Genel
Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebilirsiniz!
Spotify’da Mayıs ayında premium kullanıcılarının birlikte müzik dinleyebileceği Grup Oturumları özelliğini duyurmuştu. Şimdi son güncelleme ile birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınız ile aynı müziği veya podcast’i dinleyebilirsiniz.
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Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak müzik dinleyebilirsiniz!
COVID-19 salgını sonrasında arkadaşlarımız ve yakınlarımız ile buluşmak ve birlikte vakit geçirmek her zamankinden daha zor hale geldi. Salgın başladığından bu yana teknoloji şirketlerinin de mesafelere rağmen insanların birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyan yeni uygulamalar duyurduklarını gördük. Bu uygulamalardan biri ise Spotify’ın Grup Oturumları özelliğiydi. Şirket son güncelleme ile birlikte Grup Oturumları özelliğini birlikte müzik veya podcast dinlemek isteyen 5 kişiye kadar genişletti. Bu özelliği kullanabilmek için oturuma katılan herkesin premium aboneliğe sahip olması gerekmekte. Kullanıcılardan biri oturumu başlatmalı ve paylaşım linkini diğer arkadaşları ile paylaşmalı. Ancak bu uygulama ile birlikte arkadaşlarınızla birlikte sadece müzik veya podcast dinleyebilirsiniz. Dinledikleriniz hakkında tartışmak veya bağımsız olarak iletişim kurmak için başka bir platform kullanmanız gerekmekte.
Oturumun kurucusu ve katılımcılar oynatılan müziği kontrol edebilir ve parçaları atayabilir. Bunun yanı sıra sıradaki parçayı seçebilir veya oynatılmakta olan listeye daha fazla şarkı ekleyebilirler. Özellik tamamen eş zamanlı dinleme ile ilgili olduğundan kullanıcıların yaptığı bu gibi değişiklikler hemen tüm katılımcı cihazlara yansıyacaktır.
Şirket Grup Oturumları olarak ifade edebileceğimiz özelliğini ilk olarak Mayıs ayında tanıtmıştı. Özellik hala beta sürümünde ve bu nedenle kullanıcılar problemler ile karşılaşabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin arttığı bu dönemde arkadaşlarınızla film izlemek ve oyun oynamanın yanı sıra artık birlikte müzik dinleme keyfini de yaşayabileceksiniz.
Finans
Forbes, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı
2020 yılının en değerli 100 markası listesi Forbes tarafından açıklandı. Listenin başında geçen yıl da olduğu gibi Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Facebook yer alıyor. Söz konusu marka değeri olduğunda, içerisinde bulunduğumuz çağ itibariyle teknoloji firmalarının bu denli konumlarda yer alması normal görünüyor.
Listede 5. sırada yer alan Facebook, önceki mali yıla kıyasla %21’lik bir azalma yaşamış. Bazı markalarda ise ciddi büyümeler mevcut. Örneğin Visa, bir önceki yıl 25. sırada yer alırken 18. sıraya, Adidas 61. sıradan 51. sıraya yükselmiş. Pandemi sürecinde tüm dünyada izlenme ve abonelik rekorları kıran Netflix ise, 38. sıradan 26. sıraya yükselmiş. Mevcut listeye yeni dahil olan markalar arasında, Nintendo, Burger King ve AXA gibi firmalar yer alıyor.
