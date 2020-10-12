Spotify, çalma listelerinin diğer platformlara aktarımını engelliyor

Spotify çalma listelerini Apple Music veya diğer dijital müzik platformlarına aktarma özelliği sağlayan geliştiricilerin, Spotify SDK‘sına (yazılım geliştirme kiti) erişimlerinin iptal edileceği belirtiliyor.

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Apple, Spotify tarafından kullanıcı özgürlüğünün ihlal edildiğine dair söylemlerine devam ederken; şirket tarafından geliştiricilere çalma listelerini diğer platformlara aktaramayacaklarını bildirdiği iddia ediliyor. SongShift’in aktardığı bilgilere göre; söz konusu durumu gerçekleştiren geliştiricilerin, Spotify SDK’sına erişim yetkisini kaybedecekleri belirtiliyor. SongShift, konu ile ilgili yaptığı bir paylaşımda; geliştiricilerin, rakip dijital müzik platformlarına Spotify çalma listelerini aktarma özelliğini kaldırmaması halinde, API (uygulama programlama arayüzü) erişimlerinin hizmet şartları ihlali sebep gösterilerek iptal edileceğinin kendilerine bildirildiğini belirtti. Bir sonraki sürüm olan SongShift v5.1.2‘den itibaren Spotify çalma listelerinin diğer platformlara aktarımları sona erecek. SongShift, “Bu güncellemeyi sunuyor olmaktan ötürü üzgünüz. Diğer tüm müzik aktarım ihtiyaçlarınızda yardımcı olmaya devam etmeyi umuyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Şirketin geliştiriciler için yürürlükteki sözleşmesinde, Spotify içeriğinin rakip platformlara aktarımının yasak olduğuna dair bir madde var. 2018 yılından bu yana yürürlükte olan sözleşmenin söz konusu maddesinin neden şimdi uygulamaya koyulduğu ise bilinmiyor. Şirket tarafından konu ile ilgili yapılmış olan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

SongShift, söz konusu durumu resmi olarak duyuran tek geliştirici gibi görünürken, diğer geliştiricilerden de benzer açıklamalar gelmeye başladı. TuneMyMusic ve FreeYourMusic de benzer paylaşımlarda bulundu. FreeYourMusic, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada; Spotify SDK’sı yerine farklı bir metot kullanmaya başladıklarını ve çalma listelerinin aktarımına devam edeceklerini bildirdi.