıcıları için yepyeni bir deneyim kapıda! Peki, siz hiç müzik dinlerken arkadaşlarınıza doğrudan mesaj göndermeyi düşündünüz mü? Şirket artık bu hayali gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Yeni test edilen DM özelliği, kullanıcıların platform içi iletişimini nasıl değiştirecek? Bu özellik, müzik paylaşımını daha sosyal ve interaktif bir hale getirebilir mi?

Spotify mesajlaşma özelliği ortaya çıktı!

Spotify, bazı kullanıcılar için erişime açtığı yeni DM (Direct Message) özelliği ile sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar artık favori şarkılarını, çalma listelerini ve podcast linklerini doğrudan arkadaşlarına gönderebilecek. Spotify DM, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, platformun sosyal medya benzeri bir yapıya evrilmesine de katkı sağlayacak.

Test sürecinde yalnızca belirli kullanıcıların erişebildiği bu yeni özellik, tasarım açısından sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Mesaj kutusu, şirketin mevcut renk paleti ve görsel estetiğine uyumlu olarak güncellendi. Ayrıca, DM gönderiminde şarkı önizlemeleri ve küçük medya ikonları kullanılması, kullanıcıların mesajları daha etkileşimli bir şekilde paylaşmasını sağlıyor.

Yeni özellik, özellikle Türkiye gibi sosyal etkileşimin yüksek olduğu pazarlarda kullanıcı bağlılığını artırabilir. Kullanıcılar artık yalnızca müzik dinlemekle kalmayacak, aynı zamanda arkadaşlarıyla sohbet eder gibi çalma listelerini paylaşabilecek. Bu durum, platformun günlük kullanım süresini uzatabilir ve kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Spotify DM özelliğinin sosyal etkileşim ve müzik paylaşımı deneyimine etkisi sizce nasıl olacak?