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En büyük başarılardan birini ise ABD üzerinde bir marka zinciri olarak bilinen Walmart yakaladı. Firma yıllık değerini %12 artırarak, 26. sıradan 19. sıraya yükseldi. Otomobil sektörüne baktığımızda ise, Mercedes-Benz 17 den 23. sıraya, BMW ise 21 den 27. sıraya kadar gerilemiş. Bir diğer otomobil markası Nissan ise, 2019 yılında 81. sırada bulunduğu listeden doğrudan çıkarılmış.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
|Sıra
|Marka
|Marka değeri
|1 Yıllık Değer Değişimi
|Marka geliri
|1
|Apple
|$241.2
|17%
|$260.2
|2
|$207.5
|24%
|$145.6
|3
|Microsoft
|$162.9
|30%
|$125.8
|4
|Amazon
|$135.4
|40%
|$260.5
|5
|$70.3
|-21%
|$49.7
|6
|Coca-Cola
|$64.4
|9%
|$25.2
|7
|Disney
|$61.3
|18%
|$38.7
|8
|Samsung
|$50.4
|-5%
|$209.5
|9
|Louis Vuitton
|$47.2
|20%
|$15
|10
|McDonald’s
|$46.1
|5%
|$100.2
|11
|Toyota
|$41.5
|-7%
|$187
|12
|Intel
|$39.5
|2%
|$72
|13
|NIKE
|$39.1
|6%
|$39.3
|14
|AT&T
|$37.3
|-10%
|$151.2
|15
|Cisco
|$36
|4%
|$50.6
|16
|Oracle
|$35.7
|11%
|$39.1
|17
|Verizon
|$32.3
|2%
|$131.9
|18
|Visa
|$31.8
|18%
|$23
|19
|Walmart
|$29.5
|12%
|$341
|20
|GE
|$29.5
|-14%
|$76.6
|21
|Budweiser
|$28.9
|6%
|$11.2
|22
|SAP
|$28.6
|0%
|$30.9
|23
|Mercedes-Benz
|$28.5
|-14%
|$121.7
|24
|IBM
|$28.2
|-10%
|$77.1
|25
|Marlboro
|$26.8
|-6%
|$25.1
|26
|Netflix
|$26.7
|72%
|$20.2
|27
|BMW
|$25.9
|-13%
|$93.4
|28
|American Express
|$25.1
|-3%
|$43.6
|29
|Honda
|$24.5
|-5%
|$126.2
|30
|L’Oréal
|$22.8
|23%
|$11.7
|31
|Gucci
|$22.6
|22%
|$10.8
|32
|Hermès
|$21.6
|19%
|$7.7
|33
|Nescafe
|$20.4
|14%
|$9.2
|34
|Home Depot
|$19.2
|6%
|$110.2
|35
|Accenture
|$19.1
|15%
|$43.2
|36
|Pepsi
|$18.2
|-3%
|$9.3
|37
|Starbucks
|$17.8
|5%
|$26.5
|38
|Mastercard
|$17.3
|23%
|$16.9
|39
|Frito-Lay
|$16.3
|11%
|$12.2
|40
|IKEA
|$15.8
|3%
|$46.2
|41
|Zara
|$14.7
|9%
|$21.9
|42
|Gillette
|$14.5
|-13%
|$6
|43
|HSBC
|$14.4
|12%
|$94.3
|44
|Audi
|$13.8
|-3%
|$59.6
|45
|J.P. Morgan
|$13.7
|11%
|$52.6
|46
|Deloitte
|$13.5
|9%
|$46.2
|47
|Sony
|$13.3
|18%
|$63
|48
|UPS
|$13.3
|5%
|$74.1
|49
|Bank of America
|$13.2
|14%
|$97.5
|50
|Chase
|$13.1
|12%
|$64.9
|51
|Adidas
|$12.9
|15%
|$24.5
|52
|Chanel
|$12.8
|42%
|$13.7
|53
|Siemens
|$12.7
|-8%
|$97.2
|54
|Nestle
|$12.3
|-2%
|$7.9
|55
|CVS
|$12.3
|-10%
|$187.2
|56
|Cartier
|$12.2
|14%
|$6.2
|57
|Porsche
|$12.1
|10%
|$31.9
|58
|ESPN
|$11.9
|-9%
|$11.4
|59
|Citi
|$11.8
|4%
|$103.5
|60
|Wells Fargo
|$11.8
|-16%
|$103.9
|61
|Adobe
|$11.5
|10%
|$9
|62
|Pampers
|$11.5
|8%
|$8.6
|63
|Corona
|$11.4
|13%
|$7.5
|64
|T-Mobile
|$11.4
|20%
|$45.3
|65
|Ebay
|$11.3
|7%
|$8.6
|66
|Chevrolet
|$11.3
|5%
|$77.5
|67
|PayPal
|$11.3
|24%
|$17.5
|68
|Ford
|$11.2
|-14%
|$148.1
|69
|Red Bull
|$11.1
|12%
|$6.8
|70
|PwC
|$11
|6%
|$42.4
|71
|HP
|$11
|-12%
|$58.8
|72
|Colgate
|$10.7
|4%
|$5.4
|73
|Fox
|$10.6
|-13%
|$12.4
|74
|Lowe’s
|$10.5
|13%
|$72.1
|75
|Lancôme
|$10.4
|22%
|$7.1
|76
|H&M
|$10.4
|-10%
|$24.6
|77
|Lexus
|$10.3
|8%
|$25.3
|78
|Santander
|$9.7
|6%
|$99.8
|79
|Costco
|$9.5
|8%
|$148.8
|80
|Rolex
|$9.5
|5%
|$5.2
|81
|Hyundai
|$9.5
|17%
|$96.1
|82
|Danone
|$9.3
|1%
|$11
|83
|Heineken
|$9.3
|7%
|$6.7
|84
|Uniqlo
|$9.2
|6%
|$17.2
|85
|Goldman Sachs
|$8.9
|-1%
|$56.4
|86
|Hennessy
|$8.9
|$2.8
|87
|Nintendo
|$8.8
|$11.8
|88
|AXA
|$8.8
|$115.9
|89
|Allianz
|$8.8
|7%
|$130.4
|90
|Dell
|$8.7
|6%
|$79.5
|91
|Caterpillar
|$8.6
|4%
|$53.8
|92
|LEGO
|$8.6
|6%
|$5.8
|93
|Huawei
|$8.5
|6%
|$188.6
|94
|John Deere
|$8.4
|5%
|$39.4
|95
|UBS
|$8.3
|$34.2
|96
|KFC
|$8.3
|-2%
|$27.9
|97
|Burger King
|$8.2
|$22.9
|98
|EY
|$8
|$36.4
|99
|FedEx
|$7.9
|-4%
|$69.2
|100
|Volkswagen
|$7.9
|$111.8
Genel
Çinliler, ünlü otomobil markalarını nasıl telaffuz ediyor?
