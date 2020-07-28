Microsoft: Gamepass büyük bir kâr bırakmıyor

Gamepass, son dönemde oyuncuların en beğendiği hizmetlerden biri. Ancak, oldukça makul bir aylık ücretle oyuncuların büyük bir oyun kütüphanesine erişebildiği Gamepass, Microsoft için şuanda büyük bir kâr etme aracı değil.

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Oyuncular, 60 dolarlık AAA oyunları Gamepass ile yılda 60 dolar civarında bir ücret ödeyerek sorunsuz bir şekilde oynayabiliyor. Gamepass kullanıcıları da Microsoft bu hizmetten nasıl kâr ediyor sorusunu fazlaca soruyor. Bu sorulara cevaben Xbox‘ın pazarlama müdürü Aaron Greenberg, yaptığı açıklamada Gamepass‘in Microsoft için bu aşamada büyük bir kâr aracı olmadığını, ancak pazarlama anlamında çok büyük bir koz olduğunu belirtti. Greenberg, Gamepass platformunun başarısı sayesinde Microsoft’un da büyük kazanımlar elde ettiğini, insanların Gamepass‘i arkadaşlarına ve çevrelerine çokça önerdiğini ve bu durumun da pazarlama açısından firmaya çok büyük katkıları olduğunu vurguladı. Platform 10 milyon kullancıya ulaşmış durumda.

Gamepass dünya genelinde oldukça beğeni topladı ve neredeyse hiç olumsuz eleştiri almadı. Microsoft‘un yeni nesil konsolu Xbox Series X için de Gamepass çok büyük bir koz olacak gibi gözüküyor.