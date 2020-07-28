Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebilirsiniz!

Spotify’da Mayıs ayında premium kullanıcılarının birlikte müzik dinleyebileceği Grup Oturumları özelliğini duyurmuştu. Şimdi son güncelleme ile birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınız ile aynı müziği veya podcast’i dinleyebilirsiniz.

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Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak müzik dinleyebilirsiniz!

COVID-19 salgını sonrasında arkadaşlarımız ve yakınlarımız ile buluşmak ve birlikte vakit geçirmek her zamankinden daha zor hale geldi. Salgın başladığından bu yana teknoloji şirketlerinin de mesafelere rağmen insanların birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyan yeni uygulamalar duyurduklarını gördük. Bu uygulamalardan biri ise Spotify’ın Grup Oturumları özelliğiydi. Şirket son güncelleme ile birlikte Grup Oturumları özelliğini birlikte müzik veya podcast dinlemek isteyen 5 kişiye kadar genişletti. Bu özelliği kullanabilmek için oturuma katılan herkesin premium aboneliğe sahip olması gerekmekte. Kullanıcılardan biri oturumu başlatmalı ve paylaşım linkini diğer arkadaşları ile paylaşmalı. Ancak bu uygulama ile birlikte arkadaşlarınızla birlikte sadece müzik veya podcast dinleyebilirsiniz. Dinledikleriniz hakkında tartışmak veya bağımsız olarak iletişim kurmak için başka bir platform kullanmanız gerekmekte.

Oturumun kurucusu ve katılımcılar oynatılan müziği kontrol edebilir ve parçaları atayabilir. Bunun yanı sıra sıradaki parçayı seçebilir veya oynatılmakta olan listeye daha fazla şarkı ekleyebilirler. Özellik tamamen eş zamanlı dinleme ile ilgili olduğundan kullanıcıların yaptığı bu gibi değişiklikler hemen tüm katılımcı cihazlara yansıyacaktır.

Şirket Grup Oturumları olarak ifade edebileceğimiz özelliğini ilk olarak Mayıs ayında tanıtmıştı. Özellik hala beta sürümünde ve bu nedenle kullanıcılar problemler ile karşılaşabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin arttığı bu dönemde arkadaşlarınızla film izlemek ve oyun oynamanın yanı sıra artık birlikte müzik dinleme keyfini de yaşayabileceksiniz.