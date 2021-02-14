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Spotify çalışanları pandemiden sonra da evden çalışabilecek
Spotify, 350 milyona yaklaşan aktif kullanıcı sayısı ve 5 binden fazla çalışanı ile en büyük dijital müzik platformlarından. Öyle ki, İsveçli müzik devi, Covid-19 pandemisinin başından beri çalışanlarının büyük bir kısmını evden çalıştırıyordu. Görünüşe göre, bu durum pandemi bitiminde de devam edecek. Twitter, Salesforce, Facebook ve Square gibi teknoloji devlerine ek olarak, Spotify da “nerden çalışırsan çalış” trendine katılıyor. Hem de belki de diğerlerinden daha güçlü bir şekilde…
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Spotify çalışanları istedikleri yerden, istedikleri şekilde çalışabilecek
Spotify, pandeminin hayatımıza soktuğu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor. Dahası, şirket bunu bir adım daha ileri taşıyacağı konusunda iddialı. Öyle ki, dijital müzik devi, bu konuda neden bu kadar iddialı olduklarını dün paylaştığı bir blog gönderisinde açıkladı. Aynı zamanda, şirket, bu gönderide yeni çalışma modelinin ayrıntılarını da listeledi. İlk olarak, bu yeni modelin adının “Work From Anywhere (İstediğin Yerden Çalış)” olduğunu belirtelim. Adından da anlaşılacağı üzere, bu yeni model Spotify çalışanlarına çalışma alanları seçme konusunda komple bir özgürlük sunuyor. Başka bir deyişle, çalışanların ofisten çalışma; evden çalışma ve hem ofis hem evden dönüşümlü çalışma şeklinde 3 ana seçeneği olacak. Bu karar ise tamamen çalışan ve müdürünün olacak.
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Evden çalışmadan fazlası da var
Spotify’ın bu yeni çalışma modelinin tek özelliği evden çalışmak değil. Ayrıca, şirket bunun yanında modelin iki önemli getirisini daha açıkladı. İlk olarak, çalışanlar, dünyada istedikleri yerde – Spotify’ın ofisi olsun ya da olmasın – çalışabilecek. Evet, bu ülkenizde Spotify ofisi olmasa da şirkette işe girebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak, bunun tabi ki de belli limitleri var. Firma, saat farklılıkları ve yerel yasalar gibi durumların bazen bu uygulamanın önüne geçebileceğini söylüyor. Bu yüzden, bu şartları göz önüne alarak başvuru özelinde değerlendirme yapacağını belirtiyor. Yeni modelin getirdiği diğer bir yenilik ise, Spotify’ın talep etmeniz durumunda size ofis alanı kiralayacak olması. Yani, hem herhangi bir Spotify ofisine uzaksanız hem de evinizden çalışmak istemiyorsanız, ofisiniz Spotify’dan olacak. Şirket bu yeni modelle verdiği sözlere ne kadar bağlı kalır bilinmez. Ancak, klasik çalışma modelimizin yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde değişmeye başladığı yadsınamaz bir gerçek…
Kaynak: CNBC, Gizmodo, SpotifyHrBlog
Bitcoin
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Pancakeswap olarak geçen kripto para swap platformlarında bir deneme yapıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber görelim. Kripto para dünyasının son zamanlarda en merak edilen, üzerine en çok konuşulan ve tabii ki en riskli yatırım araçları Swap platformları. Bu platformlarla ilgili şimdiden şehir efsanesine dönen “X500 kazanmış” gibi söylentiler olduğu gibi tüm parasını kaybedenlerin olduğunu da unutmamalısınız.
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PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Son birkaç ayın en popüler Swap platformu ise kesinlikle PancakeSwap. Sosyal medyada birçok yatırımcı PancakeSwap üzerinde ne kadar para kazandığını paylaşıyor. Bazı yatırımcılar ise bu platformdan ne kadar umutlu olduklarını dile getiriyorlar.
HWP Olarak Biz de PancakeSwap’a Yatırım Yaptık
Konu çok popüler olunca HWP olarak biz de PancakeSwap platformuna yatırım yapma kararı aldık. Daha doğrusu öncelikle platforma nasıl yatırım yapılacağını öğrendik, sonra da 10 bin TL’lik bir yatırım yaptık.
2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yatırım için belirlediğimiz vade ise 8 Mart 2021. Neden bu tarihi seçtik? Çünkü yaptığımız yatırımı bankaya bir aylık vadeli mevduat olarak yatırsaydık vade bitimi 8 Mart 2021 olacaktı.
