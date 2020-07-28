Oyun Konsolu
Microsoft: Gamepass büyük bir kâr bırakmıyor
Gamepass, son dönemde oyuncuların en beğendiği hizmetlerden biri. Ancak, oldukça makul bir aylık ücretle oyuncuların büyük bir oyun kütüphanesine erişebildiği Gamepass, Microsoft için şuanda büyük bir kâr etme aracı değil.
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Oyuncular, 60 dolarlık AAA oyunları Gamepass ile yılda 60 dolar civarında bir ücret ödeyerek sorunsuz bir şekilde oynayabiliyor. Gamepass kullanıcıları da Microsoft bu hizmetten nasıl kâr ediyor sorusunu fazlaca soruyor. Bu sorulara cevaben Xbox‘ın pazarlama müdürü Aaron Greenberg, yaptığı açıklamada Gamepass‘in Microsoft için bu aşamada büyük bir kâr aracı olmadığını, ancak pazarlama anlamında çok büyük bir koz olduğunu belirtti. Greenberg, Gamepass platformunun başarısı sayesinde Microsoft’un da büyük kazanımlar elde ettiğini, insanların Gamepass‘i arkadaşlarına ve çevrelerine çokça önerdiğini ve bu durumun da pazarlama açısından firmaya çok büyük katkıları olduğunu vurguladı. Platform 10 milyon kullancıya ulaşmış durumda.
Gamepass dünya genelinde oldukça beğeni topladı ve neredeyse hiç olumsuz eleştiri almadı. Microsoft‘un yeni nesil konsolu Xbox Series X için de Gamepass çok büyük bir koz olacak gibi gözüküyor.
Oyun Konsolu
Destiny 2, genişleme paketiyle beraber Gamepass’e geliyor
Microsoft, en büyük kozlarından biri olan Gamepass‘in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Eylül ayında, büyük bir fan kitlesi bulunan Destiny 2 de Gamepass‘e geliyor, ayrıca oyunun yeni genişleme paketi Beyond Light da Gamepass üyelerine ücretsiz sunulacak.
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Microsoft, Bungie ile yaptığı anlaşma ile Destiny 2‘yi Gamepass‘e getiriyor. Xbox Store‘da 170,99 TL fiyatla satışa sunulan oyunun yeni genişleme paketi de ana oyun gibi Gamepass‘e gelecek ve oyuncuların ek bir ücret ödemesine gerek kalmayacak.
Destiny 2, 22 Eylül‘de çıkış yapacaktı ancak oyunun çıkışı pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların sonucu olarak 10 Kasım‘a ertelenmişti. Eylül ayında Gamepass‘e gelecek Destiny 2’nin genişleme paketi Beyond Light da çıkış tarihinden itibaren Gamepass’te olacak.
Bungie ayrıca Destiny 2‘yi Xbox Series X için de optimize edecek ve oyun Microsoft‘un yeni nesil konsolunda 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynanabilecek. Oyun bu neslin güçlü oyun konsolu Xbox One X‘te 4K çözünürlükte ancak 30 FPS olarak çalışabiliyor.
Oyun Konsolu
Xbox Series X tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek!
Geriye uyumluluk konusu son neslin konsolları için önemli bir sorundu. Ancak yeni nesil için Microsoft önemli bir adım attı. Microsoft‘un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, Kinect oyunları dışındaki tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek.
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Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X‘in geriye uyumluluğu konusunda detayları netleştirdi. Xbox Series X, Kinect‘e özel yapılmış oyunlar dışındaki tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek. Series X, Kinect‘i donanım olarak da desteklemeyecek. Oyunların tamamının çalıştırılacağına dair net bir açıklama yok ancak oyunların istisnalar hariç hemen hemen hepsinin Xbox Series X‘te sorunsuz bir şekilde çalışacağı Phil Spencer tarafından ifade edildi. Ayrıca Series X, birçok Xbox 360 ve Xbox oyununu da çalıştıracak. Microsoft‘un önemli isimlerinden Phil Spencer yaptığı açıklamada geriye uyumluluğun detaylarını verdi ve Series X‘in gücüyle oyunların çok daha hızlı yükleneceğini ve daha iyi gözükeceğini de belirtti. Spencer ayrıca Halo Infinite‘in hem yeni nesil konsola hem de Xbox One‘a çıkacağını, eski nesil konsolu kullananları da düşüneceklerini belirtti. Microsoft‘un 23 Temmuz‘da yapacağı tanıtımda Halo Infinite ve birçok oyunu tanıtması bekleniyor.
Oyun Konsolu
Xbox One X üretimi sonlandırıldı
Microsoft, yeni nesil konsolun çıkışına da az kalmışken, Xbox One X üretiminin durdurulduğunu duyurdu. Xbox One X ile beraber Xbox One S‘in disk sürücüsüz sürümü Xbox One S All Digital Edition üretimi de durduruldu ancak Xbox One S üretimi devam edecek.
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Xbox Series X‘in çıkış tarihi yaklaşırken, Microsoft‘tan önemli bir karar geldi. Microsoft, The Verge‘e yaptığı açıklamada şuanki Xbox jenerasyonunun üretimde olan 3 modelinden 2‘sinin üretimini sonlandırdıklarını belirtti. Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All Digital Edition üretimini durdurdu ve sadece Xbox One S üretimine devam etme kararı aldı. Microsoft temsilcisi, The Verge‘e yaptığı açıklamada yeni nesil konsolun çıkışı yaklaştığından bu sürecin doğal bir süreç olduğunu da belirtti. Bu kararla birlikte Haziran ayında piyasaya sürülen Xbox One X‘in Cyberpunk 2077 sürümü, Xbox‘ın bu jenerasyondaki son özel surumu oldu. Üretimine devam edilecek olan Xbox One S‘in de eğer beklendiği gibi yeni nesil Xbox‘ın daha ucuz versiyonu olan Lockhart kod adlı konsolun çıkması durumunda üretiminin durdurulmasının yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.