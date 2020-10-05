Haber
Spotify, şarkı sözü ile arama yapma özelliğine kavuştu
Apple Music kullanıcılarının 2018 yılındaki iOS 12 güncellemesinden bu yana kullanabildikleri şarkı sözü ile arama yapabilme özelliği, nihayet Spotify uygulamasına da dahil ediliyor. Spotify, şarkı sözü ile arama yapabilme özelliğini Android ve iOS kullanıcılarına sunacak.
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Spotify tasarımcısı, yeni özelliği Twitter’dan duyurdu
Spotify tasarımcısı Lina, bugün paylaştığı Twitter gönderisinde, kullanıcıların şarkı sözleri ile arama yapmalarına olanak tanıyan özelliği duyurdu. Bilmediğimiz bir şarkıyı tanımlamak istediğimizde, genellikle ilk başvurduğumuz uygulama Shazam oluyor. Farklı seslerin olduğu bir ortamda bulunduğumuzda veya çalan şarkının kısa sürmesi gibi durumlarda Shazam yetersiz kalabiliyor. Spotify kullanıcıları, bu gibi durumlarda şarkı sözlerini web üzerinden arama yoluna yönelmek durumunda kalmayacaklar.
My team just shipped something on iOS and Android –
now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify
Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84
— Lina (@linafab) October 5, 2020
Dijital müzik servisleri arasında en çok kullanıcıya sahip olan Spotify, en büyük rakibi Apple Music ile arasındaki önemli farklardan birini kapatmış oldu diyebiliriz.
Diğer
OLED ekran panellerine olan ilgi artmaya devam ediyor!
OLED ekran panellerinin kullanımı artmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre yılın ikinci yarısında panel satışında %107 artış gözlemlendi.
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OLED ekran paneli satışlarında %107’lik artış!
Teknoloji dünyasında ekran panellerinin önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Standart LCD panellerine nazaran daha güçlü bir deneyim yaşatan OLED paneller de artan ilgiyle birlikte piyasada önemli bir role sahip oluyor. The Elec isimli internet sitesinde yer alan rapora göre, OLED ekran panellerinin satışında 2020 yılının ikinci yarısı baz alındığında %107‘lik bir artış gözlemlendiği ortaya çıktı. Toplamda 383 milyonluk satış rakamlarına ulaşan ekran panelleri, 2020 yılının ilk yarısında 231 milyonluk satış rakamına sahipti. 2020 yılının ilk yarısında karşılaşılan %36′lık düşüşün ardından, tekrar artan satış rakamlarının küresel salgın ile ilgili olabileceği de belirtiliyor. Bu yılın ilk yarısında 13.53 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşan ekran panelleri, ikinci yarıda ise 28 milyar dolarlık piyasa hacmine sahip oldu.
OLED ekran panellerinin satışında en önemli payı akıllı telefonlar oluşturmakta. Piyasadaki satışların %82.2‘sini akıllı telefon üreticileri tek başına karşılamakta. Toplamda 11.26 milyar dolara tekabül eden satışların ardında panel kullanımının artması gösteriliyor. Hali hazırda iPhone 12 ve Huawei Mate 40 serilerinin de bu panel ile geleceği bilinirken, ekran paneli piyasasında bir süre daha OLED fırtınası görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım ekran panelleri piyasasında önümüzdeki günlerde farklı ve rekabeti arttıran yeni gelişmeler yaşanacak mı bekleyip göreceğiz.
Konu dışı
Prime üyelerine özel, Xiaomi ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim
Amazon Prime üyeleri, Xiaomi marka akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı ve aksesuar gibi seçili ürünlerde; 100 TL’ye varan indirimlerden 6 Ekim gece yarısına kadar faydalanabilecekler.
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Amazon Prime ile, Xiaomi indirimleri 6 Ekim gece yarısına kadar devam ediyor
Bugünden itibaren geçerli olan fırsatlar, belirli Xiaomi ürünlerinde Prime üyelerine özel 100 TL’ye varan indirimler sunuyor. 6 Ekim gün sonuna kadar devam edecek indirimler ile Xiaomi’nin fırsat kapsamındaki geçerli ürünleri için Amazon Prime üyeleri, 100 TL’den 249,99 TL’ye kadar olan alışverişlerinde 10 TL, 250 TL’den 499,99 TL’ye kadar olan alışverişlerinde 25 TL, 500 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 100 TL’lik indirim fırsatından faydalanabiliyor. 2 gün boyunca sürecek indirimler ve kampanyalar ile tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı, aksesuar, hava temizleyici, akıllı iç mekân kameraları, elektrikli süpürge gibi birçok cihazına indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor. Amazon Prime üyelerine sunulan bu fırsatlara, Prime üyeliği bulunan hesaplar üzerinden ulaşılabiliyor.
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Haber
Amerika, şimdi de SMIC için yaptırım uygulayabilir!
ABD hükümeti, Çin’e başlattığı ticaret savaşında yaptırım uyguladığı firmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak adı Huawei ile anılan yarı iletken üreticisi SMIC, yakın zamanda ABD’nin kara listesine girebilir!
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ABD hükümetinin gözü SMIC firmasının üzerinde!
Bilindiği üzere Huawei’nin pek çok büyük donanım üreticisiyle çalışabilmesi, ABD Ticaret Bakanlığı’nın son kısıtlamaları ile engellenmiş durumda. Çinli marka farklı çözümler üzerinde çalışırken, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi olan SMIC firması ön plana çıkmıştı. Bunun üzerine Trump yönetiminin, aralarında SMIC’in de bulunduğu bazı Çin şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulayabileceği öne sürüldü.
Reuters’ın haberine göre, ABD Sanayi ve Güvenlik Dairesi ile SMIC arasında olası ticaret yaptırımları hakkında bir ön görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede SMIC’in Amerikalı yetkililere “Çin ordusu ile bağlantıları olmadığına dair” çeşitli belgeler sunulduğu ifade ediliyor. Ayrıca şirket üzerinde uygulanacak ticaret kısıtlamalarının üretim ve işletme sürecinde olumsuz etkisi olacağı da bildirilmiş.
Bazı iddialar ise ABD hükümetinin SMIC için kısıtlama başlattığı yönünde birleşiyor. Şirketin bazı iş ortaklarına Sanayi ve Güvenlik Dairesi tarafından bilgilendirme yapıldığı, bunun sonucunda ise yarı iletken hammaddesi için kısıtlamaların başladığı belirtiliyor.
Öte yandan, SMIC’in kullandığı en güncel üretim teknolojisi 14 nm üzerine şekillendiği için şirketin uzun vadede amiral gemisi işlemci üretmesi beklenmiyordu. Ancak şirketin Huawei’nin işlemci ihtiyacını karşılamak adına 5 ve 7 nm üretim teknolojisine yönelik litografi ekipmanları arayışında olduğu bildiriliyor. Bu nedenden dolayı Amerika tarafından karşı bir hamle gelebileceği tahmin ediliyor..