O nedenle kendimize ölçüt olarak aylık banka faizinin getirisini ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen USD değerini alacağız.
Bu arada unutmadan başta PancakeSwap olmak üzere benzer tüm platformlara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu lütfen unutmayın.
2 Şubat 2021 Yatırım Başlangıcı
1 USD = 7,2 TL
EnPara’da 32 gün vadeli (vade sonu hafta sonuna geldiği için) vade bitişi 8 Mart 2021 olan hesabın getirisi net 143,80 TL
PancakeSwap platformuna giriş yaptığımızda 1 Cake = 2,3 USD
48,727 Cake – BNB çiftini PancakeSwap platformunda bağlayarak Farm yatırıma başladık. Yatırım sonucunda kazanacağımız Cake token’ların tamamını da yine platformun Farms veya Pools bölümlerinde yatırıma aktaracağız.
Cake/BNB çiftinin Binance borsasındaki değerini https://www.binance.com/en/trade/CAKE_BNB adresinden günlük olarak siz de takip edebilirsiniz. Cake’in BNB karşısında değerlenmesi bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
Ayrıca merak edenler BNB/TRY çiftinin değerini de https://www.trbinance.com/trade/BNB_TRY adresinden günlük olarak takip edebilir. BNB’nin TL karşısında değerlenmesi de bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
PancakeSwap platformunda yaptığımız yatırımın kârla veya zararla sonuçlanmasını genel anlamda bu iki çiftin (Cake/BNB ve BNB/TRY) hareketi belirleyecek.
1.gün 3 Şubat 2021
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
1. gün değerlendirmesi: Doların düşmesi olumlu, Cake’in USD fiyatının artmamış olması iyi değil ama en azından düşmemesi sevindirici. Farm ettiğimiz için Cake kazanmaya devam ediyoruz. Yani toplam Cake coin sayımız artıyor bu da sevindirici.
2. gün 4 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
2. gün değerlendirmesi: Değerlendirecek bir şey yok 😊 Ülkemizdeki USD kuru bir önceki günle aynı. Cake’in USD değeri de aynı. Yani değişen bir şey yok!!!
Yanlış!!! Değişen şey sahip olduğumuz Cake sayısı. Her gün düzenli olarak artıyor 😉 Çünkü biz Cake farm ediyoruz 👍
3. gün 5 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,6 USD
3. gün değerlendirmesi: Kurda değişiklik olmaması bizim yaptığımız yatırım için olumlu 👍 Cake fiyatının dolar bazlı artışı olumlu 👍 Her geçen gün Cake sayımızın artması olumlu 😊😊😊
4. gün 6 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,0 USD
4. gün değerlendirmesi: TCMB hafta sonları kur açıklamıyor ama serbest piyasada gerçekleşen rakamlar bizim pozisyonumuzun aleyhine değil. Üstelik Cake fiyatında da dolar bazlı artışlar var. Dördüncü güne de umutlu uyanıyoruz 😉😉😉 Bir yandan da Cake kazanmaya devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlar iş günleri “Kaç Cake kazandık?” veya “Cake fiyatı ne oldu?” diye sorarken bugün hafta sonu olduğu için kimsenin aklına Cake gelmedi sanırım. Çünkü kimse sormadı 😊
Öte yandan ben PancakeSwap platformundaki Cake BNB çiftinin faiz oranına da toplamda kaç Cake kazandığımıza da bakmıyorum. Hedef 8 Mart 2021 👍 👍 👍
5. gün 7 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,2 USD
5. gün değerlendirmesi: Günlük değerlendirmelerin yavaş yavaş eski Türk filmlerindeki iyi aileler tarafından mürebbiyeler eşliğinde yetiştirilen kızların günlüğüne dönmesine korkuyorum. Çünkü sanırım bir süre sonra kısır bir döngüye girecek 😰
Farm’dan ve Pool’dan Cake kazanmaya devam ediyoruz. Farm’dan ve Pool’dan kazandığımız Cake’leri doğrudan Pool yatırımına devam ediyorum. Ödediğimiz komisyonun artmaması için her 15 Cake kazanımında bir Harvest etmeye karar verdim. 15 rakamı üzerinde çalışarak bulduğum bir rakam değil bu arada. Tamamen atmasyon 🤣 🤣 🤣 O nedenle lütfen aranızda mantıklı olan rakamı hesaplayan varsa yorumlarda belirtsin.
