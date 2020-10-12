Haber
Spotify, çalma listelerinin diğer platformlara aktarımını engelliyor
Spotify çalma listelerini Apple Music veya diğer dijital müzik platformlarına aktarma özelliği sağlayan geliştiricilerin, Spotify SDK‘sına (yazılım geliştirme kiti) erişimlerinin iptal edileceği belirtiliyor.
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Spotify sessizliğini koruyor
Apple, Spotify tarafından kullanıcı özgürlüğünün ihlal edildiğine dair söylemlerine devam ederken; şirket tarafından geliştiricilere çalma listelerini diğer platformlara aktaramayacaklarını bildirdiği iddia ediliyor. SongShift’in aktardığı bilgilere göre; söz konusu durumu gerçekleştiren geliştiricilerin, Spotify SDK’sına erişim yetkisini kaybedecekleri belirtiliyor. SongShift, konu ile ilgili yaptığı bir paylaşımda; geliştiricilerin, rakip dijital müzik platformlarına Spotify çalma listelerini aktarma özelliğini kaldırmaması halinde, API (uygulama programlama arayüzü) erişimlerinin hizmet şartları ihlali sebep gösterilerek iptal edileceğinin kendilerine bildirildiğini belirtti. Bir sonraki sürüm olan SongShift v5.1.2‘den itibaren Spotify çalma listelerinin diğer platformlara aktarımları sona erecek. SongShift, “Bu güncellemeyi sunuyor olmaktan ötürü üzgünüz. Diğer tüm müzik aktarım ihtiyaçlarınızda yardımcı olmaya devam etmeyi umuyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Şirketin geliştiriciler için yürürlükteki sözleşmesinde, Spotify içeriğinin rakip platformlara aktarımının yasak olduğuna dair bir madde var. 2018 yılından bu yana yürürlükte olan sözleşmenin söz konusu maddesinin neden şimdi uygulamaya koyulduğu ise bilinmiyor. Şirket tarafından konu ile ilgili yapılmış olan herhangi bir açıklama bulunmuyor.
SongShift, söz konusu durumu resmi olarak duyuran tek geliştirici gibi görünürken, diğer geliştiricilerden de benzer açıklamalar gelmeye başladı. TuneMyMusic ve FreeYourMusic de benzer paylaşımlarda bulundu. FreeYourMusic, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada; Spotify SDK’sı yerine farklı bir metot kullanmaya başladıklarını ve çalma listelerinin aktarımına devam edeceklerini bildirdi.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.
Sosyal Medya
Twitter, Direkt Mesaj isteklerini susturma özelliği üzerinde çalışıyor
Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Twitter, çok yakında kullanıcıların Direkt Mesaj isteklerindeki mesajları susturabilmesine olanak sağlayacak. Susturulan kişinin mesajları, susturan kullanıcının mesaj istekleri kutusunun en sonuna gidecek.
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Tersine mühendislik haberlerinin değişmeyen adresi Jane Manchun Wong, yaklaşmakta olan yeni bir Twitter özelliğini ortaya çıkardı. Wong’un paylaştığı ekran görüntülerine göre Twitter, Direkt Mesaj özelliği için susturabilme işlevi üzerinde çalışıyor.
Bu seçenek, kullanıcıların mesaj isteklerini aslında bir nevi sessize almasına olanak tanıyacak ve sessize alınan mesajı atan kişiden gelecek mesajların tümü, sessize alan kullanıcının mesaj istekleri listesinin sonuna gidecek.
Twitter Direkt Mesaj isteklerini sessize alma özelliği
Yeni gelecek sessize alma seçeneği aslına bakacak olursanız mesaj isteğini engellemek istemeyen ama kabul etmek de istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca sessize alma özelliğini kullananlar, mesaj isteği göndereni susturmakla kalmayıp ondan gelecek diğer istekleri de DM kutusunun sonuna itmiş olacak. Yani gözünün önünden çekecek.
Şu anki haliyle Twitter, direkt mesaj isteği olan bir kişiye onu engelleme, bildirme, reddetme ve kabul etme imkanı sunuyor. Engellemeyi seçenler gelecekte aynı kişiden herhangi bir mesaj isteği almayı tamamen durdurabiliyorken, bildirmeyi seçenler de ilgili mesaj isteğini doğrudan Twitter’a şikayet edebiliyor.
Bu noktada mesaj isteğini sessize alma ile engellemek arasındaki farkın tam olarak ne olduğu, daha doğrusu sessize almanın ne albenisinin olduğu sorusu akla gelebilir. Jane Wong’a göre sessize almanın amacı, engellemek ve engellememek arasındaki o ince çizgiyi sağlamak. Yani hemen engelleyerek olayı finalize etmek istemiyorsanız, mesaj isteği atan kişiye bir şans daha tanımak adına sessize alabileceksiniz.
İşletim Sistemleri
Windows 10, AV1 kodek desteği alıyor!
Microsoft, Windows 10 için çok yakında AV1 donanım hızlandırmalı video kodlama desteği sunacağını resmi olarak onayladı.
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Alliance for Open Media, 2017 yılında H.264′ün yerini alacak AV1 kodek bileşenini duyurmuştu. AV1 kodlama desteği, gelecekte çevrim içi akış sistemleri için birincil kodek haline geleceğe benziyor. Öyle ki Microsoft, Windows 10′un bu telifsiz kodek bileşenini destekleyen ilk işletim sistemlerinden biri olacağını onayladı.
Windows 10, AV1 ile videolarda veri tasarrufu sağlayacak
Endüstrideki bir dizi patentli diğer kodeklerden farklı olarak AV1 bileşeni, şu an Microsoft, Google ve Apple tarafından desteklenmekte olan tamamen telifsiz bir kod bileşeni olarak kendisini ayrı bir konumda tutuyor. Microsoft, bu yılın ilerleyen günlerinde AV1 video kodek desteğini Windows 10′un 1909 ve daha yeni sürümlerine getirmeyi planladığını söyledi.
AV1 kodek bileşeni, mevcut H.265′ten daha iyi sıkıştırma yapabiliyor ve bu sayede desteklenen videoları çevrim içi ortamda oynatırken veri kullanımını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Hatta bunu, çeşitli kodlayıcılar ve programlar sayesinde videoların kalitesini hiç bozmadan yapabiliyor. Tahminlere göre AV1 desteği sayesinde Windows 10, H.264′ten %50 ve VP9′dan da %20 daha iyi sıkıştırma yaparak ciddi veri tasarrufu sağlayacak.
Yalnız unutulmaması gereken önemli nokta, videoları AV1 kodek bileşeni ile izleyebilmek için Windows 10 desteği elbette ki yetmeyecek. İçerik üreticilerinin de AV1 desteğini videolarda sunması gerekiyor. Bunun yanı sıra Intel’in 11. nesil CPU’ları, RTX 30 serisi GPU’lar veya yakında çıkacak RX 6000 serisi grafiklere sahip bilgisayarlarınız varsa Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüme sahip işletim sistemine de ihtiyacınız olacak.
AV1 desteği, Microsoft ve donanım ortakları arasında yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl bitmeden sunulacak.