Çin gibi büyük bir pazarda, belki de yüzlerce markayla, yabancı üreticilerin isim telaffuzu gibi bazı sorunlarla da mücadele etmesi gerekiyor. İşte Avrupa, Amerika ve Japonya gibi kökene sahip yabancı markaların, Çince’yle imtihanı karşınızda.
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CarSalesBase sitesine göre 2017 yılında global pazarda 95.2 milyon araç satılmış. Çin, aynı yıl içinde 27.5 milyondan fazla araç satışıyla dünyanın en büyük pazarı olmuş. Aynı yıl ABD pazarında 17.2 milyon adet satış yapıldığını da belirtelim.
Şimdi asıl konumuza dönelim. Çin gibi büyük bir pazarda yabancı markaların adını nasıl telaffuz ediyorlar? Bizim dilimize az da olsa benzerlik gösterdiği için çok yabancılık çekmiyor hatta sıradan bir olay gibi marka adı söylemek. Fakat birçok markanın adı ana dillerinden uzak olduğu için oldukça zorluk yaşıyorlar. Haberimizdeki videoda Çinli bir kadın, bazı markaların okunuşuna dair bilgi veriyor.
Ferrari=Fa-la-li, Jaguar=Jie-bao?
Çinliler yabancı marka isimlerini hecelere ayırıp, kendi dillerindeki benzer seslerle aynı ahengi yakalamak üzerine bir teknik kullanıyorlar.
- Alfa Romeo = aerfa luomiou
- Mitsubishi = san ling
- Opel = ou bao
- McLaren = mai kailun
- Aston Martin = asidung mading
- Volkswagen = da zhong
- Bentley = binli
- Land Rover = lu hu
- Rolls-Royce = laosi-loisi
Bunlar sadece birkaç örnek. Videoda şaşırıp kalınacak cinsten, bir sürü farklı telaffuz yer alıyor.
Kaynak: YouTube
Genel
WhatsApp, yakında birden fazla cihazda aynı anda kullanıma izin verecek
Uzun bir süredir Whatsapp’ı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran şey, hesabımızı bir kullanıcı adı ve şifre ile değil, fiziksel cihazlar ve telefon numarası ile kullanabiliyor olmamızdı. Bu durum, uygulamayı aynı anda yalnızca tek bir cihazda kullanabilmemize sebep oluyordu.
Her geçen gün değişen ve büyüyen mesajlaşma endüstrisi sebebiyle, özellikle de serbest piyasanın iş aracı olarak Whatsapp’ı kullandığı bilinirken, yıllardır süre gelen bu durum artık değişecek. Bugün Wabetainfo tarafında ortaya çıkan görseller ve söylentilere göre Facebook, kullanıcıların birden fazla cihazı aynı anda kontrol edebilmesine olanak sağlayan bir kullanıcı arayüzünü WhatsApp beta içerisine entegre etmiş.
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WhatsApp Beta son sürümü (2.20.196.8.) PC’nizden, tarayıcınızdan veya Facebook portalı üzerinde Whatsapp’ı aynı anda kullanmaya olanak sağlıyor. Mevcut cihaz çeşitliliğinin 4 cihazla sınırlandırılacağı vurgulanıyor. Günümüz koşullarında birçok firmanın güvenlik problemleriyle uğraştığını biliyoruz, gelecek yeni özelliğin teknik bilgisi daha yetersiz sayılan insanlar tarafında ne tür sorunlara sebep olacağı şimdilik merak konusu. Whatsapp’ın, kullanıcılara birden fazla cihazda etkin olduklarında, belirli aralıklarla çeşitli bildirimler göndermesi bekleniyor.