Bu arada tahmin edeceğiniz gibi Cake üretimi tam gaz devam ediyor. Dolar kurunda üzülmemizi gerektirecek bir hareketlilik yok gibi. Yarın sabah TCMB’nın açıklayacağı rakama bakarak daha mantıklı bir yorum yapmak mümkün olacak.
6. gün 8 Şubat
1 USD = 7 TL (Evet ondalık farkıyla 😊 😊 😊 ama olsun. Sonuç olarak virgülden sonra tek basamak kullanıyorum 😉 😉 😉)
1 Cake = 3,4 USD
6. gün değerlendirmesi: Merkez bankası kuru olumlu, Cake fiyatı olumlu. Dünya bana güzel 👍👍👍 Daha fazla konuşup nazar değdirmek istemiyorum.
7. gün 9 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 4,6 USD
7. gün değerlendirmesi: Cake token dünden bugüne çok güzel prim yaptı. Dolarda da olumsuz bir gelişme yok. Keyifler yerinde yani 👍👍👍
Ancak ben bugün GEÇİCİ KAYIP denilen şeyi keşfettim ve bu nedenle yatırımımızı Farms’dan daha az riskli olan Polls’a geçirmeye karar verdim. Evet Farm’a göre daha az kazanacağız ama bugünden sonra toplam kazancımız sadece kazandığımız Cake token sayısına ve Cake’in fiyatına bağlı olacak.
8. gün 10 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 7,4 USD
8. gün değerlendirmesi: Açıkça söylemek gerekirse bu kadar erken “tüm zamanların en yükseği” bir Cake fiyatı göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Cake bir anda patladı ve biz de o patlamayı yakaladık gibi görünüyor; 8. günde yatırdığımız para neredeyse 3 misline çıktı. Ülkemizdeki dolar kurunun artmıyor olması da bu açıdan bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Umutluyuz 👍👍👍
9.gün 11 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6,4 USD
9. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Cake fiyatına bakacak olursak dün yaşanan tüm zamanların en yükseğinden sonra epey volatil anlar yaşandı. Şu an 6,4 USD değerinde. Biz yatırıma 2,3 USD iken başladığımız ve sürekli Cake ürettiğimiz için bizim için bir sakınca görmüyorum. Çünkü her geçen saat Cake üretmeye devam ediyoruz. Cake sayımız artarken Cake’in de fiyatını artıyor olması (en azından düşmüyor olması) bence süper 😊 😊 😊
10. gün 12 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6 USD
10. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Ama Cake fiyatı iki gündür çok güçlü durmuyor. “Merakla izliyorum” derken maliyetimiz çok aşağılarda olduğu için pek de dert etmiyorum 😉 😉 😉 Hatta bana soracak olursanız önümüzdeki bir hafta içinde biraz daha aşağı sarkması uzun vadeli Cake yatırımcısının yararına olacaktır. Ancak biz o kadar uzun kalmayacağımız için çok derin bir düzeltmenin gelmemesini umuyorum. Cake sayımızın düzenli olarak artmasına seviniyoruz 👍👍👍
11. gün 13 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 6,8 USD
11. gün değerlendirmesi: Hafta sonu olduğu için dolar konusunu geçiyorum ama ani bir yükseliş için sanırım geçerli bir neden de yok Cake ise USD bazında yükseliyor ve ben buna tabii ki seviniyorum 😉 😉 😉 Daha önce de belirttiğim gibi aniden yükselmesindense her gün 10 – 20 cent, veya 5 cent artmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Bu arada bazı arkadaşlar özel mesajla Farm kazancının daha fazla olduğunu belirtip, neden Farm’dan çıktığımızı soruyorlar. Haklılar Farm’ın yıllık faiz kazancı bizim şu an kullandığımız Pool kazancına göre daha fazla. Ancak biz göreceli olarak daha garantili bir yatırım yapmak istediğimiz için Farm ile giriş yaptığımız PancakeSwap platformuna şu an sadece Pool ile devam ediyoruz. Yani platformdaki tüm paramızı (Cake’lerimizi) Cake Pool’una bağladık ve karşılığında Cake kazanıyoruz 👍👍👍 Kazandığımız Cake sayısı 20’ye ulaştığında da Compound komutu vererek kazandıklarımızı anaparamıza ekliyoruz.
Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir konu var: Her ne kadar PancakeSwap platformunun en büyük özelliği düşük komisyon olsa da kazandığınız Cake’leri önce Harvest edip (toplayıp) sonra anaparanızın üzerine eklerseniz iki kere komisyon verirsiniz. Compound tuşunu kullanırsanız tek bir komisyonla aynı işlemi yaparsınız. Benim kazandığımız Cake sayısının 20’ye ulaşmasını bekleme nedenim de tamamen ödediğimiz komisyon oranı ile ilgili. Kendimce en mantıklı yatırımı yapmak için 20 Cake kazanmayı beklediğimi söyleyebilirim.
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Diğer
Nvidia Arm anlaşması Avrupa Birliği tarafından araştırılacak
Nvidia firmasının Arm firmasıyla yaptığı işbirliği bir engele daha uğradı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşma için soruşturma başlatacağını duyurdu.
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Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz işlemci firması Arm’yi 40 milyar Dolara almak için anlaştığını duyurmuştu. O günden bu yana ise anlaşma hakkında çeşitli eleştiriler gözlemlemiştik. Çünkü Arm işlemcileri akıllı telefonların çoğunda yer alan işlemciler olup; şirketin müşteri tarafsızlığına dayalı açık lisans bir iş modeli vardı. Dolayısıyla Nvidia firmasının satın alışıyla bu yaklaşımda değişimler olabileceği endişeleri kol geziyordu.
Yeni gelen bilgiler de Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın anlaşmayı daha da fazla araştıracağını söylüyor. Bu süreçte ise yapılan itiraz kabul edilmeyecek ve anlaşma duracak. Bunun yanı sıra ise bekleyen imtiyazlara izin vermeleri mümkün.
Arm sahibi SoftBank ve Nvidia anlaşmasının koydukları zaman sınırı ise 18 ay olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç içerisinde başka prosedürler de devreye girecek gibi. Misal geçen yılın sonlarında Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu da; anlaşmanın rekabet kurallarını ihlal etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapacağını bildirmişti.
Araştırmanın Avrupa Birliği’nden önce başlayan İngiltere tarafında işletmelerden anlaşmayla alakalı görüşlerini iletmeleri istenmiş durumda. Bununla beraber iki araştırmanın da başlangıç aşamalarında olduklarını hatırlatmakta fayda var.
Anlık olarak ise anlaşmayla alakalı durum pek de iyi gözükmüyor. Öyle ki Amerikan firmasının piyasa rekabetinde bir yarar görmemesi durumunda Arm’yi satın almak için böylesine yüksek bir ücret vermek istemesi pek muhtemel değil. Dolayısıyla da akıllı telefon alanlarındaki rakiplerin bu durumdan oldukça zararlı çıkabileceği düşünülüyor. Bu da yetmezmiş gibi Birleşik Krallık tarafında Nvidia anlaşmasının ulusal güvenliğe etkisi de araştırılanlar arasında yer alıyor.
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Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıkladı. Bu büyük gelişmenin ardından dev şirketi yönetecek yeni isim de belli oldu!
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Jeff Bezos, Amazon’daki CEO koltuğunu devrediyor!
Flaş gelişme, Jeff Bezos’un bugün Amazon çalışanlarına gönderdiği e-mail ile ortaya çıktı. Şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıklayan Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yönetim kurulu başkanlığına geçecek. 57 yaşındaki girişimci, böylece Amazon’un erken aşama girişimlerine ve yeni ürünlerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Ayrıca Bezos’un kişisel olarak yatırım yaptığı uzay şirketi Blue Origin ve Washington Post gazetesi için artık daha fazla zaman harcayabileceği ifade ediliyor.
Temmuz ayında yaşanması beklenen bayrak teslimiyle göreve gelecek Amazon’un yeni CEO’su da belli oldu. Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, Jeff Bezos’un şirketteki yerini alacak. 1997 yılında Amazon’a katılan Jassy, şirketin bulut bilişim sektöründeki konumuna ulaşmasında büyük pay sahibi. 2016’dan bu yana AWS’ın bir numarası konumundaki Andy Jassy’nin liderlik yeteneklerini öven Jeff Bezos, değişim için en uygun zamanı seçtiğinin altını çizdi.
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Jeff Bezos’un Amazon’daki liderlik koltuğunu bırakmak istediği uzun süredir iddia ediliyor. Hatta Bezos’un halefi olarak Jeff Wilke ve Andy Jassy isimleri geçiyordu. Wilke geçtiğimiz Haziran ayında emekliliğe ayrılacağını açıklayınca Andy Jassy koltuğa bir adım daha yaklaşmıştı. Öte yandan, Amazon’un yeni CEO’sunun da tıpkı Bezos gibi politik konularda görüş bildirmekten çekinmediği biliniyor.
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