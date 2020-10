Spotify, şarkı sözü ile arama yapma özelliğine kavuştu

Apple Music kullanıcılarının 2018 yılındaki iOS 12 güncellemesinden bu yana kullanabildikleri şarkı sözü ile arama yapabilme özelliği, nihayet Spotify uygulamasına da dahil ediliyor. Spotify, şarkı sözü ile arama yapabilme özelliğini Android ve iOS kullanıcılarına sunacak.

Spotify tasarımcısı Lina, bugün paylaştığı Twitter gönderisinde, kullanıcıların şarkı sözleri ile arama yapmalarına olanak tanıyan özelliği duyurdu. Bilmediğimiz bir şarkıyı tanımlamak istediğimizde, genellikle ilk başvurduğumuz uygulama Shazam oluyor. Farklı seslerin olduğu bir ortamda bulunduğumuzda veya çalan şarkının kısa sürmesi gibi durumlarda Shazam yetersiz kalabiliyor. Spotify kullanıcıları, bu gibi durumlarda şarkı sözlerini web üzerinden arama yoluna yönelmek durumunda kalmayacaklar.

