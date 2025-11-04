General Motors (GM), uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri dönüyor. ABD’li otomotiv devi, 55 yıllık geçmişe sahip Tur Oto A.Ş. ile yaptığı yeni anlaşmayla Türkiye’deki resmî temsilcilik faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurdu. Duyuru, General Motors’un Avrupa operasyonlarıyla eş zamanlı olarak LinkedIn üzerinden paylaşıldı.

General Motors, Türkiye’ye Tur Oto iş birliğiyle dönüyor

Yeni anlaşmaya göre Tur Oto A.Ş., General Motors’un Türkiye’deki resmî temsilcisi olacak. Bu iş birliğiyle birlikte Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markalarının satış, satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve garanti operasyonları artık Tur Oto güvencesiyle yürütülecek. Şirket, 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yeni showroom’lar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapılarını devreye almayı planlıyor.

Bu adım, GM’in Türkiye’deki en kapsamlı dönüş hamlesi olarak görülüyor. Daha önce farklı distribütörlerle sınırlı biçimde temsil edilen markalar, artık doğrudan General Motors Avrupa yapılanmasıyla entegre bir sistem üzerinden yönetilecek.

Cadillac, Chevrolet ve GMC Türkiye’de yeniden sahnede

General Motors’un dönüş stratejisinin merkezinde elektrikli ve premium segment markalar yer alıyor. Şirket, Avrupa pazarına Cadillac Lyriq adlı tamamen elektrikli SUV modeliyle dönüş yaparken, Türkiye’de de aynı dönemde markayı konumlandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Cadillac Escalade ve Corvette gibi ikonik modellerin yanı sıra, Chevrolet ve GMC çatısı altındaki daha ulaşılabilir modellerin de ülkemize gelmesi bekleniyor.

Ülkemizde oldukça sevilen ve gidişiyle birçok araba tutkununu yasa boğan Chevrolet markasının Chevrolet Trax, Trailblazer ve Equinox modellerinin de Türkiye’de satışa sunulabileceği konuşuluyor. Özellikle Chevrolet Equinox EV, GM’in elektrikli ürün gamını Türkiye’ye taşıyabilecek en güçlü aday olarak görülüyor.

Yeni vergi düzenlemeleri GM’in dönüşünü kolaylaştırdı

General Motors’un Türkiye’ye dönüş kararında, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni gümrük düzenlemelerinin de etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD’den ithal araçlara uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisinin kaldırılması, Amerikan markalarının Türkiye pazarına girişini önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara benzinli ve hibrit için yüzde 25, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlar için yüzde 30 ek vergi uygulanacak. ABD’li üreticiler bu düzenlemeyle birlikte, eski düzenlemeye göre daha düşük oranlı bir vergi yüküyle karşı karşıya.

Bu durum, hem Cadillac Lyriq gibi elektrikli modellerin hem de Chevrolet ve GMC gibi içten yanmalı motorlu araçların Türkiye pazarında rekabetçi fiyatlarla satışa sunulmasını mümkün kılabilir.

General Motors, 2026 sonrasında Türkiye’de hem premium hem de geniş kitlelere hitap eden modelleriyle rekabetin yeni bir boyut kazanmasını hedefliyor. Bu adım, otomotiv pazarında ABD markalarının yeniden yükselişini başlatabilir.

Peki sizce General Motors’un Türkiye’ye dönüşü otomotiv pazarında nasıl bir rekabet ortamı yaratır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.